HONOR 600 Lite tuo lippulaivaluokan innovaatiot kaikkien ulottuville
20.4.2026 13:19:32 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Uutuuspuhelin yhdistää yksirunkoisen metallirakenteen, 108 megapikselin kameran ja luokkansa johtavan 6520 mAh:n akun.
HONOR on julkaissut HONOR 600 Lite -älypuhelimen, joka tuo lippulaivatason ominaisuudet ja kestävyyden laajemman yleisön saataville. Puhelimessa yhdistyvät yksirunkoinen metallirakenne, fyysinen AI-kamerapainike, 108 megapikselin huipputarkka kamera sekä luokkansa johtava akunkesto.
Ensiluokkainen ja kestävä muotoilu
HONOR 600 Lite rikkoo hintaluokkansa perinteiset normit esittelemällä luokassaan ensimmäisen yksirunkoisen metallirakenteen. Muovirungon sijaan puhelimessa on innovatiivisista metallimateriaaleista valmistettu runko, joka tarjoaa ensiluokkaisen kestävyyden ja tuntuman.
Vankasta metallirakenteestaan huolimatta HONOR 600 Lite on poikkeuksellisen ohut (7,34 mm) ja kevyt (180 g). Erittäin kapeat, vain 1,23 mm:n näytönreunukset saavat 6,6 tuuman AMOLED 1.5K -näytön näyttämään lähes reunattomalta. Puhelimen kestävyyden takaa SGS:n pudotus- ja paineenkestävyyssertifiointi, ja se on luokkansa ainoa metallirunkoinen puhelin, joka on läpäissyt jopa 1,8 metrin pudotustestit.
108 megapikselin kamera ja AI-painike hetkien ikuistamiseen
HONOR 600 Lite tekee huippulaatuisesta valokuvauksesta vaivatonta. Kameraohjelmistoon integroitu fyysinen AI-kamerapainike mahdollistaa kameran välittömän käynnistyksen tai kuvan ottamisen yhdellä napautuksella. Pitkään painamalla käyttäjä voi aloittaa korkealaatuisen videotallennuksen.
Intuitiivinen käyttökokemus yhdistyy tehokkaaseen 108 megapikselin pääkameraan, jonka kehittyneet algoritmit tuottavat yksityiskohtaisia ja ammattimaisia kuvia. Lisäksi laitteessa on useita elokuvatyylisiä valokuvasuodattimia, joiden avulla käyttäjät voivat tuoda kuviinsa taiteellista tunnelmaa.
Maratonkestävyyttä digitaaliseen arkeen
Puhelimen tekoälyominaisuuksia ja korkearesoluutioista mediaa tukee luokkansa johtava 6 520 mAh:n akku. Laite on saavuttanut TÜV Rheinland -akunkestosertifikaatin, ja testeissä sille on vahvistettu jopa 48 tunnin käyttöaika, mikä takaa luotettavan toiminnan jopa usean päivän ajaksi.
Kun latausta tarvitaan, 45 watin langallinen HONOR SuperCharge -pikalataus palauttaa virran nopeasti. Puhelin tarjoaa myös runsaasti suorituskykyä ja tallennustilaa: jopa 8 Gt RAM-muistia (laajennettavissa 12 Gt asti HONOR RAM Turbo -tekniikalla) ja 128 Gt tallennustilaa varmistavat, että kymmenet sovellukset voivat pyöriä aktiivisina taustalla ilman hidastelua.
Älykkäät tekoälytoiminnot parantavat tuottavuutta
HONOR 600 Lite hyödyntää MagicOS 10 -käyttöjärjestelmää ja muuttuu AI-painikkeen avulla ennakoivaksi henkilökohtaiseksi avustajaksi. Painamalla AI-painiketta pitkään käyttäjät voivat aktivoida älykkäitä työkaluja, kuten Circle to Search -haun, jolla voi tunnistaa kohteita tai tekstiä suoraan näytöltä. Lisäksi AI-yhteenvetotyökalu tiivistää pitkät artikkelit helposti omaksuttaviksi kokonaisuuksiksi. Puhelin sisältää myös kriittisen turvaominaisuuden, tekoälypohjaisen äänikloonauksen tunnistuksen, joka auttaa käyttäjiä suojautumaan tekoälyn luomia petospuheluita vastaan.
