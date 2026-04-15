Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Helsingin seudun uuden kaupunkipyöräpalvelun kilpailutus tavoitteena käynnistää kesällä 2026

20.4.2026 12:01:36 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Uusi kilpailutus on tarkoitus käynnistää kesällä 2026 ja tavoitteena on, että Helsingin seudun kunnat voivat keväällä 2028 ottaa käyttöön uuden kaupunkipyöräjärjestelmän. Alun perin uuden järjestelmä oli tavoitteena ottaa käyttöön 2026, mutta markkinaoikeus kumosi Kaupunkiliikenteen tekemän hankintapäätöksen.

Uusi seudullinen kaupunkipyöräpalvelu oli tavoitteena ottaa käyttöön vuonna 2026.  Uuden palvelun käyttöönotto kuitenkin viivästyy, sillä markkinaoikeus päätti 25.11.2025 kumota Kaupunkiliikenteen tekemän uuden kaupunkipyöräpalvelun tarjoajan valintaan liittyvän hankintapäätöksen. Kaupunkiliikenne on perehtynyt tarkemmin markkinaoikeuden päätöksen perusteluihin, ja tehnyt päätöksen perusteella muutoksia hankintamalliin ja -asiakirjoihin. Kunnat ovat tutustuneet tehtyihin muutoksiin ja päättävät seuraavaksi minkälaisia edellytyksiä heillä on osallistua yhteishankintaan. 

Tavoitteena on, että Helsingin seudun kunnat voivat keväällä 2028 ottaa käyttöön uuden kaupunkipyöräjärjestelmän, joka on useassa seudun kunnassa toimiva yhtenäinen, helppokäyttöinen ja käyttäjälle edullinen kaupunkipyöräpalvelu. 

Seudullisen kaupunkipyöräpalvelun hankinnan valmistelua ja tarvittavien selvitysten laatimista on tehty yhteistyössä seudun kuntien ja HSL:n kesken. Valmistelutyössä ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo, Siuntio, Kerava sekä HSL. Kun palvelun hankintavaiheen osapuolet ovat tarkentuneet, kilpailutus on tavoitteena käynnistää tämän jälkeen kesällä 2026. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy vastaa hankinnan valmistelusta ja kilpailuttamisesta yhteistyössä muiden osapuolten kanssa. 

Helsingin ja Espoon nykyinen kaupunkipyöräpalvelu jatkuu normaalisti 

Jotta palveluun ei tule katkosta uuden järjestelmän hankinnan viivästyksenkään aikana, nykyistä kaupunkipyöräpalvelua oli jo aiemmin syksyllä 2025 päätetty jatkaa Helsingissä ja Espoossa. Kaupunkipyöräkausi 2026 alkoi Helsingissä ja Espoossa 1. huhtikuuta, ja kaupunkipyörät tarjoavat jälleen helpon ja edullisen tavan liikkua kaupungissa keväästä aina myöhäiseen syksyyn. 

Kaupunkipyöräpalvelu on tärkeä osa Helsingin ja Espoon joukkoliikennettä. Helsingissä ja Espoossa kaupunkipyörillä tehdään vuosittain yhteensä yli 2,5 miljoonaa matkaa. Vantaa on päättänyt, että Vantaan omaa kaupunkipyöräpalvelua ei jatketa, ja palvelu on toistaiseksi tauolla. Syynä ovat kaupungin säästötoimet. 

