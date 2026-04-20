FHRA ja SPTR-Asennus Oy ovat solmineet yhteistyökumppanuuden kauden 2026 osalta
22.4.2026 06:49:00 EEST | FHRA | Tiedote
Yhteistyösopimuksen myötä 18.-19.7. Kauhavalla ajetaan Kiihdytysajon SM-sarjassa SPTR Summer Nationals SM3 -osakilpailu.
“SPTR-Asennus Oy on kokenut toimija, jonka arki rakentuu vahvan ammattitaidon, liikkuvuuden ja luotettavuuden varaan. Työ vie meitä eri puolille maailmaa, ja projektit vaativat tekijöiltään sitoutumista sekä kykyä toimia vaihtelevissa olosuhteissa. Yrityksen tekemisen ytimessä on halu hoitaa asiat kunnolla – juuri niin kuin ne on sovittu. Vaikka työ on vaativaa projektityötä ja aikataulut tiukkoja, on tärkeää, että rinnalla kulkee myös jotakin, mikä tuo tasapainoa ja merkitystä vapaa-aikaan", SPTR-Asennus Oy:n Managing Director Kari Rajala kuvailee.
"Kiihdytysajot ovat olleet minulle enemmän kuin pelkkä harrastus – ne ovat kulkeneet mukana elämässäni jo 90-luvulta lähtien. Noihin vuosiin mahtuu lukemattomia hetkiä radalla, koneiden äärellä ja yhteisön parissa, joka jakaa saman intohimon nopeuteen, tekniikkaan ja rajojen kokeilemiseen. Vuosien varrella työ on vienyt minua ympäri maailmaa, ja raskas reissutyö on vaatinut vastapainokseen jotakin täysin erilaista. Minulle se vastapaino on löytynyt kiihdytyksestä", Rajala kertoo.
"Juuri tästä syystä yhteistyö FHRA ry:n kanssa on meille SPTR-Asennus Oy:ssä erittäin merkityksellinen asia. Haluamme olla mukana tukemassa kiihdytysajojen järjestämistä Suomessa ja varmistamassa, että tämä ainutlaatuinen laji säilyy ja kehittyy myös tulevaisuudessa. Kyse ei ole pelkästään kilpailusta, vaan kulttuurista, yhteisöstä ja intohimosta, joka yhdistää ihmisiä sukupolvesta toiseen."
"Suomessa moottoriurheilu elää vahvasti, mutta sen jatkuvuus vaatii konkreettisia tekoja ja tukijoita. Meille tämä yhteistyö on tapa antaa takaisin lajille, joka on antanut minulle niin paljon vuosien varrella. Toivon, että yhä useampi löytää tiensä radan varteen – joko kuljettajana, harrastajana tai katsojana – ja kokee sen saman kipinän, joka syttyi minussa jo vuosikymmeniä sitten”, Rajala päättää.
Kiihdytysajon SM-sarjan yhteistyökumppanuuksien tarkoitus on mahdollistaa harrastajille matalammat kilpailukustannukset.
“SPTR-Asennus on FHRA:n kumppani jo pidemmältä ajalta, ja olemme erityisen ylpeitä ja otettuja siitä, että yhteistyömme kansainvälisen monialayrityksen kanssa jatkuu. Erityyppisiin yhteistyökumppanuuksiin ja varsinkin edullisimmasta päästä oleviin vaihtoehtoihin on vielä ovet avoinna, joten nyt on mahdollisuus päästä mukaan. Pienellä panostuksella saa kauttamme laajaa näkyvyyttä kotimaassa – ja samalla yritykset ovat mukana mahdollistamassa kiihdytysurheilua Suomessa”, FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola toteaa.
Kiihdytysajon SM-sarjassa ajetaan kaudella 2026 yhteensä neljä osakilpailua. Blåkläder Drag Racing Series 2026 -kilpailupaikkakunnat ovat Kauhava ja Pieksämäki.
**
Blåkläder Drag Racing Series 2026, Kiihdytysajon SM-sarja
16.-17.5. / Helsingin Hihna SM1, LSK Business Park, Kauhava
13.-14.6. / CRT Race Products SM2, Motopark, Pieksämäki
18.-19.7. / SPTR Summer Nationals SM3, LSK Business Park, Kauhava
5.-6.9. / Motopark, Pieksämäki
Kari Rajala, SPTR, info@sptr.fi
Anssi Pinola, toimitusjohtaja, FHRA Marketing Oy, anssi.pinola@fhra.fi
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme