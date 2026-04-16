OAJ:ltä toinen lakkovaroitus Jyväskylän ammattikorkeakoululle

20.4.2026 13:31:01 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote

OAJ on antanut tänään 20.4. toisen Jyväskylän ammattikorkeakoulua (JAMK) koskevan lakkovaroituksen tiistaille 5.5.2026. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä.

Jyväskylän ammattikorkeakoululle tänään annettu lakkovaroitus on jo yhdestoista OAJ:n ammattikorkeakouluille antama lakkovaroitus. Lakoilla OAJ puolustaa ammattikorkeakoulujen henkilöstön työehtoja ja palkkoja.

Viime viikolla toteutui Jyväskylän ammattikorkeakoulun ensimmäinen lakko. Reiluja työehtoja puolustettiin monien kymmenien lakkovahtien voimin. Paikalla ollut OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio kertoo lakkohengen olleen erinomainen:

– Näytimme upeasti työnantajalle, että olemme yhteisvoimin puolustamassa ammattikorkeakoulujen henkilöstön työehtoja ja palkkoja. Toivottavasti seuraavastakin lakosta tulee yhtä onnistunut – lakkovahdit ovat tietysti tässä tärkeässä roolissa, Raiskio kiittelee lakossa olleita.

Xamk, LAB ja Metropolia lakossa tällä viikolla

Viime viikolla lakkoiltiin Jyväskylän lisäksi Savonia-ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulujen lakot jatkuvat tällä viikolla. Lakkovuorossa ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk (ti 21.4.) LAB-ammattikorkeakoulu (ke 22.4.) ja Metropolia-Ammattikorkeakoulu (to 23.4.).

Metropoliassa lakkoon mennään jo toista kertaa ja entistä suuremmalla joukolla: lakkovaroituksen on antanut myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Edellinen Metropolian lakko 7.4. oli koko ammattikorkeakoulujen historian ensimmäinen lakko Suomessa.

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kertoo lakkojen olevan viimesijainen, mutta välttämätön toimenpide:

–  Työnantajapuoli Sivista esittää heikennyksiä koko opetushenkilöstön työehtoihin ja osalle palkkojen alennuksia. Niitä emme hyväksy. Jäseniltämme on tullut vahvaa tukea ja viestiä, että kevyin perustein lakkoon ei olisi lähdetty. Tämä nähdään nyt todella tärkeänä, kaikille yhteisenä asiana, Murto kuvailee.

Turussa lakossa ollaan 28.4. ja Satakunnan ammattikorkeakoulussa 29.4., ellei työriidan sovittelu sitä ennen etene ja johda uuden sopimuksen syntyyn.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

