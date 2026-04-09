Kirjakauppaliitto kuuluu kokonaisuuteen

Erikoiskaupan liitto Etu ry

Kirjakauppaliitto

Kutsu: Kuka voittaa Kiitos kirjasta -tunnustuspalkinnon 2026? Voittaja julkistetaan 23.4. Eduskuntatalon portailla

20.4.2026 13:50:49 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Kirjakauppaliitto | Kutsu

Jaa

Kuka palkitaan arvostetulla Kiitos kirjasta -tunnustuksella vuonna 2026? Voittaja paljastetaan Kirjan ja ruusun päivänä 23.4. klo 16 Eduskuntatalon portailla Helsingissä Seis lukupuutto! -tapahtuman yhteydessä. Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta ja tuoreen voittajan haastattelua paikan päällä.

Kiitos kirjasta -palkinto on suomalainen kirjallisuuspalkinto, jota Kirjakauppaliitto ja Suomen kirjastoseura ovat jakaneet jo vuodesta 1966. Perinteikäs tunnustuspalkinto annetaan vuosittain kotimaiselle kirjailijalle, jonka edellisen vuoden suomen- tai ruotsinkielinen teos on elävöittänyt kaunokirjallisuutta. Palkinto on kirja-alan asiantuntijoiden kiitos kirjailijalle. Voittajan valitsee kirja-alan asiantuntijoista muodostuva raati saatuihin ehdotuksiin ja perusteluihin nojaten. 

Vuoden 2026 palkittava selviää Seis lukupuutto! -tilaisuuden yhteydessä. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Palkitsemistilaisuuden yhteydessä voi osallistua Seis lukupuutto! -tilaisuuteen lukemalla. 

Tervetuloa! 

Lisätietoa

Laura Karlsson, toimitusjohtaja, Kirjakauppaliitto
050 571 5511, laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi

Juha Manninen, toiminnanjohtaja, Suomen kirjastoseura

044 493 4166, juha.manninen@fla.fi

Avainsanat

kirjallisuuspalkinto lukutaito kirjallisuus kirjakauppa

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä edistää lukemista. www.kirjakauppaliitto.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kirjakauppaliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
