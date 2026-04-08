Tekova rakentaa HRK:lle uudet tuotanto- ja varastotilat Raisioon
20.4.2026 12:08:06 EEST | Tekova Oyj | Tiedote
Tekova on solminut HRK-Kiinteistöt Oy:n kanssa urakkasopimuksen yhteensä noin 2 400 m²:n tuotanto- ja varastotilojen rakentamisesta Raisioon.
Uudet toimitilat sijoittuvat kehittyvälle kaupan ja yritystoiminnan alueelle E18-ohitustien varrelle osoitteeseen Kuninkaanväylä 34 ja palvelevat HRK-Kiinteistöjen tytäryhtiö HRK-Konevuokraamot Oy:n tarpeita.
”Turun seudun kasvu näkyy vahvana rakentamisena ja haluamme osaltamme vastata tähän kehitykseen. Investointi tukee toimintamme kehittämistä ja vastaa kasvaneeseen konevuokraustoiminnan kysyntään. Uusi toimipiste vahvistaa HRK-Konevuokraamoiden palvelukykyä ja mahdollistaa entistä paremman asiakaspalvelun koko Varsinais-Suomen alueella”, kertoo HRK-Kiinteistöjen ja HRK-Konevuokraamoiden toimitusjohtaja Sarita Virtanen.
“Rakennamme HRK-Konevuokraamoiden käyttöön nyt jo toisen tuotanto- ja varastotilan, tällä kertaa Raisioon. Olemme erittäin iloisia, että pääsemme jatkamaan hedemällistä yhteistyötä ja kiitämme HRK:ta luottamuksesta. Samalla uusi urakkasopimus vahvistaa ilahduttavasti koko Lounais-Suomen alueyhtiön toimintaa Varsinais-Suomen strategisesti tärkeällä alueella”, sanoo Tekova Lounais-Suomi Oy:n aluejohtaja Jarno Saarinen.
Tilojen rakentaminen alkaa kesän 2026 aikana, ja ne valmistuvat vuoden 2027 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Jarno SaarinenAluejohtajaTekova Lounais-Suomi OyPuh:0400950478jarno.saarinen@tekova.fi
Tekova lyhyesti
Tekova Oyj on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, logistiikka-, tuotanto-, varasto- ja urheilutilojen sekä datakeskusten rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 140 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 67 henkilöä. Tekova keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella (KVR). Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 110,7 MEUR ja liikevoitto 10,3 MEUR (9,3 %). Tekova on listautunut Nasdaqin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.
