Kehysriihessä turvattava ruoantuotanto, huoltovarmuus ja metsät
20.4.2026 10:03:12 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vaatii hallitukselta kehysriihen yhteydessä konkreettisia päätöksiä maatalouden kriisin ratkaisemiseksi, huoltovarmuuden vahvistamiseksi ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Iranin sodan seuraukset vaativat päättäjiltä nopeita toimia, elinkeinojen elinvoima pitkää sitoutumista.
Suomalainen maatalous on Iranin sodan seurauksena ajautunut poikkeuksellisen syvään kannattavuuskriisiin. Tuotantokustannukset ovat nousseet nopeasti, mutta markkinatulot eivät seuraa kustannuksia. Samalla maailmanpoliittinen epävakaus alleviivaa oman ruoantuotannon merkitystä Suomen turvallisuudelle.
– Käsillä ovat ratkaisevat hetket. Nyt on tehtävä päätöksiä, joilla turvataan kotimainen ruoka myös tulevina vuosina, MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä sanoo.
MTK edellyttää hallitukselta nopeita ratkaisuja maatalouden tulopohjan vahvistamiseksi. Näitä ovat jo aiemmin esitetty vähintään 100 miljoonan euron rahoitus luonnonhaittakorvauksen lisätukeen sekä aiemminkin käytetty energiaveron korotettu palautus maataloudelle (n. 50 milj. euroa).
– Ilman nopeita toimia viljelyalaa ajetaan alas, millä on vaikutuksia myös tulevien vuosien tuotantoon. Tämä on suora uhka ruokajärjestelmällemme, Hemmilä painottaa.
Kehysriihessä hallitus linjaa valtiontaloutta vuosille 2027-2030 - siis pääosin eduskuntavaaleja seuraavalle hallituskaudelle. MTK odottaa hallitukselta kehysriihessä ratkaisuja, joilla jatkossa mahdollistetaan kannattava ruoantuotanto ja elinvoimainen metsätalous.
MTK edellyttää maatalouden budjettirahoituksessa vähintään nykytason turvaamista sekä uuden CAP-ohjelman että kansallisten tukien osalta.
– Valtiontalouden sopeutuksessa maatalous on jo osansa tehnyt. Hallinnonalan menojen osuus valtionbudjetista on 2000-luvulla laskenut noin viidestä prosentista alle kahteen. Samaan aikaan valtionbudjetti on paisunut vajaasta 40 miljardista eurosta noin 90 miljardiin. Maatalous ei ole julkista taloutta pilannut, MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin muistuttaa.
Sekä maa- että metsätalouden kannalta keskeistä on tulevina vuosina vahvistaa elinkeinojen kilpailukykyä. MTK edellyttää päättäjiltä maa- ja metsätalouden kansallisen lisäsääntelyn purkamista sekä suurta varovaisuutta ennallistamisasetuksen toimeenpanossa.
– Ennallistamista ei voida tehdä ruoantuotannon, metsätalouden ja aikaisempien investointien kustannuksella, puheenjohtaja Hemmilä sanoo.
Metsien osalta MTK korostaa aktiivisen ja kestävän käytön merkitystä. Siihen kannustaminen on myös kasvutoimi.
– Metsät ovat edelleen Suomen talouden kivijalka. Hakkuurajoitukset olisivat kallis ja tehoton ratkaisu sekä ilmaston että talouden kannalta, Hemmilä tiivistää.
MTK on lähettänyt kehysriihen alla eduskuntapuolueiden puheenjohtajille kirjeen toimista maa- ja metsätalouden edellytysten vahvistamiseksi. MTK muistuttaa, että vihreät elinkeinot tarjoavat Suomelle kasvua, turvaa ja toimeentuloa.
Kirje puoluejohtajille tiedotteen liitteenä nettisivuillamme: https://www.mtk.fi/-/kehysriihi-26
Lisätietoja:
Tero Hemmilä, MTK:n puheenjohtaja, 0400 522 012
Jyrki Wallin, MTK:n toiminnanjohtaja, 050 5225 207
Avainsanat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Hallituksen lakiesitys vahvistaa maanomistajien asemaa kaavoituksessa16.4.2026 14:38:13 EEST | Tiedote
Hallituksen esitys uudeksi alueidenkäyttölaiksi korjaa maanomistajien omaisuudensuojaan liittyviä epäkohtia ja merkitsee MTK:n mukaan selkeää suunnanmuutosta kohti kunnioittavampaa kaavoituskulttuuria.
MTK:n Tiirola: Yhteismetsät turvaavat metsien kotimaisen omistuksen ja pitkäjänteisen hoidon16.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola korosti 90‑vuotisen Sallan yhteismetsän osakaskunnan kokouksessa 16. huhtikuuta yhteismetsien merkitystä suomalaiselle perhemetsänomistukselle, paikalliselle päätösvallalle ja metsien kestävälle käytölle.
Yli 6 400 peurakolaria vuodessa – valkohäntäpeurakannan hoitoa on tehostettava15.4.2026 13:25:40 EEST | Tiedote
Valkohäntäpeuran runsastuminen näkyy yhä selvemmin liikenteessä. Viime vuonna Suomessa sattui yli 6 400 peurakolaria, ja onnettomuuksien määrä on kääntynyt uudelleen kasvuun. MTK korostaa, että valkohäntäpeurakannan pienentäminen edellyttää kaatolupamäärien lisäämistä ja metsästyksen tehostamista erityisesti tiheimmillä esiintymisalueilla.
MTK:n ja SLC:n jäsenkysely: kallistuneet tuotantopanokset ajavat maatiloja vähentämään tuotantoa10.4.2026 10:40:57 EEST | Tiedote
Maatilojen kustannuskriisi Suomessa on siirtynyt vaiheeseen, jossa se näkyy nyt ensimmäistä kertaa laajasti myös viljelypäätöksissä. Kalliit polttoaineet ja lannoitteet nostavat kustannuksia, mutta niitä ei saada siirrettyä tuottajahintoihin, mikä pakottaa tiloja leikkaamaan tuotantoa. Muutos näkyy jo tänä vuonna: satokasveja kylvetään vähemmän.
Muistutus: Kutsu MTK:n valtuuskunnan kevätkokoukseen 9.4.8.4.2026 09:55:06 EEST | Tiedote
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry järjestää valtuuskunnan kevätkokouksen 9.4.2026 Espoon Hanasaaressa. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kokousta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme