Valiokunnat sivuuttivat ministeriöiden varoitukset hankintalakiesityksestä: Merkittäviä riskejä hyvinvointialueille, kyberturvallisuudelle ja julkiselle taloudelle
20.4.2026 11:34:36 EEST | Kustos ry-Julkishallinnon palvelukumppanit | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä valtiovarainministeriön (VM) eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamat lausunnot antavat poikkeuksellisen kriittisen ja yksityiskohtaisen arvion käsittelyssä olevasta hankintalakiesityksestä. Silti muun muassa eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunta sivuuttaa ministeriöiden esiin nostamat, sidosyksikkösääntelyyn, hyvinvointialueiden toimintaan, kyberturvallisuuteen sekä julkisen talouden kestävyyteen liittyvät merkittävät riskit.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVL) tunnistaa lausunnossaan useita merkittäviä huolia ja riskejä, jotka liittyvät erityisesti sidosyksiköiden 10 prosentin vähimmäisomistusvaatimukseen ja sen vaikutuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään. Lausunnossaan StVL kuitenkin tukeutuu Työ- ja elinkeinoministeriön esittämiin, ”muutoksen negatiivisia vaikutuksia pienentäviin” ratkaisuihin, joita ei voida mitenkään pitää riittävinä esille nostettuihin riskeihin nähden. Myös muun muassa perustuslakivaliokunta sivuutti lakiehdotusta ankarasti arvostelleiden perustuslakiasiantuntijoiden sekä Valtiovarainministeriön (VM) lausunnot. VM:n mukaan hankintalain muutos ei kasvata markkinoita, vaan lisää kustannuksia ja hallinnollista taakkaa sekä vaarantaa kyberturvan. Tämä tuntuu jatkuvasti unohtuvan hankintalakikeskustelusta: Jo nyt kaikki inhouse-yhtiöiden omistajat voivat ostaa markkinoilta, jos näin parhaaksi näkevät.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunnossa esittyjä asiantuntijoiden nostamia riskejä:
Potilasturvallisuuden vaarantuminen: Markkinoilla ei ole saatavilla kaikkia kriittisiä palveluja, kuten laboratoriopalveluja, verikeskustoimintaa tai vaativaa erikoissairaanhoitoa, ympärivuorokautisesti tai riittävällä vasteajalla.
Kyberturvallisuuden heikentyminen: ICT-infrastruktuurin pirstaloituminen voi heikentää kyberturvallisuutta, kun hyvinvointialueet joutuvat järjestämään ICT-palvelujaan uudelleen. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä lakisääteisten palvelujen järjestämisessä. VM painottaa, että sidosyksiköillä on keskeinen merkitys teknologisen suvereniteetin ja huoltovarmuuden turvaamisessa.
Hallinnollinen taakka: VM katsoo, että muutos voi käytännössä siirtää hankintoja sidosyksiköiltä alueiden omaksi toiminnaksi, mikä lisää hallinnollista kuormitusta ilman, että markkinoiden volyymi kasvaa.
Siirtymäajat: STM ja VM pitävät ICT-sektorin pidempiä siirtymäaikoja välttämättöminä. STM kuitenkin huomauttaa, että on epäselvää, mitä järjestelmiä pidennetyt siirtymäajat koskevat.
Merkittävät taloudelliset riskit: VM arvioi pelkästään ICT-alan teoreettisten muutoskustannusten olevan noin 291 miljoonaa euroa. STM toteaa, että lakimuutoksen takaisinmaksuajaksi on arvioitu 8–14 vuotta, ja korostaa, että arvioissa tulee huomioida myös menetettävät skaalaedut. Muutoksesta aiheutuvia kustannuksia ei ole tarkoitus korvata hyvinvointialueille erikseen, mikä voi johtaa merkittäviin taloudellisiin haasteisiin. Myöskään kunnille ei ole luvassa muutoskustannusten hyvityksiä.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuitenkin kuittaa nämä ministeriöiden ja asiantuntijoiden merkittävät huolet Työ- ja elinkeinoministeriön antamalla selvityksellä, jonka mukaan muutoksen negatiivisia vaikutuksia voidaan pienentää:
- Ostamalla kilpailuttamiseen ja hankintojen tekemiseen tarvittavia asiantuntijatukipalveluja tarpeensa mukaan.
- Tekemällä sopimusperusteisia yhteishankintoja (hankintarenkaat), käyttämällä yhteishankintayksiköiden kilpailuttamia sopimuksia sekä hyödyntämällä dynaamisia hankintajärjestelmiä.
- Lisäksi ”Työ- ja elinkeinoministeriöltä saadun selvityksen mukaan hankintayksiköille aiheutuvien kustannusten voidaan arvioida tasaantuvan pitkällä aikavälillä ja hyötyjä arvioidaan saatavan keskipitkällä aikavälillä.”
