Taide, samppanja ja fine dining yhdistyvät Turussa – elämysillallinen katetaan keskelle immersiivistä taidetta

Erikoisiin tiloihin sijoittuvat illalliset ovat herättäneet Turussa viime aikoina laajaa kiinnostusta. Nyt samaa ilmiötä jatkaa Champagne Dinner, joka vie elämyksen digitaalisen taiteen keskelle.

Illan aikana vieraat pääsevät kuulemaan samppanjaluennon, minkä jälkeen nautitaan usean ruokalajin menu tarkoin valittujen samppanjoiden kanssa keskellä teoksia. Kokonaisuus rakentuu ajatukselle, että ruokailu voi olla enemmän kuin illallinen. Se voi olla kokonaisvaltainen kulttuurielämys.



Hinta 289 euroa sisältää samppanjaluennon, pääsylipun näyttelyyn sekä illallisen juomineen.

Samppanja-asiantuntija ja Master of Wine Essi Avellan aloittaa illan samppanjaluennolla tyylilleen uskollisesti viihdyttävästi ja syvällä asiantuntemuksella.

Luvassa on inspiroiva alustus Champagnen nousevista trendeistä: ilmastonmuutoksen vaikutuksista, terroir-ajattelun vahvistumisesta sekä pientuottajien rohkeasta, persoonallisesta kädenjäljestä.Luennon jälkeen sukelletaan illallisen aikana käytännössä näihin teemoihin maistellen upean samppanjamenun säestyksellä useita eri tyylejä. Jokainen lasi avaa uuden näkökulman Champagnen monimuotoisuuteen ja siihen, miksi alue elää juuri nyt yhtä kiinnostavimmista aikakausistaan. Essin pientuottajalöytöihin lukeutuvat muun muassa Girard-Bonnet, Nicolas Maillart, Marc Hébrart ja Stéphane Regnault. Jälkiruoan kanssa nautittava makea samppanja Piper-Heidsieckilta taas osoittaa, kuinka monipuolinen ja gastronominen juoma samppanja on. Tapahtuma järjestetään rajoitetulle osallistujamäärälle.



FRAMELESS – immersiivinen taide-elämys nähdään Logomossa 8.6.–30.8.2026. Näyttely tarjoaa kävijöille moniaistisen tavan kokea taidetta suurten mestareiden teosten ympäröimänä hyödyntäen huipputason projisointi-, ääni- ja tilateknologiaa. Kansainväliseksi ilmiöksi noussut FRAMELESS on saavuttanut Lontoossa suuren suosion ja houkutellut yli miljoona kävijää 96 eri maasta avauduttuaan vuonna 2022. Logomon näyttely on ensimmäinen FRAMELESS-tuotanto Lontoon ulkopuolella.