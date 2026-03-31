Kutsu medialle: Tule tutustumaan Maaningan pelastettuun lintuparatiisiin

Monet vesilintukannat ovat hädässä ja yhä useampi laji on uhanalainen. Pari- ja poikuemäärien laskun taustalla ovat elinympäristöjen heikentyminen ja haitalliset vieraspedot. Myös Maaningalla, Suomen yhdellä tärkeällä lintuvedellä on kärsitty näistä haasteista, mutta kunnostustyöt ja laaja yhteistyö ovat kääntäneet kehityksen parempaan suuntaan.

Kunnostusten ja järjestelmällisen vieraspetopyynnin myötä alueen linnustotilanne oli vuonna 2025 parempi kuin vuosikymmeniin. Taantuneita ja vaateliaita lajeja, kuten jouhisorsia ja tukkasotkia on palannut pesimään alueelle. Linnuston tilaa seurataan jälleen tämän kevään ja kesän aikana, ja siihen voivat osallistua myös kansalaiset.

Tilaisuuden aikana media pääsee tutustumaan kunnostustoimiin ja niiden vaikutusta vesilintuihin. Maaningan lintuvesiin kuuluvat Patalahti, Patajärvi ja Lapinjärvi.

Ohjelma keskiviikkona 29.4.2026:

9–9.30 Kahvitarjoilu, Kylän Parlamentti (Mustanvirrantie 2, 71730 Kinnulanlahti)

9.30–10.40 Maaningan lintuveden ja sen kunnostuksien esittely:

Riista- ja ympäristöhallinnon yhteistyö – Riistapäällikkö Matti Kervinen, Suomen riistakeskus

Lapinjärven kunnostus ja linnustovaikutukset – Luonnonsuojelun erityisasiantuntija Ismo Laakso, Metsähallitus

Vieraspetopyyntien toteutus ja tulokset – Riistasuunnittelija Veijo Kröger, Suomen riistakeskus

Metsästäjät mukana valtakunnallisessa vesilintuseurannassa – Riistasuunnittelija Piia Ikonen, Suomen riistakeskus

10.40 Kävely Lapinjärven lintutornille. Tornilta näkee ja kuulee alueen linnustoa.

Paikalla on alueen vieraspetopyyntejä tekevä metsästäjä koirineen kertomassa käytännön pyyntityöstä ja paikallisen lintuyhdistyksen aktiivi.

Ilmoittautuminen ja muuta huomioitavaa:

Ilmoittaudu 27.4.2026 klo. 15.00 mennessä mirja.rantala@riista.fi, puh 050 464 14 53.

Suosittelemme ottamaan kumisaappaat mukaan lintutornilla käyntiä varten.

