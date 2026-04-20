Kesäkävelykatu avautuu jälleen keskustaan

Kesäkävelykatu avautuu torstaina 30.4. ja pysyy auki 14.9. saakka. Katualueen sulku alkaa jo maanantaina 27.4. ja kävelykadun terassit rakennetaan alkuviikon aikana.

Viime vuoden tapaan Hovioikeudenpuistikon pohjoispuoli suljetaan läpiajoliikenteeltä Raastuvankadun ja Kirkkopuistikon väliseltä osuudelta. Liikennevalot ovat poissa käytöstä ja Raastuvankadun ylittävä suojatie merkitään koko kävelykadun levyiseksi.

Kävelykadun voimassaoloaikana huoltoajo ja tonteille ajo tapahtuu Hietasaarenkadun puolelta, Pankkiirinkujaa pitkin. Hovioikeudenpuistikolta poistuu kahdeksan maksullista pysäköintipaikkaa ja muutamia aikarajoitettuja pysäköintipaikkoja. Hovioikeudenpuistikon eteläisemmälle puolelle lisätään aikarajoitettua pysäköintiä ja pysähtymispaikka jakeluliikenteelle.

Kesäkävelykadun myötä myös joukkoliikenteeseen tulevat samat muutokset kuin aiempina vuosina. Raastuvankadulta Kirkkopuistikolle kulkevat bussilinjat 1,2 ja 4 ohjataan kulkemaan Hietasaarenkadun kautta. Hovioikeudenpuistikon bussipysäkki poistuu käytöstä kesäkadun ajaksi. Muutokset päivitetään myös reittioppaaseen.

Liikennejärjestelyt palautuvat normaaliksi 16.9.