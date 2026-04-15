Kotipuutarhasta haetaan tänä kesänä turvaa ja vapautta – tässä puutarhakaupan kuumimmat trendit
20.4.2026 14:30:00 EEST | Hankkija Oy | Tiedote
Puutarhakaupan sesonki on käynnistynyt ja käy kuumimmillaan touko–kesäkuun vaihteessa, jolloin suurin osa kevään ja kesän taimista ja kasveista löytää uuden kodin. Tänä vuonna suomalaisten pihoilla ja parvekkeilla näkyy aiempaa selkeämmin yksi yhteinen piirre: puutarhalta odotetaan paitsi kauneutta ja herkullisuutta myös huoltovarmuutta, helppoutta ja sallivaa asennetta.
Hankkijan puutarhakaupan hankintapäällikkö Outi Jokisen mukaan ajatus omavaraisuudesta on tullut jäädäkseen. – Omasta pihasta tai mökkipuutarhasta haetaan iloa ja satoa sekä onnistumisen kokemuksia, kun onnistuu vaikkapa perunoiden ja porkkanoiden kasvatuksessa.
Kesän 2026 kuumimmat puutarhatrendit
1. Puutarha tuo turvaa – ja ruokaa
Syötävien kasvien kasvattaminen jatkaa vahvaa nousuaan. Salaatit, yrtit ja maustekasvit viihtyvät yhtä hyvin pihalla, mökillä kuin terassilla tai parvekkeella. – Esimerkiksi lavakauluksissa kasvatetut tillit ja persiljat ovat helppo tapa lisätä arkeen omavaraisuutta ja kesäkeittiön herkkuja, Jokinen sanoo.
2. Pölyttäjäystävällisyys ja ilmastoviisaus ohjaavat valintoja
Kuluttajien huoli pölyttäjäkadosta näkyy suoraan ostoskorissa. Kukkaniityt yleistyvät ja pölyttäjiä houkuttelevat perennat, kuten sormustinkukat, punatähkät ja ajuruohot, kiinnostavat entistä enemmän. Ilmastoviisas puutarhuri suosii kotimaisia, kestäviä lajeja ja lajikkeita, jotka on jalostettu Suomen oloihin ja kestävät paremmin säävaihteluita kuin tuontikasvit.
3. Helppoa, kestävää ja vähän villiä
Puutarhasta halutaan helppohoitoinen, mutta täydellisyyttä ei tavoitella. Villeys saa näkyä ja rönsyillä. – Maanpeiteperennat, ikivihreät havut sekä eri vyöhykkeille sopivat kotimaiset kasvivalinnat luovat perustan kestävälle pihalle, Jokinen kertoo.
4. Pensaita rohkeasti ruukkuihin
Pensaita istutetaan yhä useammin ruukkuihin, mikä sopii erityisesti pienille pihoille ja terasseille. Pensasangervot, heisiangervot ja happomarjat kestävät hyvin ja vaativat vähän hoitoa.
– Ruukussa pensaan kokoa on helppo hallita leikkaamalla, ja syksyllä sen voi halutessaan istuttaa maahan talvehtimaan.
5. Puutarha on salliva – ja iloinen
Tänä kesänä puutarhaa hoidetaan rennolla otteella. Kesäkukat, perennat, syötävät kasvit, pensaat ja puut sekoittuvat iloisesti sekä ruukuissa että penkeissä ja puutarhaa koristellaan solar-valoilla ja erilaisilla pihakoristeilla. – Puutarhailua ei oteta liian vakavasti. Kaiken ei tarvitse olla viimeisen päälle, kunhan piha tuntuu omalta.
Outi JokinenHankkija Oy/Puutarhan hankinta- ja tuoteryhmäpäällikköPuh:010 768 3005outi.jokinen@hankkija.fi
Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa. Hankkija on myös Suomen suurin teollisten eläinrehujen valmistaja. Hankkijalla on kolme rehutehdasta, siemenkeskus, 47 myymälää sekä alan laajin verkkokauppa.
Hankkija on lisäksi aktiivisen harrastajan kauppa, jonka myymälöissä on kattavat ja monipuoliset valikoimat puutarha-, hevos-, lemmikkieläin-, metsänhoito- ja metsästystuotteita. Hankkija-konserniin kuuluu myös logistiikkayhtiö Movere.
Hankkija kuuluu tanskalaiseen Danish Agro -ryhmään. Hankkijan palveluksessa työskentelee 1000 työntekijää ja Hankkija-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 793 miljoonaa euroa. Hankkijan rehuteollisuus täyttää tänä vuonna 100 vuotta.
