Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kesäkävelykatu avautuu jälleen keskustaan

20.4.2026 12:52:44 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Aiempina vuosina järjestetty kesäkävelykatu on kerännyt positiivista palautetta yrittäjiltä ja asiakkailta. Tämän myötä kesäkävelykatu avataan myös tulevana kesänä. Sijainti on tuttuun tapaan Hovioikeudenpuistikolla, Kirkkopuistikon ja Raastuvankadun välisellä katuosuudella.

Kävelykatu kesäisellä Hovioikeudenpuistikolla, kukkaistutuksia ja ihmisiä liikkeellä.

Kesäkävelykatu avautuu torstaina 30.4. ja pysyy auki 14.9. saakka. Katualueen sulku alkaa jo maanantaina 27.4. ja kävelykadun terassit rakennetaan alkuviikon aikana.

Viime vuoden tapaan Hovioikeudenpuistikon pohjoispuoli suljetaan läpiajoliikenteeltä Raastuvankadun ja Kirkkopuistikon väliseltä osuudelta. Liikennevalot ovat poissa käytöstä ja Raastuvankadun ylittävä suojatie merkitään koko kävelykadun levyiseksi.

Kävelykadun voimassaoloaikana huoltoajo ja tonteille ajo tapahtuu Hietasaarenkadun puolelta, Pankkiirinkujaa pitkin. Hovioikeudenpuistikolta poistuu kahdeksan maksullista pysäköintipaikkaa ja muutamia aikarajoitettuja pysäköintipaikkoja. Hovioikeudenpuistikon eteläisemmälle puolelle lisätään aikarajoitettua pysäköintiä ja pysähtymispaikka jakeluliikenteelle. 

Kesäkävelykadun myötä myös joukkoliikenteeseen tulevat samat muutokset kuin aiempina vuosina. Raastuvankadulta Kirkkopuistikolle kulkevat bussilinjat 1,2 ja 4 ohjataan kulkemaan Hietasaarenkadun kautta. Hovioikeudenpuistikon bussipysäkki poistuu käytöstä kesäkadun ajaksi. Muutokset päivitetään myös reittioppaaseen.

Liikennejärjestelyt palautuvat normaaliksi 16.9.

Avainsanat

vaasan kaupunkiliikenneliikennejärjestelytkävely

Företag kan nu ansöka om stöd för att anställa unga i Österbottens sysselsättningsområde20.4.2026 08:40:24 EEST | Pressmeddelande

Österbottens sysselsättningstjänster öppnar en ansökan om sysselsättningssedel för unga, som stöder företag i anställningen av 18–29-åriga arbetslösa unga. Syftet med stödet är att sänka rekryteringströskeln för företag och underlätta ungas inträde på den privata arbetsmarknaden. Sysselsättningssedeln för unga grundar sig på förordningen om understöd till arbetskraftsmyndigheterna, som statsrådet godkände 22.12.2025. Understödet kan nu sökas i Österbottens sysselsättningsområde.

Yritykset voivat nyt hakea tukea nuorten palkkaamiseen Pohjanmaan työllisyysalueella20.4.2026 08:40:21 EEST | Tiedote

Pohjanmaan työllisyyspalvelut avaa haun nuorten työllistymisseteliin, joka tukee yrityksiä 18–29-vuotiaiden työttömien nuorten palkkaamisessa. Tuen tavoitteena on madaltaa rekrytointikynnystä ja helpottaa nuorten pääsyä yksityisille työmarkkinoille. Nuorten työllistymisseteli perustuu valtioneuvoston 22.12.2025 hyväksymään asetukseen työvoimaviranomaisten avustuksesta. Tuki on nyt haettavissa myös Pohjanmaan työllisyysalueella.

