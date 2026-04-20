Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 24.4.2026 – etäluettavat vesimittarit ensimmäisiin kohteisiin

22.4.2026 07:35:00 EEST | HSY | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 24.4.2026

Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames 

Hallitus päättää muun muassa seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista: 
- Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen perusparannuksen ja kapasiteetinnoston hankesuunnitelman päivitys
- etäluettavien vesimittareiden ja niihin sopivien takaiskuventtiilien hankinta
- Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen vedenottamon saneerauksen rakennusurakoitsijan valinta
- Kuusisaarentien ja Lehtisaaren vesihuollon saneeraamisen urakoitsijan valinta.

Hallitus saa tiedoksi pääkaupunkiseudun hiilitaseselvityksen, josta käy ilmi maankäyttösektorin hiilivarastot ja -taseet.

HSY tiedottaa kokouksen jälkeen etäluettavista vesimittareista sekä Kuusisaarentien ja Lehtisaaren vesihuollon saneerauksesta. 

Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
