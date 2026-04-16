Kehysriihessä turvattava ruoantuotanto, huoltovarmuus ja metsät

MTK:n ja SLC:n jäsenkysely: kallistuneet tuotantopanokset ajavat maatiloja vähentämään tuotantoa 10.4.2026 10:40:57 EEST | Tiedote

Maatilojen kustannuskriisi Suomessa on siirtynyt vaiheeseen, jossa se näkyy nyt ensimmäistä kertaa laajasti myös viljelypäätöksissä. Kalliit polttoaineet ja lannoitteet nostavat kustannuksia, mutta niitä ei saada siirrettyä tuottajahintoihin, mikä pakottaa tiloja leikkaamaan tuotantoa. Muutos näkyy jo tänä vuonna: satokasveja kylvetään vähemmän.