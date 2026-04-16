HONOR 600 Lite tuo lippulaivaluokan innovaatiot kaikkien ulottuville

HONOR on julkaissut HONOR 600 Lite -älypuhelimen, joka tuo lippulaivatason ominaisuudet ja kestävyyden laajemman yleisön saataville. Puhelimessa yhdistyvät yksirunkoinen metallirakenne, fyysinen AI-kamerapainike, 108 megapikselin huipputarkka kamera sekä luokkansa johtava akunkesto.

Ensiluokkainen ja kestävä muotoilu

HONOR 600 Lite rikkoo hintaluokkansa perinteiset normit esittelemällä luokassaan ensimmäisen yksirunkoisen metallirakenteen. Muovirungon sijaan puhelimessa on innovatiivisista metallimateriaaleista valmistettu runko, joka tarjoaa ensiluokkaisen kestävyyden ja tuntuman.

Vankasta metallirakenteestaan huolimatta HONOR 600 Lite on poikkeuksellisen ohut (7,34 mm) ja kevyt (180 g). Erittäin kapeat, vain 1,23 mm:n näytönreunukset saavat 6,6 tuuman AMOLED 1.5K -näytön näyttämään lähes reunattomalta. Puhelimen kestävyyden takaa SGS:n pudotus- ja paineenkestävyyssertifiointi, ja se on luokkansa ainoa metallirunkoinen puhelin, joka on läpäissyt jopa 1,8 metrin pudotustestit.

108 megapikselin kamera ja AI-painike hetkien ikuistamiseen

HONOR 600 Lite tekee huippulaatuisesta valokuvauksesta vaivatonta. Kameraohjelmistoon integroitu fyysinen AI-kamerapainike mahdollistaa kameran välittömän käynnistyksen tai kuvan ottamisen yhdellä napautuksella. Pitkään painamalla käyttäjä voi aloittaa korkealaatuisen videotallennuksen.

Intuitiivinen käyttökokemus yhdistyy tehokkaaseen 108 megapikselin pääkameraan, jonka kehittyneet algoritmit tuottavat yksityiskohtaisia ja ammattimaisia kuvia. Lisäksi laitteessa on useita elokuvatyylisiä valokuvasuodattimia, joiden avulla käyttäjät voivat tuoda kuviinsa taiteellista tunnelmaa.

Maratonkestävyyttä digitaaliseen arkeen

Puhelimen tekoälyominaisuuksia ja korkearesoluutioista mediaa tukee luokkansa johtava 6 520 mAh:n akku. Laite on saavuttanut TÜV Rheinland -akunkestosertifikaatin, ja testeissä sille on vahvistettu jopa 48 tunnin käyttöaika, mikä takaa luotettavan toiminnan jopa usean päivän ajaksi.

Kun latausta tarvitaan, 45 watin langallinen HONOR SuperCharge -pikalataus palauttaa virran nopeasti. Puhelin tarjoaa myös runsaasti suorituskykyä ja tallennustilaa: jopa 8 Gt RAM-muistia (laajennettavissa 12 Gt asti HONOR RAM Turbo -tekniikalla) ja 128 Gt tallennustilaa varmistavat, että kymmenet sovellukset voivat pyöriä aktiivisina taustalla ilman hidastelua.

Älykkäät tekoälytoiminnot parantavat tuottavuutta

HONOR 600 Lite hyödyntää MagicOS 10 -käyttöjärjestelmää ja muuttuu AI-painikkeen avulla ennakoivaksi henkilökohtaiseksi avustajaksi. Painamalla AI-painiketta pitkään käyttäjät voivat aktivoida älykkäitä työkaluja, kuten Circle to Search -haun, jolla voi tunnistaa kohteita tai tekstiä suoraan näytöltä. Lisäksi AI-yhteenvetotyökalu tiivistää pitkät artikkelit helposti omaksuttaviksi kokonaisuuksiksi. Puhelin sisältää myös kriittisen turvaominaisuuden, tekoälypohjaisen äänikloonauksen tunnistuksen, joka auttaa käyttäjiä suojautumaan tekoälyn luomia petospuheluita vastaan.

Värit, hinta ja saatavuus

HONOR 600 Lite (8+128 Gt) saapuu myyntiin 4. toukokuuta 2026. Puhelin on saatavilla kattavasti jälleenmyyjiltä vihreänä (Sprout Green) ja mustana (Black), ja sen suositushinta on 399 euroa.

Lisätiedot:

HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.