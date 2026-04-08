KOVA esittää hallitukselle kasvutoimia kehysriiheen – tavoitteena uudis- ja korjausrakentamisen kasvu
20.4.2026 09:57:17 EEST | KOVA ry | Tiedote
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry ehdottaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämistä sekä korjausrakentamisen tukemista pääministeri Petteri Orpon hallituksen kehysriiheen 21.-22.4.2026. Hallitus päättää kehysriihessä myös toivottavasti kasvutoimista talouden vauhdittamiseksi. KOVAn molemmat ehdotukset tarjoaisivat lisää töitä rakennusalalle sekä vauhdittaisivat kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja tukisivat vihreää siirtymää kiinteistöalalla.
Rakentamisalan suhdannetilanne on edelleen erittäin heikko. Esimerkiksi KOVAn tuore suhdanne-ennuste maaliskuulta 2026 arvioi, että uudisasuntotuotanto jää vuonna 2026 enintään noin 15 000 asunnon tasolle. Tämä on pienempi määrä kuin vuonna 2025. Vuodelle 2027 arviomme alkavaksi asuntotuotannoksi noin 16 000 asuntoa. Myös muut viime aikoina 2026 eri toimijoiden julkistamat asuntotuotantoennusteet ovat samansuuntaisia KOVAlla. Alan yhteinen tilannekuva on siis edelleen huolestuttava.
KOVAn mielestä tässä tilanteessa tulisikin lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja kohtuuhintaisen asuntokannan peruskorjauksia. KOVAn esittää, että korkotukilainavaltuuksia nostettaisiin lisätalousarviolla 365 miljoonalla eurolla 1 150 miljoonaan euroon tälle vuodelle, ja että korkotukilainavaltuuksiin varattaisiin vähintään 1 135 miljoonaa euroa vuodelle 2027. KOVAn vuodelle 2027 esittämä korkotukilainavaltuus on sama kuin tälle vuodelle päätetty valtuus.
Mikäli lainavaltuutta nostetaan 365 miljoonalla eurolla tälle vuodelle, mahdollistaa se noin 1 200 kohtuuhintaisen asunnon lisärakentamisen, jolloin alkava kohtuuhintainen asuntotuotanto nousisi noin 6 000 asuntoon. Ensi vuoden osalta korkotukilainavaltuuden nostaminen 635 miljoonalla eurolla nostaisi valtion tukeman asuntotuotantoa noin 2 000 asunnosta noin 4 800 asuntoon.
- Viimeisenä kolmena vuotena valtion tukema asuntotuotanto on vastannut lähes joka toisesta asuntoaloituksesta. Asuntorakentamisen alakulo jatkuu kuitenkin edelleen. Korkotukilainavaltuuksien lasku tälle ja ensi vuodelle vaikeuttaa asuntorakentamisen tilannetta. KOVAn ennuste vuoden 2026 asuntoaloitusten määrälle on 15 000 asuntoa, joten KOVAn jäsenyhteisöjen osuus kokonaistuotannosta on noin 20 prosenttia. Vuonna 2027 tuo osuus putoaa reiluun 10 prosenttiin, mikäli korkotukilainavaltuuksia ei nosteta 500 miljoonasta eurosta, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen sanoo.
Korjausrakentamiseen myös tukea
KOVA esittää, että korjausrakentamista tulisi tukea määräaikaisella 10 prosentin korjausavustuksella vuosina 2026-2027. Avustukseen varattaisiin yhteensä 50 miljoonaa euroa vuosina 2026-2027, ja avustus olisi haettavissa 30.6.2027 saakka. Avustuksesta osoitettaisiin 20 miljoonaa euroa valtion tukeman asuntokannan korjauksiin ja 30 miljoonaa vapaarahoitteisen asuntokannan korjauksiin. Avustuksella tuettaisiin asuinrakennuskannan peruskorjauksia, ja se voitaisiin porrastaa kiinteistön paranevan energiatehokkuuden mukaan. Avustuksella saataisiin liikkeelle peruskorjausinvestointeja jopa 500 miljoonan euron edestä. Tämän työllisyysvaikutus olisi jopa 9 000 henkilötyövuotta.
