Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 24.4.2026 – etäluettavat vesimittarit ensimmäisiin kohteisiin

Älä haravoi pihaasi putipuhtaaksi, vie suuremmat lehtikasat Sortti-asemille 17.4.2026 08:39:00 EEST | Tiedote

Kaikkia puiden ja pensaiden lehtiä ei tarvitse haravoida pois nurmikolta. Ohut lehtikerros hyödyttää maaperää ja suojaa eliöitä. Pienet määrät lehtiä ja ruohoa voi laittaa biojäteastiaan tai kompostoriin, mutta suuremmat kuormat tulee viedä HSY:n Sortti-asemille. HSY vie haravointijätteen Sortti-asemilta Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen, jossa se kompostoidaan ja siitä tehdään multaa.