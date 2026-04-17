Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla – mielenilmaus sosiaalipalvelujen puolesta 21.4. Helsingissä

Hallitus valmistelee noin 100 miljoonan euron lisäleikkauksia sosiaalipalveluihin. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry järjestää SOSTEn mielenosoituksen kanssa samaan aikaan 21.4. klo 8–11 Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla -mielenosoituksen niin ikään Snellmanninaukiolla. Tapahtumat koordinoidaan yhdessä, ja niissä kuullaan yhteisiä puheenvuoroja.