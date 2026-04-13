Martat vahvistamaan nuorten arjenhallintaa ja ruokataitoja – uusi hanke käynnistyy
21.4.2026 07:00:00 EEST | Marttaliitto ry | Tiedote
Marttaliitto aloittaa uuden Fiksuja valintoja -ruokakasvatushankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten aikuisten käytännön ruoanvalmistustaitoja ja arjenhallintaa. Toiminta näkyy ympäri Suomen järjestettävinä ruoanvalmistuskursseina, tapahtumina sekä kampanjoina ja sosiaalisen median sisältöinä. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.
Nuorten aikuisten arjen ruokataidoissa ja syömistottumuksissa on parantamisen varaa. Arjen ruokavalintoja ohjaavat monet tekijät, kuten sosiaalinen media ja kulttuuriset ilmiöt, ja samalla luotettavan ravitsemustiedon erottaminen disinformaatiosta voi olla vaikeaa. Tutkimusten mukaan nuoret syövät liian vähän kasviksia, hedelmiä ja marjoja, kuidun saanti jää vähäiseksi ja suolan sekä tyydyttyneen rasvan saanti on liian suurta. Myös ateriarytmi on usein epäsäännöllinen.
Näihin haasteisiin Martat tarttuvat uudessa Fiksuja valintoja -ruokakasvatushankkeessa, joka vahvistaa itsenäistyvien nuorten aikuisten arjenhallintaa ja käytännön ruokataitoja. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä suomalaisesta ruokakulttuurista ja ruokaketjun toiminnasta.
Hankkeen kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat nuoret, erityisesti opiskelijat, ensimmäiseen kotiin muuttavat ja työelämän alkuvaiheessa olevat.
Tietoa ja taitoa nuorille
Tavoitteena on vahvistaa nuorten aikuisten taitoja ja motivaatiota tehdä kestäviä, terveellisiä ja taloudellisia valintoja arjessa.
Hankkeen toiminta näkyy ympäri Suomen järjestettävinä ruoanvalmistuskursseina, tapahtumina sekä kampanjoina ja sosiaalisen median sisältöinä.
– Sosiaaliseen mediaan tarvitaan lisää myönteistä, tutkittuun tietoon perustuvaa puhetta ruoasta ja ravitsemuksesta. Martat tarttuvat tähän käytännönläheisesti ja nuoria puhuttelevasti. Tulemme kampanjoimaan hankkeessa muun muassa TikTokissa, kertoo hankkeen asiantuntija Katariina Silanen.
Hanke toteutetaan Marttaliiton ja marttapiirien yhteistyönä. Mukana on laaja joukko kumppaneita, kuten oppilaitoksia ja nuorisojärjestöjä. Toimintaan osallistuvat myös marttayhdistykset ja vapaaehtoiset. Kolmivuotista hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.
– Yhdessä tekeminen ja onnistumisen kokemukset ruoanlaitossa vahvistavat luottamusta omaan osaamiseen ja arjessa pärjäämiseen. Nämä kokemukset voivat kantaa pitkälle ja tukea hyvinvointia myös muilla elämän osa-alueilla, Silanen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Katariina Silanenasiantuntija, Fiksuja valintojaPuh:050 566 4508katariina.silanen@martat.fi
Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvästä arjesta parempi maailma. www.martat.fi
Muistutus: Kutsu Marttojen kotivaralounaalle!13.4.2026 11:05:03 EEST | Kutsu
Tervetuloa Marttaliiton kotivaralounaalle kuulemaan arjen varautumisesta, käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi.
Marttaliitto kohti uutta – lähtevä pääsihteeri Marianne Heikkilä kiittää jäseniä9.4.2026 13:15:00 EEST | Tiedote
Pääsihteeri Marianne Heikkilän 16 vuoden johtajakausi Marttaliitossa päättyy järjestön ottaessa seuraavan askeleen toimintansa kehittämisessä. Marttaliiton hallitus kiittää Heikkilää tuloksellisesta työstä järjestön uudistamisessa, kehittämisessä ja yhteiskunnallisen äänen vahvistamisessa. Pääsihteerin tehtäviä hoitaa kansalaistoiminnan johtaja Reija Salovaara siihen asti, kun seuraaja on valittu.
Kutsu Marttojen kotivaralounaalle!2.4.2026 09:00:52 EEST | Kutsu
Tervetuloa Marttaliiton kotivaralounaalle kuulemaan arjen varautumisesta, käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi.
Kutsu: Yhdessä syömisen merkitys muuttuvassa ruokaympäristössä – Marttojen vuosiseminaari 24.4.202624.3.2026 06:55:00 EET | Tiedote
Miten muuttuva ruokaympäristö vaikuttaa siihen, miten ja kenen kanssa syömme? Entä miksi yhdessä syöminen on tärkeää hyvinvoinnille, yhteisöllisyydelle ja osallisuudelle?
Martat ja Saimaan Tuore innostavat kotimaisen kalan äärelle29.1.2026 06:45:00 EET | Tiedote
Martat ja Saimaan Tuore aloittavat vuosikumppanuuden, jonka tavoitteena on innostaa suomalaisia syömään kotimaista kalaa useammin ja tekemään vastuullisia kalavalintoja arjessa. Yhteistyö näkyy Marttojen viestinnässä ja tapahtumissa koko vuoden 2026 ajan ja tarjoaa kuluttajille konkreettisia, arkeen sopivia keinoja lisätä kotimaisen kalan käyttöä.
