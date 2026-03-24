Taide, samppanja ja fine dining yhdistyvät Turussa – elämysillallinen katetaan keskelle immersiivistä taidetta
20.4.2026 12:14:26 EEST | LOGOMO | Tiedote
Turussa koetaan tänä kesänä uudenlainen fine dining -elämys, kun Champagne Dinner katetaan 16.6.2026 immersiivisen taide-elämyksen keskelle Logomoon. Illallinen järjestetään FRAMELESS-elämyksen sisällä näyttelyn aukioloajan ulkopuolella, jolloin vieraat pääsevät kokemaan taiteen ainutlaatuisella ja intiimillä tavalla.
Erikoisiin tiloihin sijoittuvat illalliset ovat herättäneet Turussa viime aikoina laajaa kiinnostusta. Nyt samaa ilmiötä jatkaa Champagne Dinner, joka vie elämyksen digitaalisen taiteen keskelle.
Illan aikana vieraat pääsevät kuulemaan samppanjaluennon, minkä jälkeen nautitaan usean ruokalajin menu tarkoin valittujen samppanjoiden kanssa keskellä teoksia. Kokonaisuus rakentuu ajatukselle, että ruokailu voi olla enemmän kuin illallinen. Se voi olla kokonaisvaltainen kulttuurielämys.
Hinta 289 euroa sisältää samppanjaluennon, pääsylipun näyttelyyn sekä illallisen juomineen.
Samppanja-asiantuntija ja Master of Wine Essi Avellan aloittaa illan samppanjaluennolla tyylilleen uskollisesti viihdyttävästi ja syvällä asiantuntemuksella.
Luvassa on inspiroiva alustus Champagnen nousevista trendeistä: ilmastonmuutoksen vaikutuksista, terroir-ajattelun vahvistumisesta sekä pientuottajien rohkeasta, persoonallisesta kädenjäljestä.Luennon jälkeen sukelletaan illallisen aikana käytännössä näihin teemoihin maistellen upean samppanjamenun säestyksellä useita eri tyylejä. Jokainen lasi avaa uuden näkökulman Champagnen monimuotoisuuteen ja siihen, miksi alue elää juuri nyt yhtä kiinnostavimmista aikakausistaan. Essin pientuottajalöytöihin lukeutuvat muun muassa Girard-Bonnet, Nicolas Maillart, Marc Hébrart ja Stéphane Regnault. Jälkiruoan kanssa nautittava makea samppanja Piper-Heidsieckilta taas osoittaa, kuinka monipuolinen ja gastronominen juoma samppanja on. Tapahtuma järjestetään rajoitetulle osallistujamäärälle.
FRAMELESS – immersiivinen taide-elämys nähdään Logomossa 8.6.–30.8.2026. Näyttely tarjoaa kävijöille moniaistisen tavan kokea taidetta suurten mestareiden teosten ympäröimänä hyödyntäen huipputason projisointi-, ääni- ja tilateknologiaa. Kansainväliseksi ilmiöksi noussut FRAMELESS on saavuttanut Lontoossa suuren suosion ja houkutellut yli miljoona kävijää 96 eri maasta avauduttuaan vuonna 2022. Logomon näyttely on ensimmäinen FRAMELESS-tuotanto Lontoon ulkopuolella.
Mari Pirilä
markkinointipäällikkö
Logomo Oy
mari.pirila@logomo.fi
044 7503818
www.logomo.fi
Logomo on Turussa sijaitseva monipuolinen ja näyttävä tapahtumatalo entisessä VR:n konepajassa, rautatieaseman yhteydessä ja aivan ydinkeskustan tuntumassa. Logomo tarjoaa puitteet konserteille, kokouksille, seminaareille, kongresseille, messuille, näyttelyille sekä yksityistilaisuuksille. Vuonna 2025 Logomossa vieraili yli 300 000 kävijää ja talossa järjestettiin yli 1000 tapahtumaa.
Logomon toimitiloissa työskentelee yli 400 ihmistä noin 90 yrityksessä.
TURUN SILLAT HEHKUVAT PUNAISINA – THE VOICE OF FINLANDIN JUHLAKAUSI NÄKYY KAUPUNKIKUVASSA24.3.2026 14:39:52 EET | Tiedote
The Voice of Finlandin 15. juhlakausi tuo tänä keväänä poikkeuksellista loistoa Turun kaupunkikuvaan. Turun kaupunki valaisee Logomossa kuvattavien livelähetysten iltoina sekä Logomo-sillan että Kirjastosillan ohjelmasta tutulla punaisella värillä.
Kutsumme sinut mediatilaisuuteen tutustumaan Frameless | Logomo, Art in motion | Taide, joka elää -immersiiviseen taide-elämykseen.6.2.2026 14:09:07 EET | Kutsu
Frameless on Lontoossa miljoonia kävijöitä hurmannut näyttely, jossa taiteen suurten mestareiden teokset heräävät henkiin ja ympäröivät kävijän lattiasta kattoon immersiivisinä taidekokemuksina. Näyttely nähdään nyt ensi kertaa Lontoon ulkopuolella, Turun Logomossa kesällä 2026. Tarkempi tiedot tilaisuuden sisällöstä: Logomon tj Mikko Manninen: Frameless | Logomo, Art in motion | Taide, joka elää -elämyksen konseptista ja sisällöstä Logomon hallituksen pj Riikka Kuusniemi: miksi Frameless tulee juuri Turkuun Videotervehdys Lontoosta Logomon tuotantojohtaja Jonne Haavisto: miten kokonaisuus toteutetaan Logomossa Tilaisuuden lopuksi tarjoamme lounaan ja kahvit. Tilaisuuden kokonaiskesto n 1 h.
Kutsumme sinut mediatilaisuuteen tutustumaan Frameless x Logomo, Art in motion | Taide, joka elää -immersiiviseen taide-elämykseen.30.1.2026 10:56:11 EET | Kutsu
Frameless on Lontoossa miljoonia kävijöitä hurmannut näyttely, jossa taiteen suurten mestareiden teokset heräävät henkiin ja ympäröivät kävijän lattiasta kattoon immersiivisinä taidekokemuksina. Näyttely nähdään nyt ensi kertaa Lontoon ulkopuolella, Turun Logomossa kesällä 2026. Lehdistötilaisuudessa kerromme: Frameless x Logomo, Art in motion | Taide, joka elää -näyttelyn konseptista ja sisällöstä miksi Frameless tulee juuri Turkuun miten kokonaisuus toteutetaan Logomossa sekä tarjoamme mahdollisuuden kysymyksiin ja haastatteluihin
TAPAHTUMATALO LOGOMO TUO KANSAINVÄLISEN FRAMELESS-IMMERSIIVISEN TAIDE-ELÄMYKSEN ENSI KERTAA LONTOON ULKOPUOLELLE18.12.2025 13:55:50 EET | Tiedote
Turussa sijaitseva tapahtumatalo Logomo on eilen allekirjoittanut sopimuksen lontoolaisen FRAMELESSin kanssa maailmalla laajaa huomiota herättäneen immersiivisen taide-elämyksen tuomisesta Suomeen. Kyseessä on merkittävä kansainvälinen avaus, sillä Logomossa järjestettävä näyttely on ensimmäinen FRAMELESS-näyttely Lontoon ulkopuolella.
