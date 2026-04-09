Kutsu: Kuka voittaa Kiitos kirjasta -tunnustuspalkinnon 2026? Voittaja julkistetaan 23.4. Eduskuntatalon portailla
20.4.2026 13:50:49 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Kirjakauppaliitto | Kutsu
Kuka palkitaan arvostetulla Kiitos kirjasta -tunnustuksella vuonna 2026? Voittaja paljastetaan Kirjan ja ruusun päivänä 23.4. klo 16 Eduskuntatalon portailla Helsingissä Seis lukupuutto! -tapahtuman yhteydessä. Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta ja tuoreen voittajan haastattelua paikan päällä.
Kiitos kirjasta -palkinto on suomalainen kirjallisuuspalkinto, jota Kirjakauppaliitto ja Suomen kirjastoseura ovat jakaneet jo vuodesta 1966. Perinteikäs tunnustuspalkinto annetaan vuosittain kotimaiselle kirjailijalle, jonka edellisen vuoden suomen- tai ruotsinkielinen teos on elävöittänyt kaunokirjallisuutta. Palkinto on kirja-alan asiantuntijoiden kiitos kirjailijalle. Voittajan valitsee kirja-alan asiantuntijoista muodostuva raati saatuihin ehdotuksiin ja perusteluihin nojaten.
Vuoden 2026 palkittava selviää Seis lukupuutto! -tilaisuuden yhteydessä. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Palkitsemistilaisuuden yhteydessä voi osallistua Seis lukupuutto! -tilaisuuteen lukemalla.
Laura Karlsson, toimitusjohtaja, Kirjakauppaliitto
050 571 5511, laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi
Juha Manninen, toiminnanjohtaja, Suomen kirjastoseura
044 493 4166, juha.manninen@fla.fi
Laura KarlssonToimitusjohtajaPuh:+358 50 571 5511laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi
Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä edistää lukemista. www.kirjakauppaliitto.fi
