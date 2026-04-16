Himmee hetki -kampanja tarjoaa tukea lasten ja nuorten arjen rauhoittamiseen
20.4.2026 12:50:57 EEST | Oma Häme | Tiedote
Kampanja on syntynyt seudullisissa perhekeskustyöryhmissä, joissa on tunnistettu lasten ja nuorten lisääntynyt levottomuus.
Kanta-Hämeessä on käynnistynyt Himmee hetki -kampanja, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tarjota konkreettisia keinoja arjen rauhoittamiseen.
Keväällä 2025 seudullisissa perhekeskustyöryhmissä tunnistettiin, että lasten ja nuorten levottomuus on lisääntynyt useissa Kanta-Hämeen kunnissa. Tähän tarpeeseen on vastattu Kirjo-hankkeessa kokoamalla laaja nepsy-ammattilaisten verkosto ja hyödyntämällä yhteisövaikuttavuuden menetelmää.
Verkostossa on ollut mukana ammattilaisia kouluista, varhaiskasvatuksesta, seurakunnista, nuorisotoimesta sekä Oma Hämeestä. Yhteistyötä on tehty Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla. Työskentelyssä on tarkasteltu lasten ja nuorten arkiympäristöjä sekä tunnistettu keskeisiä sosiaalisia, fyysisiä ja psyykkisiä kuormitustekijöitä.
Kampanjamateriaalit jaettu kouluihin ja päiväkoteihin
Yhteisen työn tuloksena on koottu materiaalikokonaisuus, joka tukee arjen käytännön työtä esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa ja perhetyössä. Materiaali auttaa tunnistamaan kuormitustekijöitä ja tarjoaa konkreettisia keinoja toimintatapojen kehittämiseen lasten ja nuorten arjessa. Tarjolla on esimerkiksi hengitys- ja rentoutumisharjoituksia sekä erilaisia vinkkejä kehon vireystilan säätelyyn.
Himmee hetki -kampanja täydentää tätä kokonaisuutta. Kampanja kannustaa “himmaamaan” arkea ja harjoittelemaan rauhoittumisen taitoja. Kuntien yksiköille on laadittu kampanjan tueksi materiaalipaketti, joka sisältää jokaiselle viikonpäivälle oman rauhoittumisharjoituksen. Harjoituksissa on huomioitu myös kodin rooli, jotta hyvinvointia voidaan tukea sekä arjen toimintaympäristöissä että perheissä.
Materiaalit on toimitettu sähköisesti kaikkiin Kanta-Hämeen kouluihin ja päiväkoteihin, ja ne ovat levinneet laajasti myös yhteistyöverkoston kautta.
Vaikka kampanja on suunnattu ensisijaisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille, sen viesti on laajempi: rauhoittumisen taidot ja arjen kuormituksen säätely ovat hyödyllisiä kaikenikäisille. Myös aikuiset voivat löytää materiaaleista keinoja oman hyvinvointinsa tukemiseen.
Löydät kampanjan materiaalit Hyvinvointisi tueksi -sivuilta, josta voit myös tulostaa niitä omaan käyttöösi.
Uusia toimintamalleja kokeillaan myös henkilöstön hyvinvoinnin tukena. Hämeenlinnan perhekeskuksen Uppsala-talon yksikössä kuormitusta käsittelevää materiaalia hyödynnetään henkilöstön omien kuormitustekijöiden vähentämiseksi, ja Himmee hetki -harjoituksia otetaan käyttöön myös asiakastapaamisissa.
Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on keväällä 2025 alkanut Kirjo-hanke, jonka tavoitteena on kehittää neurokirjon lasten ja nuorten palveluita entistä sujuvammiksi ja saavutettavammiksi. Hanke on osa valtakunnallista projektia, jota rahoittaa Kansaneläkelaitos (Kela).
Lisätietoja medialle: projektisuunnittelija Suvi Will, suvi.will@omahame.fi p. 050 344 2663
