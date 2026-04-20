Kesäkävelykatu avautuu jälleen keskustaan
20.4.2026 12:52:44 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Aiempina vuosina järjestetty kesäkävelykatu on kerännyt positiivista palautetta yrittäjiltä ja asiakkailta. Tämän myötä kesäkävelykatu avataan myös tulevana kesänä. Sijainti on tuttuun tapaan Hovioikeudenpuistikolla, Kirkkopuistikon ja Raastuvankadun välisellä katuosuudella.
Kesäkävelykatu avautuu torstaina 30.4. ja pysyy auki 14.9. saakka. Katualueen sulku alkaa jo maanantaina 27.4. ja kävelykadun terassit rakennetaan alkuviikon aikana.
Viime vuoden tapaan Hovioikeudenpuistikon pohjoispuoli suljetaan läpiajoliikenteeltä Raastuvankadun ja Kirkkopuistikon väliseltä osuudelta. Liikennevalot ovat poissa käytöstä ja Raastuvankadun ylittävä suojatie merkitään koko kävelykadun levyiseksi.
Kävelykadun voimassaoloaikana huoltoajo ja tonteille ajo tapahtuu Hietasaarenkadun puolelta, Pankkiirinkujaa pitkin. Hovioikeudenpuistikolta poistuu kahdeksan maksullista pysäköintipaikkaa ja muutamia aikarajoitettuja pysäköintipaikkoja. Hovioikeudenpuistikon eteläisemmälle puolelle lisätään aikarajoitettua pysäköintiä ja pysähtymispaikka jakeluliikenteelle.
Kesäkävelykadun myötä myös joukkoliikenteeseen tulevat samat muutokset kuin aiempina vuosina. Raastuvankadulta Kirkkopuistikolle kulkevat bussilinjat 1,2 ja 4 ohjataan kulkemaan Hietasaarenkadun kautta. Hovioikeudenpuistikon bussipysäkki poistuu käytöstä kesäkadun ajaksi. Muutokset päivitetään myös reittioppaaseen.
Liikennejärjestelyt palautuvat normaaliksi 16.9.
Jori LöfbackaLiikennejärjestelypäällikköKuntatekniikkaPuh:+358 403543494jori.lofbacka@vaasa.fi
Sommargågatan öppnar igen i centrum20.4.2026 12:54:18 EEST | Pressmeddelande
Sommargågatan har fått positiv respons från både företagare och kunder under tidigare år. Därför öppnas det en sommargågata i centrum även denna sommar, på samma gatuavsnitt mellan Kyrkoesplanaden och Rådhusgatan på Hovrättsesplanaden som tidigare.
