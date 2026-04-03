Olympiapurjehdus: Maajoukkueen kausi jatkuu Ranskan Grand Slamissä
20.4.2026 10:59:39 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Olympialuokkien kilpailukausi jatkuu tänään Ranskan Hyèresissä purjehdittavassa Grand Slam -kilpailussa. Viikon tuuliennuste näyttää kilpailun kannalta lupaavalta. Sailing Team Finlandista mukana ovat Valtteri Uusitalo, Nooa Laukkanen, Aatos ja Onni Kylävainio, Katariina Roihu ja Akseli Keskinen sekä Monika Mikkola, jolle Hyères toimii kauden avauskilpailuna.
– Meillä on kuukauden päästä EM-kisat Kroatiassa, ja alkusyksystä MM-kisat Irlannissa. Odotan jo innolla, että pääsen taas starttilinjalle ja kisaamaan. Toivon ehjää harjoituskautta nyt kesällä ja katsotaan mihin se riittää, Mikkola toteaa.
Grand Slam -kiertueeseen kuuluva Hyèresissä purjehdittava Ranskan olympiaviikko on tunnettu luotettavista ja usein reippaista tuuliolosuhteistaan, eikä tämäkään vuosi näytä tekevän poikkeusta. Kilpailun karsintavaihe purjehditaan maanantaista perjantaihin, ja kymmenen parhaan finaalit lauantaina.
Sailing Team Finland, Hyères Grand Slam:
ILCA 6: Monika Mikkola, Ines Ruohela (U21)
ILCA 7: Valtteri Uusitalo, Nooa Laukkanen
49er: Aatos Kylävainio / Onni Kylävainio
Nacra 17: Katariina Roihu / Akseli Keskinen
Kilpailusivut ja tulokset löytyvät tästä.
Suomen Purjehdus ja Veneily seuraa purjehduksen Grand Slam kiertuetta ja arvokisoja Sailing Team Finlandin Facebookissa ja Instagramissa sekä mediatiedottein kilpailujen kohokohdista. Julkaisuvapaita kuvia löytyy maajoukkueen kuvapankista.
|Sailing Team Finlandin kilpailukalenteri 2026
|30.3.–4.4.
|
Sailing Grand Slam – Palma
|20.–25.4.
|Sailing Grand Slam – Hyères
|12.–17.5.
|49er & Nacra 17 MM-kisat – Quiberon, Ranska
|17.–22.5.
|ILCA 6 & ILCA 7 EM-kisat – Kaštela, Kroatia
|18.–23.5.
|iQFoil EM-kisat – Portimão, Portugali
|20.–28.6.
|Sailing Grand Slam – Kieler Woche, Saksa
|7.–12.7.
|49er & Nacra 17 EM-kisat – Eckernförde, Saksa
|3.–7.8.
|Sailing Grand Slam, Nacra – San Pedro, USA
|25.–30.8.
|ILCA 7 MM-kisat – Dublin, Irlanti
|4.–12.9.
|
iQFoil MM-kisat – Weymouth, Iso-Britannia
|7.–12.9.
|
ILCA 6 MM-kisat – Dublin, Irlanti
Yhteyshenkilöt
Johan EkblomSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:0407707251johan.ekblom@spv.fi
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 64 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Olympiapurjehdus: Suomalaisille lähtövoittoja ja tasaisia suorituksia Palman Grand Slamissa3.4.2026 22:57:42 EEST | Tiedote
Palman Grand Slam purjehdittiin vaihtelevissa ja ajoittain erittäin haastavissa olosuhteissa. Viikon aikana nähtiin niin kovaa mistral-tuulta, pitkiä odotuksia kuin heikkoja ja kääntyileviä merituulia, jotka venyttivät kisapäiviä pitkiksi. Ratkaisut syntyivät viimeisenä päivänä viikon parhaissa purjehdusolosuhteissa. Suomalaisittain viikon kohokohtiin lukeutuivat ILCA 7 -luokan lähtövoitot, joista vastasivat Nooa Laukkanenavauspäivänä ja Valtteri Uusitalo toisena kilpailupäivänä. Molemmat purjehtijat esittivät viikon aikana vahvaa venevauhtia ja ajoittain nousivat kärkitaisteluun maailman suurimmassa ILCA 7 -laivueessa. Parhaasta suomalaissijoituksesta vastasivat Nacra 17 -luokassa Akseli Keskinen ja Katariina Roihu, jotka purjehtivat tasaisesti läpi viikon ja sijoittuivat lopputuloksissa 15:nneksi. ILCA 7 -luokassa Valtteri Uusitalo oli 19:s ja Nooa Laukkanen 23:s. iQFoileissa Sofia Hämäläinen purjehti sijalle 34. 49er-luokassa Juuso Roihu ja Lasse Lindell purjehtivat vaikean alun jäl
Olympiapurjehdus: Grand Slam -kiertue starttaa tänään Palmalla30.3.2026 12:34:41 EEST | Tiedote
Olympiapurjehduksen kansainvälinen kilpailukausi käynnistyy maanantaina Palman Sailing Grand Slam ‑regatalla.
Kohti Los Angelesia: Sailing Team Finland ja kisakausi 202619.3.2026 12:05:48 EET | Uutinen
Alkava kausi on tärkeä askel Suomen purjehdusmaajoukkueen matkalla kohti Los Angelesin olympialaisia 2028 ja toimii samalla keskeisenä valmistautumisvuotena vuoden 2027 MM-kilpailuja silmällä pitäen.
Veneilyn kulttuuriperinnön komitea aloitti työnsä18.3.2026 09:50:41 EET | Tiedote
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) Matkaveneilytoimikunnan alaisuuteen perustettiin Veneilyn kulttuuriperinnön komitea. Perustavat kokoukset järjestettiin Olympiastadionilla 29.1. ja 4.3.2026.
Kauppi ja Kylävainio kuudensiksi nuorten MM-kisoissa19.12.2025 21:58:13 EET | Tiedote
Nuorten purjehduksen MM-kilpailut (Youth Sailing World Championships) päättyivät tänään Portugalin Vilamourassa. U19-ikäluokan MM-regatta kokosi yhteen kunkin maan parhaat nuoret purjehtijat. Suomen joukkueen parhaan sijoituksen saavutti 29er-luokassa kilpaillut Maisa Kauppi / Alisa Kylävainio, jotka sijoittuivat kovatasoisessa regatassa kuudenneksi. ILCA 6 -luokassa Iiris Sepponen oli kisan 21:s ja Aaro Rantanen 35:s. Kilpailuviikko tarjosi purjehtijoille monipuoliset ja haastavat olosuhteet. Päätöspäivänä kilpailtiin vain muutama lähtö kevyen tuulen vuoksi. Aaro Rantanen joutui jättämään yhden kisapäivän väliin sairastumisen takia, mutta palasi radalle vielä päätöspäivänä. Kauppi ja Kylävainio purjehtivat koko kilpailun ajan kärkiryhmän tuntumassa yhtä kisapäivää lukuun ottamatta ja ovat kokonaisuuteen tyytyväisiä. – Meillä oli kolme ihan hyvää päivää ja yksi vähän vaikeampi päivä, mutta olemme silti ihan tyytyväisiä kisaan, Kylävainio kertoo. – Kisassa oli paljon hyviä onnistumisia
