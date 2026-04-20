Lidl laskee suosituimpien paistopistetuotteiden hintoja.

Lidl on laskenut viime kuukausien aikana appelsiinimehujen, kahvin, lohituotteiden, pakastepizzojen ja suklaiden hintoja. Nyt on vuorossa Lidlin asiakkaiden suursuosikki, paistopiste. Paistopiste onkin monelle asiakkaalle syy asioida nimenomaan Lidlissä.

– Tiedämme, että paistopiste on monelle asiakkaallemme kauppareissun kohokohta ja syy tulla Lidliin. Siksi meille on tärkeää tarjota halvempia hintoja juuri tässä tuoteryhmässä. Kaikki nyt alennettavat tuotteet löytyvät paistopisteen myydyimpien TOP10-listalta, sanoo Lidlin valikoimapäällikkö Vilma Vornanen.

Uuden hinnan saavat riisipiirakka, sulhaspiirakka, voicroissant, nakkicroissant, salamipizza, vehnäsämpylä ja korvapuusti. Tuotteiden hinnat laskevat keskimäärin 13 prosenttia, mutta jopa 24 prosenttia. Halvemmat hinnat ovat voimassa 20.4. alkaen.

Paistopisteeltä ostetaan kotimaista

Lidlin paistopisteellä on kattava valikoima niin perinteisiä kotimaisia tuotteita kuin kansainvälisiä herkkuja. Valikoimassa on noin 50 tuotetta, joista kolmannes on hankittu kotimaisilta tavarantoimittajilta. Lidlissä puolet paistopisteen myynneistä tulee kotimaisten tavarantoimittajien tuotteista.

Lidlin paistopisteen valikoimassa korostuu vahva yhteistyö suomalaisten valmistajien kanssa.

– Paistopiste on meille ja kotimaisille tavarantoimittajillemme loputon ideoiden aarreaitta! Kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita ja parantelemme olemassa olevien reseptiikkaa. Esimerkiksi suolaa on vähennetty ja tuotteita on muutettu vegaaniseen ruokavalioon sopivaksi, Vornanen jatkaa.

Oman mausteensa paistopisteen hyllylle tuovat sesongit ja erätuotteet.

– Sesongeissa ja erinä meillä on mahdollisuus kokeilla vähän erikoisempiakin tuotteita. Legendaarisimpia taitavat olla muutaman vuoden takainen pääsiäisherkku mämmiviineri, jouluinen riisipiirakka kanelipuurotäytteellä sekä viime kesän Pride-munkki, Vornanen kertaa.

Lidlin kaikissa myymälöissä on käytössä paistopisteen ilta-ale, missä paistopisteen viimeiset tuotteet myydään puoleen hintaan tuntia ennen myymälän sulkemista.

Laskeneet hinnat: