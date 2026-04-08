Muista suojautua punkeilta luonnossa liikkuessasi

Punkin puremia voi ehkäistä käyttämällä luonnossa liikkuessaan peittävää vaatetusta ja punkkikarkotetta. Jos ulkoilee alueilla, joissa punkkeja esiintyy, kannattaa käyttää pitkähihaista paitaa ja pitkälahkeisia housuja. Hyvä tapa on laittaa housunlahkeet sukkien tai korkeavartisten kenkien sisään. Vaaleista vaatteista punkit on helpompi erottaa kuin tummista.

“Vaatetuksen lisäksi punkeilta suojautumiseen on hyvä käyttää paljaaksi jääville ihoalueille levitettävää punkkikarkotetta. Tarkista punkkikarkotteen annosteluohje eri-ikäisille ihmisille, jotta saat parhaan tehon ja suojan punkkeja vastaan. Lemmikeille on omat punkkikarkotteensa”, apteekinhoitaja, proviisori Tiina Hakkarainen Yliopiston Apteekista sanoo.

Punkit levittävät erilaisia tauteja, joista ihmiselle vakavia ovat borrelioosi ja puutiaisaivotulehdus. Puutiaisaivotulehdusta vastaan voi suojautua rokottautumalla. Riskialueilla asuville suositellaan punkkirokotusta.



"Kaksi rokotusta antaa hyvän lyhytaikaisen suojan puutiaisaivotulehdusta vastaan käynnissä olevalle punkkikaudelle. Pidempiaikaisen suojan saamiseksi on tärkeää ottaa koko kolmen rokotuksen perussarja. Rokotuksen voi ottaa meillä kätevästi apteekkikäynnin yhteydessä", Hakkarainen sanoo.

Punkkitarkastus ulkoilun jälkeen

Ulkoilun jälkeen on tärkeää tarkastaa ihmiset ja lemmikit punkkien varalta. Kun tarkastus tehdään mahdollisimman pian, punkit eivät ehdi kiinnittymään ihoon pitkäksi aikaa.

Jos punkki on ehtinyt kiinnittyä iholle, punkki tulee irrottaa mahdollisimman pian. Punkit tulee irrottaa punkinpoistovälineillä, kuten punkkipinseteillä, -lassolla tai -raudalla pakkauksessa olevia ohjeita noudattaen.

Punkin puremakohtaa tulee seurata seuraavien viikkojen ajan. Jos puremakohtaan ilmestyy halkaisijaltaan yli viiden senttimetrin rengasmainen ihottuma, tulee hakeutua lääkäriin mahdollisen borrelioositartunnan varalta.

“Myös silloin on syytä hakeutua lääkäriin, jos pureman jälkeen ilmaantuu kuumetta, päänsärkyä, niskajäykkyyttä, pahoinvointia tai neurologisia oireita”, Hakkarainen sanoo.