Värit, hinta ja saatavuus
HONOR 600 Lite (8+128 Gt) saapuu myyntiin 4. toukokuuta 2026. Puhelin on saatavilla kattavasti jälleenmyyjiltä vihreänä (Sprout Green) ja mustana (Black), ja sen suositushinta on 399 euroa.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
Lue lisää HONORista: https://www.honor.com/fi/
HONOR sosiaalisessa mediassa:
Facebook: www.facebook.com/honorfinland
TikTok: www.tiktok.com/@honor_suomi
Instagram: www.instagram.com/honorfinland
YouTube: https://www.youtube.com/@HONOR_finland
HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kuvat
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Burson Finland Oy
HONORista ratamoottoripyöräilyn MM-sarjassa kilpailevan ZXMOTO:n strateginen kumppani16.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Kyseessä on enemmän kuin perinteinen kumppanuus: kaksi kunnianhimoista innovaattoria yhdistää voimansa tähdätessään maailman huipulle.
HONOR 600 Lite: Metallirunko ja huippuluokan kestävyys tuovat mielenrauhaa arkeen15.4.2026 13:51:57 EEST | Tiedote
Uusi HONOR 600 Lite tuo keskihintaluokkaan poikkeuksellisen kestävän, alumiinista valmistetun unibody-rakenteen. Sertifioidun pudotuksen- ja puristumiskestävyyden sekä suuren 6 520 mAh:n akun myötä tuloksena on älypuhelin, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettavuutta ja mielenrauhaa vuosiksi eteenpäin. Laatua, jonka tuntee käsissään HONORin itse kehittämästä metallimateriaalista valmistettu runko antaa puhelimelle välittömästi laadukkaan ja jämäkän tuntuman. Vaikka puhelin on rakenteeltaan vankka, se on samalla vaikuttavan ohut (7,34 mm) ja kevyt (noin 180 g), eli täydellinen yhdistelmä kestävyyttä ja käyttömukavuutta. Suunniteltu kestämään arjen kolhuja Puhelin on suunniteltu kestämään todellisessa elämässä, jossa puhelimet putoavat ja kolhiintuvat vahingossa. Se on läpäissyt sveitsiläisen SGS:n viiden tähden pudotus- ja puristuskestävyystestit ja kestää HONORin laboratorio-olosuhteissa pudotuksen jopa 1,8 metrin korkeudesta. Lisäksi IP66-luokitus takaa suojan pölyltä ja voimakkailta
Sennheiser vie immersiivisen äänen uudelle tasolle uudessa CUPRA Raval -mallissa13.4.2026 14:21:30 EEST | Tiedote
Sennheiserin huippuunsa hiottu ääniteknologia luo aitoja elämyksiä CUPRA Ravalin kuljettajille.
HONOR 600 Lite asettaa uuden standardin keskihintaluokan älypuhelimille13.4.2026 08:25:56 EEST | Tiedote
Kun älypuhelinmarkkina uudistuu kevään myötä, asettaa uusi HONOR 600 Lite keskihintaluokalle aivan uudenlaisen standardin. Puhelin tarjoaa kattavan paketin ominaisuuksia, kuten runsaan 8 Gt:n RAM-muistin ja riittoisan 128 Gt:n tallennustilan, ja tuo huippuluokan kyvykkyydet laajemman yleisön saataville. HONOR 600 Lite tulee saataville toukokuussa 2026.
Eckerö-konsernilla ennätysten vuosi, Eckerö Linen rahtivolyymit ja henkilömatkustajien määrä kasvoivat30.3.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Helsinki-Tallinna-reitillä liikennöivä Eckerö Line kasvatti osuuttaan rahtimarkkinasta vuonna 2025. Samoin henkilömatkustajien määrä reitillä saavutti uuden ennätyksen. Myös koko Eckerö-konsernin vuosi 2025 oli menestyksekäs: konserni saavutti ennätykset sekä rahtivolyymeissa että matkustajamäärissä. Eckerö Linen mittava investointi m/s Finlandian akkuratkaisuun sekä yhtiön molempien laivojen merkittävät, matkustusmukavuutta lisäävät uudistukset luovat hyvät lähtökohdat vuodelle 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme