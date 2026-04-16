FHRA ja CRT Race Products ovat solmineet yhteistyökumppanuuden kauden 2026 osalta

“Yhteistyöllä haluamme tuoda yritystämme esille myös uusille ja aloitteleville Drag Racingin harrastelijoille. Tahdomme palvella kaikkia asiakkaitamme, joista lopulta muuten usein tulee ystäviä liki 24/7 - välillä vieden itse ja jopa itsepalveluperiaatteella jos emme ole paikalla. Meille saa esittää kaikenlaisia haasteita Drag Racing -tuotteiden suhteen ja yritetään toteuttaa myös ne haasteet”, CRT Race Productsilta Jani Lindqvist kuvailee.

Kiihdytysajon SM-sarjan yhteistyökumppanuuksien tarkoitus on mahdollistaa harrastajille matalammat kilpailukustannukset.

“CRT Race Products on laajan valikoimansa ja hyvän palvelunsa kautta muodostunut luottotoimittajaksi useille kilpailijoillemme sekä myös laajasti muille moottoriurheilun harrastajille koko Suomessa. Odotamme innolla yhteistyötä ja tulevaa kautta heidän kanssaan”, FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola kertoo.

“Kauttamme yritykset voivat saavuttaa laajan näkyvyyden Suomessa pienellä panostuksella. Yritykset osallistuvat samalla kiihdytysurheilun tukemiseen kotimaassa. Yhteistyökumppanuuksia on tarjolla eri vaihtoehdoissa, mukaan lukien kustannustehokkaat vaihtoehdot, ja mahdollisuus yhteistyöhön on edelleen avoinna”, Pinola muistuttaa.

Kiihdytysajon SM-sarjassa ajetaan kaudella 2026 yhteensä neljä osakilpailua. Blåkläder Drag Racing Series 2026 -kilpailupaikkakunnat ovat Kauhava ja Pieksämäki.

Blåkläder Drag Racing Series 2026, Kiihdytysajon SM-sarja

16.-17.5. / Helsingin Hihna SM1, LSK Business Park, Kauhava

13.-14.6. / CRT Race Products SM2, Motopark, Pieksämäki

18.-19.7. / LSK Business Park, Kauhava

5.-6.9. / Motopark, Pieksämäki