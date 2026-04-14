Varhan puhelinnumerot uudistuvat vaiheittain – uudet numerot 02 313-alkuisia

Varhan puhelinnumerouudistuksen tavoitteena on yhtenäisyys ja tunnistettavuus.

– Kun jatkossa soitamme Varhasta asiakkaille tai potilaalle, puhelinnumero on tunnistettava ja luotettava 02 313-alkuinen. Toivottavasti tämä helpottaa soittoihin vastaamista. Valitsimme numeroiksi Tyksissä jo aiemmin käytössä olevan numerosarjan, koska se on monille jo ennestään tuttu. Nykyisin numero näkyy joko yksityisenä tai se ei ole tuttu numero, jolloin asiakas saattaa jättää vastaamatta, johtava asiantuntija Rita Arjonen sanoo.

Puhelinnumerouudistus etenee vaiheittain. Ensimmäisinä uusiin numeroihin siirtyy ikääntyneiden palvelut sekä perhekeskuksen palveluja. Tämän jälkeen vuorossa on Tyks-sairaalapalvelut niiden numeroiden osalta, jotka eivät ole vielä 02 313-alkuisia ja viimeisessä vaiheessa vuorossa ovat sote-palvelut. Puhelinnumerouudistuksia tapahtuu tämän kevään ja syksyn 2026 aikana.

Puhelinasioinnin ohella kehitetään jatkuvasti Varha-sovellusta. Se on digitaalinen asiointikanava, jonka kautta voi asioida chatissa, hallita ajanvarauksia, osallistua etävastaanotoille sekä lähettää ja vastaanottaa kiireettömiä viestejä ja kyselyjä. Varha-sovelluksessa voit hoitaa asioida sekä omasta että toisen henkilön puolesta.

Vanhat numerot toimivat vuoden siirtymäajan

Asiakkaiden ei tarvitse itse huolehtia puhelinnumeroiden muutoksesta. Vanhat puhelinnumerot toimivat uuden rinnalla siirtymäajan, joka on yksi vuosi. Puhelinnumeron vaihduttua, soittaja kuulee kuuden kuukauden ajan tiedotteen uudesta puhelinnumerosta, jonka jälkeen puhelu siirtyy automaattisesti uuteen numeroon. Tämän jälkeen seuraavien kuuden kuukauden ajan soittaja kuulee tiedotteen muuttuneesta puhelinnumerosta, mutta puhelu ei enää yhdisty. 12 kuukauden siirtymäajan jälkeen vanha puhelinnumero suljetaan.

– Muutos koskee Varhassa tuhansia puhelinnumeroita, joten emme voi tehdä kaikkia muutoksia kerralla. 12 kuukauden siirtymäaika on kuitenkin sitä varten, ettei yksikään puhelu jäisi hoitamatta. Puhelimen rinnalle erittäin tärkeäksi kanavaksi on noussut Varha-sovellus ja sitä kannattaa suosia mahdollisuuksien mukaan, Arjonen sanoo.

Puheluiden hinnat ovat asiakkaan puhelinliittymähinnaston mukaisia eli kiinteästä puhelinverkosta soitettaessa puheluista peritään paikallisverkkomaksu. Matkapuhelimella soitettaessa puheluista peritään matkapuhelinmaksu. Mikäli asiakkaalla on käytössä puhepaketti, on hyvä tarkistaa omalta operaattorilta, sisältyykö pakettiin myös 02-alkuiset puhelut. Varhan takaisinsoitto asiakkaalle on maksuton.

Käyttöönoton myötä palveluihin saattaa tulla yksittäisiä lyhyitä katkoja, ja näistä viestitään erikseen.

Palvelut, joissa uusi numero on jo käytössä koko Varhan alueella

Asiakasohjaus Soihtu: asiakasnumero p. 02 313 9494 (otettiin käyttöön toukokuussa 2025)

Suun terveydenhuollon ajanvarausnumero p. 02 313 5555 (otettiin käyttöön lokakuussa 2025)

Omaishoidon palveluohjaajien keskitetty yhteisnumero p. 02 313 7799 (otettiin käyttöön joulukuussa 2025)

Vammaispalvelujen palveluohjauksen asiointinumero 02 313 6363 (otettiin käyttöön joulukuussa 2025)

Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiointinumero p. 02 313 4242 (otettiin käyttöön tammikuussa 2026)

Tuki- ja liikuntaelinoireisten (tule) hoidon tarpeen arvioinnin puhelinnumero 02 313 9000 (otetaan käyttöön 21.4.2026)

Ikääntyneiden asiakasohjauksen puhelinnumerot: suomeksi p. 02 313 2100 ja ruotsiksi p. 02 313 2200 (numerot muuttuvat 28.4.2026)

Laajempi puhelinuudistus käynnissä koko hyvinvointialueella

Puhelinnumeroiden muutos on osa laajempaa uudistusta, jossa Varha yhdenmukaistaa vaiheittain puheluihin liittyviä palveluita. Tavoitteena on koota samaan kokonaisuuteen muun muassa puheluiden välityspalvelut, asiakaspalvelut, takaisinsoittojärjestelmät, sisäiset puhelinluettelot ja mobiililaajakaistapalvelut. Puhelinuudistus parantaa palveluiden hallittavuutta ja auttaa hallitsemaan kustannuksia.