Martat vahvistamaan nuorten arjenhallintaa ja ruokataitoja – uusi hanke käynnistyy

Nuorten aikuisten arjen ruokataidoissa ja syömistottumuksissa on parantamisen varaa. Arjen ruokavalintoja ohjaavat monet tekijät, kuten sosiaalinen media ja kulttuuriset ilmiöt, ja samalla luotettavan ravitsemustiedon erottaminen disinformaatiosta voi olla vaikeaa. Tutkimusten mukaan nuoret syövät liian vähän kasviksia, hedelmiä ja marjoja, kuidun saanti jää vähäiseksi ja suolan sekä tyydyttyneen rasvan saanti on liian suurta. Myös ateriarytmi on usein epäsäännöllinen.

Näihin haasteisiin Martat tarttuvat uudessa Fiksuja valintoja -ruokakasvatushankkeessa, joka vahvistaa itsenäistyvien nuorten aikuisten arjenhallintaa ja käytännön ruokataitoja. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä suomalaisesta ruokakulttuurista ja ruokaketjun toiminnasta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat nuoret, erityisesti opiskelijat, ensimmäiseen kotiin muuttavat ja työelämän alkuvaiheessa olevat.

Tietoa ja taitoa nuorille

Tavoitteena on vahvistaa nuorten aikuisten taitoja ja motivaatiota tehdä kestäviä, terveellisiä ja taloudellisia valintoja arjessa.

Hankkeen toiminta näkyy ympäri Suomen järjestettävinä ruoanvalmistuskursseina, tapahtumina sekä kampanjoina ja sosiaalisen median sisältöinä.

– Sosiaaliseen mediaan tarvitaan lisää myönteistä, tutkittuun tietoon perustuvaa puhetta ruoasta ja ravitsemuksesta. Martat tarttuvat tähän käytännönläheisesti ja nuoria puhuttelevasti. Tulemme kampanjoimaan hankkeessa muun muassa TikTokissa, kertoo hankkeen asiantuntija Katariina Silanen.

Hanke toteutetaan Marttaliiton ja marttapiirien yhteistyönä. Mukana on laaja joukko kumppaneita, kuten oppilaitoksia ja nuorisojärjestöjä. Toimintaan osallistuvat myös marttayhdistykset ja vapaaehtoiset. Kolmivuotista hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

– Yhdessä tekeminen ja onnistumisen kokemukset ruoanlaitossa vahvistavat luottamusta omaan osaamiseen ja arjessa pärjäämiseen. Nämä kokemukset voivat kantaa pitkälle ja tukea hyvinvointia myös muilla elämän osa-alueilla, Silanen sanoo.