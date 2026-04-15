OSAOn kokonaismaine säilyi hyvällä tasolla

Koulutuskuntayhtymä OSAOn kokonaismaine suuren yleisön keskuudessa on hyvällä tasolla (3,56) ja vahvistui hienoisesti edellisvuoteen verrattuna (+0,06). Myös sidosryhmätuki kehittyi myönteisesti ja on hyvällä tasolla (3,55). Tulokset selviävät Reputation and Trust Analyticsin alkuvuodesta toteuttamasta Luottamus & Maine ‑tutkimuksesta, johon OSAO osallistui nyt neljättä kertaa.

OSAOn maine rakentuu useista vahvoista osa‑alueista. Korkeimmalle arvioitu osa‑alue on hallinto (3,66). Myös tuotteet ja palvelut kuuluvat maineen vahvimpiin osa‑alueisiin (3,61), ja OSAOn osaamista ja koulutustarjontaa koskeva kokonaisarvio on hyvällä tasolla.

Vastuullisuusmielikuva kehittyi selkeimmin

Selkeintä myönteistä kehitystä tapahtui vastuullisuusmielikuvassa, jonka arvosana nousi edellisvuodesta merkittävästi (+0,23). Vastuullisuus on tutkimuksen mukaan se maineen osa‑alue, jolla on vahvin yhteys suuren yleisön tukeen OSAOta kohtaan, ja siksi keskeinen kehittämiskohde.

Kehittämismahdollisuuksia tunnistetaan myös vuorovaikutuksen saralla. Tutkimuksen mukaan vuorovaikutuksella on huomattava yhteys suuren yleisön tukeen OSAOta kohtaan.

Kuntayhtymäjohtaja‑rehtori Jarmo Paloniemi summaa tutkimustulosta: “OSAOn maine vastuullisena kouluttajana on saanut vastakaikua. Vuorovaikutus vaatii edelleen kohentamista. Siinä opiskelijoiden työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja sen hoitaminen jämäkästi ovat avainasemassa.”

Luottamus & Maine -tutkimus selvittää ammatillisen opetuksen järjestäjien mainetta

Ammattioppilaitosten Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää valittujen ammatillisen opetuksen järjestäjien mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 22.1.–22.2.2026.

Tutkimukseen osallistui 6 938 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. OSAOta arvioi tarkemmin reilut 200 henkilöä.

Luottamus&Maine-mallin viisiportaisella asteikolla maine on kohtalaisella tasolla, jos maineluku on välillä 3,00–3,49. Hyvälle tasolle maine nousee, jos maineluku ylittää 3,50:n.