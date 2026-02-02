Hallitus tuhoamassa suomalaisen rakentamisen?
20.4.2026 09:32:24 EEST | Rakennusliitto ry | Tiedote
Asuntorakentamisen ennen näkemätön taantuma ei toistaiseksi ole saanut maan hallitusta liikkeelle. Kun viisi vuotta sitten Suomessa aloitettiin jopa 45 000 asunnon rakentaminen, on jo vuosia oltu alle puolessa siitä. Ennusteen mukaan kuluvana vuonna jäädään 14 000 aloitukseen. Kyseessä on syvempi rakentamisen kriisi kuin 1990-luvun suurlamassa. Riittäväksi tuotantomääräksi mm. VTT arvioi reilusti yli 30 000 asuntoa vuositasolla. Talouskasvu tulee lähivuodet pysymään vaatimattomana, eikä rakentaminen käynnisty itsestään vaan tarvitaan finanssi- ja sääntelypolitiikkaa.
Kovimman hinnan tilanteessa maksavat kymmenet tuhannet työttömät rakentajat sekä alan yritykset. Pitkään jatkunut asuntorakentamisen lama ei kuitenkaan rajoitu alan sisälle. Rakentamisen täysstoppi heikentää yksityistä kulutusta ja uhkaava asuntopula jarruttaisi mm. palvelualan kasvua isoissa kaupungeissa. Alhainen asuntorakentamisen volyymi uhkaa nostaa asumiskustannuksia jyrkästi vuosina 2027 ja 2028, ellei tuotantoa käynnistetä ripeästi.
Yksityisen asuntotuotannon lisäksi erityisesti lamassa on valtion tukema asuntotuotanto. Korkotukilainojen valtuuksien jatkuva leikkaaminen on supistanut sen muutamaan tuhanteen asuntoon kuluvana vuonna. Kyse on Orpon-Purran hallituksen puhtaan ideologisesta politiikasta, jolla pyritään siirtämään pienituloiset vuokralaiset tuetun tuotannon asunnoista yksityisen vuokramarkkinan armoille.
Mitä pitää tehdä?
Olennaisinta vuokra-asuntotuotannon tukimallien päivittäminen tähän aikaan. Korkotukituotannon välimalli, eli 5–10 vuoden rajoitusaika, toisi rakennuttajille lisää joustavuutta. Lisäksi takauslainojen valtuuksia pitäisi kasvattaa reilusti – useilla sadoilla miljoonilla euroilla. Ensiasunnon ostajien varainsiirtovero tulisi poistaa vähintäänkin kuluvan vuoden loppuun asti ja ASP-palkkio tulisi korottaa 2 000 eurolla. Kyseessä olisi pieni mutta silti merkittävä signaali asuntokaupan virkistämiseksi yksityisessä markkinassa.
Suomalaiset rakentajat on pelastettava alan kurituksesta. Maaliskuussa Rakennusliiton jäseniä oli työttömänä 19,7 %. Viime vuoden aikana ansioturvalta putosi yli 1 500 jäsentä. Rakennusalan pitkittynyt taantuma on jo ajanut työntekijöitä pois alalta ja mm. pohjoisen Ruotsin työmaille. Ammattioppilaitoksista valmistuneet nuoret rakentajat eivät ole löytäneet kipeästi kaipaamiaan harjoittelu- ja työpaikkoja. Uhkana on kokonaisen rakentajasukupolven menettäminen. Kun rakentamisen nousu väistämättä joskus alkaa, mistä on tarkoitus löytää työvoimaa?
Hallituksen on huomenna alkavassa kehysriihessä tehtävä kautensa ensimmäiset vastuulliset päätökset rakentamisen vauhdittamiseksi. Sillä on nyt konkreettisesti viimeinen mahdollisuus pelastaa suomalainen rakentaminen ja vauhdittaa koko kansantalouden toimintaa. Siksi nyt tarvitaan toimia niin tuetun vuokra-asuntotuotannon kuin yksityisen asuntomarkkinan vauhdittamiseksi.
Rakennusliitto ry
Puheenjohtaja Kimmo Palonen
Yhteyshenkilöt
Kimmo PalonenpuheenjohtajaRakennusliitto ryPuh:050 466 4918kimmo.palonen@rakennusliitto.fi
Janne MäkinenviestintäpäällikköPuh:040 352 1161janne.makinen@rakennusliitto.fi
Linkit
Rakennusliitto on 65 000 rakentajan muodostama SAK:lainen ammattiliitto. Liitto pyrkii turvaamaan ja parantamaan jäsentensä työoloja ja palkkausta. Liitto solmii rakennusalojen yleissitovat työehtosopimukset.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