- Kiinteistöjen käytöstä muodostuu noin 40 prosenttia Suomen hiilipäästöistä. Kiinteistökannan energiatehokkuuden parantaminen olisikin etenkin tässä maailmanajassa erityisen tärkeää ja järkevää. Samalla voidaan pitää yllä kansallisvarallisuuden merkittävintä osaa ja vähentää kiinteistökannan korjausvelkaa, Parkkonen päättää.
Jouni ParkkonentoimitusjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 593 3338jouni.parkkonen@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 139 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 340 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
KOVA: Kohtuuhintaiset kodit kustannuspaineista huolimatta edelleen selvästi markkinahintaisia edullisempia8.4.2026 03:30:00 EEST | Tiedote
Kohtuuhintaisten, normaalien vuokra-asuntojen vuokra on keskimäärin 13,70 euroa asuinneliöltä kuukaudessa vuonna 2026. Erityisryhmien vuokra-asuntojen keskivuokra on 15,29 euroa per neliömetri. Omakustannusvuokrat kattavat asunnoista aiheutuvat hoito- ja pääomamenot. Keskimäärin suurimmat menoerät ovat asuntojen vuosikorjaukset (17 % vuokrasta) ja lämmitys (10 %) sekä lainanlyhennykset (19 %) ja korkokustannukset (13 %).
KOVA: Kohtuuhintaisen asumisen toimialakatsaus käsittelee asumisen teemaa laajasti – valtion tukemaa asuntotuotantoa tulisi lisätä rakennusalaa edelleen kurittavassa lamassa1.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on julkaissut kohtuuhintaisen asumisen toimialakatsauksen. Katsaus käsittelee asumista laajasti erityisesti kohtuuhintaisuuden näkökulmasta. Kyseessä on kohtuuhintaisen asumisen toimialakatsauksen toinen vuosikerta. Katsaus on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi, ja katsaukseen pääsee tutustumaan kokonaisuudessaan osoitteessa https://www.kovary.fi/tietoa-toimialasta/. Painettua versiota voi tiedustella KOVAsta.
Kommentti: Tanskassa kohtuuhintainen asuminen kuuluu kaikille – eikä rasita julkista velkasuhdetta17.3.2026 04:30:00 EET | Tiedote
Tanskassa sosiaalinen ja kohtuuhintainen asuminen on olennainen osa asuntopolitiikkaa. Tanskan tilastoviranomaisen Danmarks Statistikin mukaan sosiaaliset ja kohtuuhintaiset asunnot (almene boliger) vastaavat 20 prosentista asuntokannasta ja niitä on yhteensä noin 560 000. Asunto-osuuskunnilla (private andelsboligforeninger) on noin 200 000 asuntoa eli 7 prosenttia asuntokannasta. Yksityisiä vuokra-asuntoja on noin 610 000, mikä vastaa 21 prosenttia kaikista asunnoista. Tyypillisin asuntotyyppi on kuitenkin omistusasunto, joita on 47 prosenttia asunnoista.
KOVA: Suomen taloudessa positiivisia palikoita – asuinrakentaminen ei valitettavasti ole yksi niistä10.3.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Suomen talouskasvua on odotettu malttamattomana jo useamman vuoden ajan, käytännössä aina Ukrainan sodasta alkaneen energiakriisin pahimman vaiheen helpotettua. Vaikka joitain positiivisia signaaleja on ollut havaittavissa, eivät yksittäiset palikat ole riittäneet sysäämään taloutta kasvu-uralle geo- ja kauppapoliittisten jännitteiden myllerryksen keskellä. Nyt näistä palikoista alkaa hiljalleen muodostua eheämpi kuva, vaikkakin epävarmuus on maailmalla edelleen poikkeuksellisen huomattava. Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry odottaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2026 maltillisesti, 0,8 prosenttia. Kasvun odotetaan hieman kiihtyvän ensi vuonna, yltäen 1,2 prosenttiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.