Lina Schifferin ja Maaria Nuoranteen uutuuspodcastin jokainen jakso sisältää etkot, bileet ja jatkot
21.4.2026 06:55:00 EEST | Podme | Tiedote
Podme-palvelun Hupiklubi-podcastissa luovan alan moniottelijat, Lina Schiffer ja Maaria Nuoranne, tekevät teräviä huomioita vallitsevasta maailmasta ja pureutuvat heitä kuohuttaviin pop-kulttuurin ilmiöihin.
Tiistaina 21. huhtikuuta podcast- ja äänikirjapalvelu Podmessa alkava Hupiklubi on uusi humoristinen podcast, jonka juontajina toimivat Lina Schiffer ja Maaria Nuoranne.
Hupiklubin jokainen jakso koostuu kolmesta osasta, aivan kuten parhaat klubi-illat: etkoista, bileistä ja jatkoista. Etkoilla Schiffer ja Nuoranne ihmettelevät kulunutta viikkoa ja sitä mikä on huvittanut, kuten deiteille bussilla matkustaminen maakuntiin. Bileissä he pureutuvat johonkin tunteita herättäneeseen ajankohtaiseen ilmiöön, jatkoilla kuullaan puolestaan kaksikon tarkoin kuratoimia suosituksia, jotka voivat olla mitä tahansa TikTok-ennustajasta hollantilaisiin tulppaanifestivaaleihin.
Jaksoissa Schifferiltä ja Nuoranteelta kuullaan teräviä huomioita, havaintoja ja kokemuksia vallitsevasta maailmasta ja ajankohtaisista ilmiöistä. Luovan alan moniottelijat pureutuvat myös heitä kuohuttaviin pop-kulttuurin ilmiöihin.
– Olen todella iloinen siitä, että pääsemme esittelemään podcast-yleisölle näin raikkaan uuden tekijäkaksikon! Uskon vahvasti, että Hupiklubi puhuttelee Podmen käyttäjiä, jotka arvostavat ajatuksella tehtyjä, viihdyttäviä ja aitoja keskustelupodcasteja, sanoo Podme Suomen premium-tuotantojen vastaava tuottaja Mirka Vesala.
– Lina ja Maaria ovat molemmat monipuolisia luovan alan ammattilaisia, ja heillä on kyky analysoida populaarikulttuurin ilmiöitä todella oivaltavasti. Kaksikon osuvia ja viiltävän hauskoja havaintoja ajankohtaisista ilmiöistä on siksi ilo kuunnella. Heidän keskinäinen kemiansa studiossa myös toimii niin hyvin, että voisi kuvitella heidän juontaneen yhdessä podcastia jo pidempäänkin.
Hupiklubin uudet jaksot ilmestyvät Podmessa tiistaisin. Avausjakso on nyt kuunneltavissa Podme-tilaajille.
Suuren yleisön tietoisuuteen etenkin Levyraati-ohjelmasta noussut Lina Schiffer on näyttelijä, radiojuontaja ja DJ. Viime kesänä Teatterikorkeakoulusta valmistunut ja sitä ennen näyttelijäkoulutuksen New Yorkissa hankkinut suomalaisitalialainen tunnetaan sanavalmiina äänityön moniosaajana, joka toimii kertojaäänenä suositussa Love Island Suomi -realitysarjassa.
Schifferin juontajapari Maaria Nuoranne on niin ikään monilahjakkuus. Nuoranne on käsikirjoittaja, kirjailija, näyttelijä ja muusikko, joka on nähty muun muassa Putous-ohjelmassa. Monet Disney-fanit tunnistavat Nuoranteen äänen, sillä hän on tehnyt paljon töitä ääninäyttelyn parissa antaen äänen muun muassa Kaunotar ja hirviö -elokuvan Bellelle ja Raya ja viimeinen lohikäärme -elokuvan Rayalle. Keväällä 2025 Nuoranne julkaisi esikoiskirjansa, syvällisen dialogiromaanin Rotan vuosi (Storytel), joka kertoo ihmissuhteiden väliaikaisuudesta.
Christos ZavrosCommunications and Marketing Manager Finlandchristos.zavros@podme.com
Podme on vuonna 2017 perustettu podcast- ja äänikirjapalvelu, jonka kautta käyttäjät voivat kuunnella premium-podcasteja ja äänikirjoja kuukausimaksulla ilman mainoksia. Lisäksi palvelun kautta voi kuunnella myös ilmaisia, vapaassa jakelussa olevia podcasteja. Podme toimii tällä hetkellä myös Ruotsissa ja Norjassa. Palvelu on saatavilla iOS- ja Android -sovelluksina.
