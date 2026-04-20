Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 24.4.2026 – etäluettavat vesimittarit ensimmäisiin kohteisiin
22.4.2026 07:35:00 EEST | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 24.4.2026
Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
Hallitus päättää muun muassa seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista:
- Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen perusparannuksen ja kapasiteetinnoston hankesuunnitelman päivitys
- etäluettavien vesimittareiden ja niihin sopivien takaiskuventtiilien hankinta
- Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen vedenottamon saneerauksen rakennusurakoitsijan valinta
- Kuusisaarentien ja Lehtisaaren vesihuollon saneeraamisen urakoitsijan valinta.
Hallitus saa tiedoksi pääkaupunkiseudun hiilitaseselvityksen, josta käy ilmi maankäyttösektorin hiilivarastot ja -taseet.
HSY tiedottaa kokouksen jälkeen etäluettavista vesimittareista sekä Kuusisaarentien ja Lehtisaaren vesihuollon saneerauksesta.
Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!
Jorvaksen ja Ämmässuon Sortti-asemat palvelevat huhti–toukokuussa neljänä lauantaina20.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
HSY pitää Jorvaksen ja Ämmässuon Sortti-asemat auki neljänä lauantaina huhti–toukokuussa. Lisäaukiolot helpottavat kevätsiivouksia ja sujuvoittavat Sortti-asemilla asiointia vilkkaimpaan aikaan. Lisäksi Kivikon, Konalan ja Ruskeasannan Sortti-asemat ovat avoinna viikonloppuisin vuoden ympäri: Kivikko lauantaisin kello 11–18 sekä Konala ja Ruskeasanta lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11–18.
Älä haravoi pihaasi putipuhtaaksi, vie suuremmat lehtikasat Sortti-asemille17.4.2026 08:39:00 EEST | Tiedote
Kaikkia puiden ja pensaiden lehtiä ei tarvitse haravoida pois nurmikolta. Ohut lehtikerros hyödyttää maaperää ja suojaa eliöitä. Pienet määrät lehtiä ja ruohoa voi laittaa biojäteastiaan tai kompostoriin, mutta suuremmat kuormat tulee viedä HSY:n Sortti-asemille. HSY vie haravointijätteen Sortti-asemilta Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen, jossa se kompostoidaan ja siitä tehdään multaa.
Katupöly heikentää nyt laajasti ilmanlaatua pääkaupunkiseudulla13.4.2026 09:53:59 EEST | Tiedote
Katupölyä on nyt runsaasti ilmassa, ja ilmanlaatu on monin paikoin huono, kertovat HSY:n mittaukset. Pölyisintä on vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Ulkoillessa kannattaa valita kulkureitti mahdollisuuksien mukaan etäämmältä vilkkaasta kadusta. Jo yhden korttelin päässä ruuhkaisesta kadusta ilma on puhtaampaa.
HSY rakentaa uutta vesihuoltoa Vantaanlaakson ja Kivistön välillä10.4.2026 10:15:00 EEST | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa uutta vesijohtoa Vantaanlaakson ja Kivistön alueella. Hankkeen urakoitsijaksi on valittu VM Suomalainen Oy. Työt alkoivat helmikuussa 2026 ja kestävät arviolta toukokuuhun 2027.
HSY tekee kompostitarkastuksia kiinteistöillä touko-heinäkuussa9.4.2026 08:50:00 EEST | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tarkastaa jälleen kiinteistöjen komposteja touko-heinäkuun välillä 2026. Tarkastusten avulla HSY valvoo biojätteen lajitteluvelvoitteen toteutumista.
