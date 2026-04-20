HUSin yhtymähallitus käsitteli vuoden 2027 talousarvion kehysesitystä

Yhtymähallitus käsitteli 20.4. kokouksessaan HUSin vuoden 2027 talousarvioesitykseen sisältyvää kiinteää talousarviokehystä ja sen valmistelutilannetta. HUSin talousarviokehyslaskelman lähtökohtana on vuonna 2025 toteutuneet kehykseen kuuluvat palvelujen kustannukset, joita on korjattu vuoden 2026 alusta toteutuneiden toiminnallisten siirtojen vaikutuksilla. Lisäksi on huomioitu arvioitu palvelutarpeen muutos, tuottavuustavoite sekä kustannustason muutokset 2025–2027.

Valtiovarainministeriö julkaisee hyvinvointialueiden aluekohtaisen vuoden 2027 rahoituslaskelman 30.4.2026.

Yhtymähallitus päättää talousarvion kehysesityksestä 11.5.2026, minkä jälkeen se menee HUSin yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi 17.6.2026 pidettävään kokoukseen.

Tammi-helmikuun 2026 toiminta ja talous

Tammi-helmikuussa 92 prosenttia asiakkaista pääsi erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti. Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli helmikuun 2026 lopussa 3 319, mikä on yli 170 potilasta vähemmän kuin tammikuun 2026 lopussa.

Tilikauden tulos on 27,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 20,3 miljoonaa euroa talousarvion tavoitetta parempi (talousarvio 2026 +7,4 miljoonaa euroa).

Vuoden 2026 ensimmäinen vuosiennuste laadittiin tammi-helmikuun toteumatietojen pohjalta. Sen mukaan koko vuoden 2026 taloudellisen tuloksen ennustetaan olevan 9,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen (talousarvio +/- 0 euroa).

Seuraava koko vuoden 2026 vuosiennuste laaditaan tammi−huhtikuun toteumatietojen perusteella ja se valmistuu kesäkuun alussa.

Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaan.

Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.

Yhtymähallituksen kokous pidettiin 20.4.2026. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 11.5.2026.





