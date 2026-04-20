HUSin yhtymähallitus käsitteli vuoden 2027 talousarvion kehysesitystä

20.4.2026 12:02:40 EEST | HUS | Tiedote

HUSin yhtymähallitus käsitteli vuoden 2027 talousarvioesitykseen sisältyvää kiinteää talousarviokehystä sekä tammi-helmikuun 2026 toimintaa ja taloutta.

Yhtymähallitus käsitteli 20.4. kokouksessaan HUSin vuoden 2027 talousarvioesitykseen sisältyvää kiinteää talousarviokehystä ja sen valmistelutilannetta. HUSin talousarviokehyslaskelman lähtökohtana on vuonna 2025 toteutuneet kehykseen kuuluvat palvelujen kustannukset, joita on korjattu vuoden 2026 alusta toteutuneiden toiminnallisten siirtojen vaikutuksilla. Lisäksi on huomioitu arvioitu palvelutarpeen muutos, tuottavuustavoite sekä kustannustason muutokset 2025–2027.

Valtiovarainministeriö julkaisee hyvinvointialueiden aluekohtaisen vuoden 2027 rahoituslaskelman 30.4.2026.

Yhtymähallitus päättää talousarvion kehysesityksestä 11.5.2026, minkä jälkeen se menee HUSin yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi 17.6.2026 pidettävään kokoukseen.

Tammi-helmikuun 2026 toiminta ja talous

Tammi-helmikuussa 92 prosenttia asiakkaista pääsi erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti. Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli helmikuun 2026 lopussa 3 319, mikä on yli 170 potilasta vähemmän kuin tammikuun 2026 lopussa.

Tilikauden tulos on 27,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 20,3 miljoonaa euroa talousarvion tavoitetta parempi (talousarvio 2026 +7,4 miljoonaa euroa).

Vuoden 2026 ensimmäinen vuosiennuste laadittiin tammi-helmikuun toteumatietojen pohjalta. Sen mukaan koko vuoden 2026 taloudellisen tuloksen ennustetaan olevan 9,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen (talousarvio +/- 0 euroa).

Seuraava koko vuoden 2026 vuosiennuste laaditaan tammi−huhtikuun toteumatietojen perusteella ja se valmistuu kesäkuun alussa.

Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaan.

Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.  

Yhtymähallituksen kokous pidettiin 20.4.2026. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 11.5.2026.

Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 

Yhtymäkokous on HUSin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtymäkokous hyväksyy HUSin talousarvion, tilinpäätöksen ja strategian. Sen jäseniä ovat Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin nimeämät viisi yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.

Yhteyshenkilöt

yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851

toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tietoja julkaisijasta

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme. 

HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. 

HUS-sammanslutningens styrelse sammanträder den 20 april 202616.4.2026 15:10:51 EEST | Pressmeddelande

HUS-sammanslutningens styrelse sammanträder måndagen den 20 april 2026 för att behandla bland annat förslaget till budget för 2027 samt verksamheten och ekonomin för januari–februari 2026. Föredragningslistan för mötet finns här. HUS medietjänst betjänar medier måndag–torsdag kl. 10–16, fredag kl. 10–15 på numret 050 427 2875 eller per e-post på viestinta@hus.fi. Se avvikande öppettider.

