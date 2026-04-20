ADHD:n hoitoa voi saada jo ennen diagnoosia

Nettiterapiaan voi nyt päästä myös ilman ADHD-diagnoosia, kun lääkäri on arvioinut, oireet ovat ADHD:n kaltaisia ja että hoidosta voi olla apua jo ennen varsinaista diagnoosia.

“Toimintakykyä heikentävät ADHD-tyyppiset oireet ovat yleisiä. Tutkimusprosessi tai odotusajat omaan tutkimukseen voivat kestää eri organisaatiossa joskus jopa viikkoja tai kuukausia. Aina oireilevalla henkilöllä ei ole ADHD:ta tai hän ei halua diagnoosia. Nettiterapia mahdollistaa varhaisen tuen, oireiden hallinnan ja arjen sujuvuutta parantavien keinojen opettelun. Näin voidaan ehkäistä pitkittynyttä kuormittumista ja tukea toimintakykyä arjessa”, kertoo Suoma Saarni, professori, ylilääkäri HUSin Psykiatriasta.

Kenelle ADHD:n nettiterapia soveltuu?

ADHD:n nettiterapia on tarkoitettu yli 16-vuotiaille, joilla on:

todettu ADHD-diagnoosi tai toimintakykyä heikentävä ADHD-tyyppinen oirekuva ja soveltuva diagnoosi

motivaatio ja valmius itsenäiseen työskentelyyn

riittävän vakaa elämäntilanne

käytössä tietokone, puhelin tai tabletti sekä verkkopankkitunnukset

Nettiterapia ei sovellu, jos henkilöllä on hoitoon sitoutumista merkittävästi haittaava ongelma, kuten persoonallisuushäiriö tai päihdeongelma.

Miten ADHD:n nettiterapiaan pääsee?

Kuka tahansa lääkäri voi tehdä lähetteen nettiterapiaan, ja hoito alkaa noin viikon kuluessa. Myös etävastaanotto soveltuu arviointikäyntiin.

Mitä ADHD:n nettiterapiassa tapahtuu?

Terapiassa määritellään yksilölliset oireisiin liittyvät ongelmat ja työstetään tieteelliseen näyttöön perustuvia käytännön ratkaisuja. Tavoitteena on parantaa keskittymiskykyä, impulssikontrollia ja arjen hallintaa.

Hoito kestää 2–4 kuukautta, ja nettiterapeutti tukee etenemistä koko prosessin ajan.

Onko nettiterapiasta hyötyä?

Nettiterapioiden vaikuttavuus moniin mielenterveyden häiriöihin on systemaattisten meta-analyysien mukaan todettu hyväksi ja kasvokkaista psykoterapiaa vastaavaksi.

Nettiterapian käyneistä

84 % kertoo nettiterapian auttaneen

86 % on tyytyväinen nettiterapiaan

