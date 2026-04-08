Tekova rakentaa HRK:lle uudet tuotanto- ja varastotilat Raisioon

Uudet toimitilat sijoittuvat kehittyvälle kaupan ja yritystoiminnan alueelle E18-ohitustien varrelle osoitteeseen Kuninkaanväylä 34 ja palvelevat HRK-Kiinteistöjen tytäryhtiö HRK-Konevuokraamot Oy:n tarpeita.

”Turun seudun kasvu näkyy vahvana rakentamisena ja haluamme osaltamme vastata tähän kehitykseen. Investointi tukee toimintamme kehittämistä ja vastaa kasvaneeseen konevuokraustoiminnan kysyntään. Uusi toimipiste vahvistaa HRK-Konevuokraamoiden palvelukykyä ja mahdollistaa entistä paremman asiakaspalvelun koko Varsinais-Suomen alueella”, kertoo HRK-Kiinteistöjen ja HRK-Konevuokraamoiden toimitusjohtaja Sarita Virtanen.

“Rakennamme HRK-Konevuokraamoiden käyttöön nyt jo toisen tuotanto- ja varastotilan, tällä kertaa Raisioon. Olemme erittäin iloisia, että pääsemme jatkamaan hedemällistä yhteistyötä ja kiitämme HRK:ta luottamuksesta. Samalla uusi urakkasopimus vahvistaa ilahduttavasti koko Lounais-Suomen alueyhtiön toimintaa Varsinais-Suomen strategisesti tärkeällä alueella”, sanoo Tekova Lounais-Suomi Oy:n aluejohtaja Jarno Saarinen.

Tilojen rakentaminen alkaa kesän 2026 aikana, ja ne valmistuvat vuoden 2027 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.