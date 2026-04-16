Joka viides koira kärsii eroahdistuksesta: Telling Tails -podcast avaa eläintutkimusta uudella tavalla

Koirien yksinolo-ongelmat ovat valitettavan yleisiä, ja niillä voi olla suuri vaikutus koiran hyvinvointiin. Mistä ongelmat saavat alkunsa? Voidaanko niitä ennaltaehkäistä? Entä mitä tehdä, jos koira kärsii eroahdistuksesta?

Näihin kysymyksiin vastaa Telling Tails -podcastin avausjaksossa kotieläinagronomi ja tutkija Therese Rehn Ruotsin maatalousyliopistosta (SLU). Hän on yhdessä ruotsalaisten, tanskalaisten ja norjalaisten kollegojensa kanssa tarkastellut koirien yksinoloon liittyviä haasteita.

”Olemme muun muassa selvittäneet tyypillisiä taustatekijöitä ja nähneet, että sekä perimä että ympäristö vaikuttavat siihen, kehittyykö koiralle yksinolo-ongelmia”, kertoo tutkija Therese Rehn.

Tutkimuksen perusteella osalla koirista on perinnöllinen taipumus tietynlaiseen pelokkuuteen ja epävarmuuteen. Samalla on havaittu, että koiran elämässä on jaksoja, jolloin se on erityisen herkkä ympäristön vaikutuksille – ja että myös koiran arkiympäristö ja kokemukset vaikuttavat vahvasti ongelmien kehittymiseen.

Rehnin mukaan omistajien on hyvä olla erityisen huolellisia sellaisten koirien kanssa, jotka ovat luonteeltaan arkoja tai epävarmoja.

”Tällaisia koiria ei kannata jättää yksin ns. kylmiltään. Yksinolon harjoittelussa on tärkeää edetä rauhallisesti, lyhyissä jaksoissa ja koiran ehdoilla, jotta sen synnynnäinen taipumus pelokkuuteen tai huolestumiseen ei pääse voimistumaan”, Rehn sanoo.

Koiran eroahdistus voi näkyä monella tavalla – haukkumisena, vinkumisena, ongelmakäytöksenä tai apaattisuutena – ja joskus omistajan voi olla vaikea tulkita koiraa. Telling Tails -podcastin ensimmäisessä jaksossa Rehn avaa tarkemmin tutkimustuloksiaan ja kertoo, millaisista keinoista voi olla apua yksinolopulmissa.

Tietoa Telling Tails -podcastista

Podcastin juontajana toimii Anki Yngve, ja sarjan tuottaa Eläinvakuutusyhtiö Agria yhteistyössä Green Hillin kanssa. Telling Tails julkaistaan kahdeksassa Euroopan maassa.



Jotta mahdollisimman moni kuulija pääsisi jaksojen äärelle, sisältö on käännetty ja esitetään paikallisilla kielillä tekoälyn tuottamilla äänillä. Telling Tails -podcast on kuunneltavissa Spotifyssa ja Apple Podcastissa.

Agrian tutkimusrahasto on tukenut eläinten hyvinvointiin liittyviä tutkimushankkeita jo vuodesta 1938. Kaikki Telling Tails -podcastissa vierailevat tutkijat ovat saaneet tutkimusrahaston apurahaa.