Yksikään näistä ratkaisuista ei ratkaise asiantuntijoiden ja ministeriöiden esille nostamia huolia. Yhteishankinnat eivät vähennä ICT-infran pirstaloitumista, kuten myös Valtion kyberturvallisuusjohtaja on lausunnoissaan toistuvasti varoittanut. Yksikään esitetyistä ratkaisuista ei myöskään ratkaise markkinapuutetta tai vähennä kustannuksia, kuten VM sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat lausunnoissaan varoittaneet.
Päivi PitkänenKustos ry:n toiminnanjohtajaPuh:+358 40 574 8106paivi.pitkanen@kustos.fi
Lue lisää julkaisijalta Kustos ry-Julkishallinnon palvelukumppanit
VM: Hankintalain muutos lisää kustannuksia, ei luo markkinoita ja vaarantaa kyberturvan8.4.2026 12:30:53 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeriö (VM) varoittaa, että hankintalain muutos ei lisää kilpailua eikä markkinaehtoista palvelutuotantoa, vaan kasvattaa kustannuksia, hallinnollista taakkaa ja riskejä erityisesti pienissä kunnissa. VM on erityisen huolissaan lakimuutoksen aiheuttamasta kyberturvavaarasta ja kansallisen tietoteknologisen suvereniteetin vaarantumisesta. Ministeriö esittää näkemyksensä eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 16.3.2026 antamassaan harvinaisen suorasanaisessa lausunnossaan.
Kuusi esimerkkiä hankintalakimuutoksen vaarallisista ja kalliiksi tulevista käytännön vaikutuksista7.4.2026 12:12:38 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomeen jopa 600 ICT-kilpailutusta! Pienkuntien muutoskustannus talous- ja henkilöstöhallinnon uudelleenjärjestelystä 2 miljoonaa euroa per kunta! Ei lonkkaleikkauksia Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla! Kansallinen kyberturva vaarantuu, jos laki estää inhouse-yhtiön kriittisten palveluiden runkoverkon käytön! Tekstiilipesu keskittyy jatkossa yhdelle yritykselle! Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat vaille yhteistä ruokapalvelua! Siinä kuusi konkreettista esimerkkiä suunnitellun hankintalain vaikutuksista joka puolella Suomea.
Ehdotettu hankintalaki ei tuo miljardeja markkinaan, vain 50–150 miljoonaa euroa9.3.2026 07:59:00 EET | Tiedote
Suunnitellun hankintalain vaikutuksista on pitkään liikkunut voimakkaasti harhaanjohtavia tietoja, erityisesti sen vaikutuksesta markkinoille siirtyvään liiketoimintaan. Lähemmässä tarkastelussa käy ilmi, että markkinoille voisi siirtyä enintään 50–150 miljoonaa euroa nykyisten sidosyksiköiden liikevaihdosta. Pelkästään muutoskustannuksia lakimuutoksesta aiheutuisi kuitenkin 1–2 miljardia euroa.
Hankintalaki voi aiheuttaa laajan hankintasopimusten irtisanomisen tai purkaantumisen3.3.2026 12:29:28 EET | Tiedote
Inhouse-yhtiöiden ja markkinatoimittajien välillä on satoja tuhansia kilpailutettuja sopimuksia. Suunnitteilla oleva hankintalain muutos estäisi inhouse-yhtiöiden mahdollisuutta tarjota palveluja alle kymmenen prosenttia omistaville omistajilleen. Muutos voi käytännössä merkitä sitä, että näille poistuville asiakasomistajille tehtävien palveluiden osalta inhouse-yhtiön ja alihankkijoiden välisiä sopimuksia joudutaan supistamaan tai jopa irtisanomaan. Kun volyymi laskee, hankintalaki velvoittaa uudelleenkilpailuttamaan osan näistä sadoista tuhansista sopimuksista.
Valtion kyberturvallisuusjohtaja varoittaa suunnitellun hankintalain 10 prosentin minimiomistusvaatimuksen vaarantavan Suomen kyberturvallisuutta ja moninkertaistavan kustannukset10.2.2026 10:57:11 EET | Tiedote
Valtion kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen varoittaa, että hallituksen valmistelema hankintalain uudistus voi toteutuessaan vakavasti heikentää Suomen kyberturvallisuutta. Erityisesti sidosyksiköitä koskeva 10 prosentin vähimmäisomistusvaatimus uhkaa romahduttaa nykyiset toimivat ICT- ja kyberturvallisuusrakenteet, joihin erityisesti kunnat, hyvinvointialueet ja osa valtionhallintoa nojaavat. Palvelujen yksityistäminen pois inhouse-palveluista myös moninkertaistaisi kyberturvan kustannukset, kyberturvallisuusjohtaja varoittaa hankintalakiesityksessä.
