Varhan ikääntyneiden asiakasohjauksen puhelinnumerot muuttuvat 28.4.2026
20.4.2026 12:42:57 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varhan ikääntyneiden asiakasohjauspuhelin palvelee 28.4.2026 lähtien uusissa numeroissa. Palveluajat ja palvelukielet säilyvät ennallaan.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on käynnissä laaja puhelinpalvelu-uudistus. Uudistuksen myötä Varhan puhelinnumerot muuttuvat 02 313-alkuisiksi vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä.
Ikääntyneiden asiakasohjauspuhelimen numerot muuttuvat tiistaina 28.4.2026. Uudet numerot ovat: 02 313 2100 (suomenkielinen palvelu) ja 02 313 2200 (ruotsinkielinen palvelu).
Asiakkaiden ei tarvitse itse huolehtia muutoksesta. Vanhat puhelinnumerot toimivat uuden rinnalla siirtymäajan, joka on yksi vuosi. Puhelinnumeron vaihduttua soittaja kuulee kuuden kuukauden ajan tiedotteen uudesta puhelinnumerosta, jonka jälkeen puhelu siirtyy automaattisesti uuteen numeroon. Tämän jälkeen seuraavien kuuden kuukauden ajan soittaja kuulee tiedotteen muuttuneesta puhelinnumerosta, mutta puhelu ei enää yhdisty automaattisesti.
Ikääntyneiden asiakasohjauspuhelin palvelee muutoksen jälkeen edelleen samoina kellonaikoina ja kahdessa eri numerossa suomeksi ja ruotsiksi, kuten nykyäänkin. Asiakasohjauspuhelin palvelee arkisin ma-pe klo 9–15.
Ikääntyneiden asiakasohjaus tarjoaa ikääntyneille ja heidän läheisilleen neuvontaa ja ohjausta erilaisista kotona asumista tukevista palveluvaihtoehdoista, hyvinvointialueen tarjoamista asumisvaihtoehdoista ja niihin hakeutumisesta. Asiakasohjaus kertoo myös hyvinvointia tukevista ratkaisuista, kuten kunnan, yritysten, yhdistysten ja järjestöjen toiminnasta ja palveluista.
Asiakasohjauksen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.
Eira HelinAsiakasohjauksen päällikkö, ikääntyneiden palvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 193 8607eira.helin@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Varhas telefonnummer förnyas stegvis – de nya numren börjar 02 31320.4.2026 10:52:06 EEST | Pressmeddelande
Det pågår en omfattande reform av telefontjänster i Egentliga Finlands välfärdsområde. I och med reformen ändras Varhas telefonnummer stegvis före utgången av 2026 till sådana som börjar 02 313. De gamla numren fungerar parallellt med de nya numren i 12 månader.
Varhan puhelinnumerot uudistuvat vaiheittain – uudet numerot 02 313-alkuisia20.4.2026 10:52:06 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on käynnissä laaja puhelinpalvelu-uudistus. Uudistuksen myötä Varhan puhelinnumerot muuttuvat 02 313-alkuisiksi vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä. Vanhat numerot toimivat uuden rinnalla 12 kuukauden ajan.
Varha övergår stegvis till digital post före utgången av 202714.4.2026 15:40:52 EEST | Pressmeddelande
Egentliga Finlands välfärdsområde övergår stegvis till digital myndighetskommunikation under 2026–2027. Varha-applikationen och Suomi.fi-meddelanden kommer att vara de huvudsakliga kanalerna för digital post. I den första fasen övergår en del av Varhas förvaltningsbeslut till den digitala posten.
Varha siirtyy digipostiin vaiheittain vuoden 2027 loppuun mennessä14.4.2026 15:40:52 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue siirtyy vaiheittain digitaaliseen viranomaisviestintään vuosien 2026–2027 aikana. Pääasialliset digipostikanavat tulevat olemaan Varha-sovellus ja Suomi.fi-viestit. Ensimmäisessä vaiheessa digipostiin siirtyy osa Varhan hallintopäätöksistä.
Varhan aluehallituksen 13.4.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja13.4.2026 15:25:38 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
