Varhan ikääntyneiden asiakasohjauksen puhelinnumerot muuttuvat 28.4.2026

20.4.2026 12:42:57 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varhan ikääntyneiden asiakasohjauspuhelin palvelee 28.4.2026 lähtien uusissa numeroissa. Palveluajat ja palvelukielet säilyvät ennallaan.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on käynnissä laaja puhelinpalvelu-uudistus. Uudistuksen myötä Varhan puhelinnumerot muuttuvat 02 313-alkuisiksi vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä.

Ikääntyneiden asiakasohjauspuhelimen numerot muuttuvat tiistaina 28.4.2026. Uudet numerot ovat: 02 313 2100 (suomenkielinen palvelu) ja 02 313 2200 (ruotsinkielinen palvelu).

Asiakkaiden ei tarvitse itse huolehtia muutoksesta. Vanhat puhelinnumerot toimivat uuden rinnalla siirtymäajan, joka on yksi vuosi. Puhelinnumeron vaihduttua soittaja kuulee kuuden kuukauden ajan tiedotteen uudesta puhelinnumerosta, jonka jälkeen puhelu siirtyy automaattisesti uuteen numeroon. Tämän jälkeen seuraavien kuuden kuukauden ajan soittaja kuulee tiedotteen muuttuneesta puhelinnumerosta, mutta puhelu ei enää yhdisty automaattisesti.

Ikääntyneiden asiakasohjauspuhelin palvelee muutoksen jälkeen edelleen samoina kellonaikoina ja kahdessa eri numerossa suomeksi ja ruotsiksi, kuten nykyäänkin. Asiakasohjauspuhelin palvelee arkisin ma-pe klo 9–15.

Ikääntyneiden asiakasohjaus tarjoaa ikääntyneille ja heidän läheisilleen neuvontaa ja ohjausta erilaisista kotona asumista tukevista palveluvaihtoehdoista, hyvinvointialueen tarjoamista asumisvaihtoehdoista ja niihin hakeutumisesta. Asiakasohjaus kertoo myös hyvinvointia tukevista ratkaisuista, kuten kunnan, yritysten, yhdistysten ja järjestöjen toiminnasta ja palveluista.

Asiakasohjauksen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

