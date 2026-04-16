FHRA ja CRT Race Products ovat solmineet yhteistyökumppanuuden kauden 2026 osalta
20.4.2026 09:45:25 EEST | FHRA | Tiedote
Yhteistyösopimuksen myötä 13.-14.6. Pieksämäellä ajetaan Kiihdytysajon SM-sarjassa CRT Race Products SM2 -osakilpailu.
“Yhteistyöllä haluamme tuoda yritystämme esille myös uusille ja aloitteleville Drag Racingin harrastelijoille. Tahdomme palvella kaikkia asiakkaitamme, joista lopulta muuten usein tulee ystäviä liki 24/7 - välillä vieden itse ja jopa itsepalveluperiaatteella jos emme ole paikalla. Meille saa esittää kaikenlaisia haasteita Drag Racing -tuotteiden suhteen ja yritetään toteuttaa myös ne haasteet”, CRT Race Productsilta Jani Lindqvist kuvailee.
Kiihdytysajon SM-sarjan yhteistyökumppanuuksien tarkoitus on mahdollistaa harrastajille matalammat kilpailukustannukset.
“CRT Race Products on laajan valikoimansa ja hyvän palvelunsa kautta muodostunut luottotoimittajaksi useille kilpailijoillemme sekä myös laajasti muille moottoriurheilun harrastajille koko Suomessa. Odotamme innolla yhteistyötä ja tulevaa kautta heidän kanssaan”, FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola kertoo.
“Kauttamme yritykset voivat saavuttaa laajan näkyvyyden Suomessa pienellä panostuksella. Yritykset osallistuvat samalla kiihdytysurheilun tukemiseen kotimaassa. Yhteistyökumppanuuksia on tarjolla eri vaihtoehdoissa, mukaan lukien kustannustehokkaat vaihtoehdot, ja mahdollisuus yhteistyöhön on edelleen avoinna”, Pinola muistuttaa.
Kiihdytysajon SM-sarjassa ajetaan kaudella 2026 yhteensä neljä osakilpailua. Blåkläder Drag Racing Series 2026 -kilpailupaikkakunnat ovat Kauhava ja Pieksämäki.
Blåkläder Drag Racing Series 2026, Kiihdytysajon SM-sarja
16.-17.5. / Helsingin Hihna SM1, LSK Business Park, Kauhava
13.-14.6. / CRT Race Products SM2, Motopark, Pieksämäki
18.-19.7. / LSK Business Park, Kauhava
5.-6.9. / Motopark, Pieksämäki
Yhteyshenkilöt
Jani Lindqvist, CRT Race Products, info@crt-prorace.com
Anssi Pinola, toimitusjohtaja, FHRA Marketing Oy, anssi.pinola@fhra.fi
Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
