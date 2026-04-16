Pohde järjestää sidosryhmätilaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmasta
20.4.2026 13:21:23 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kutsuu sidosryhmien edustajat (esimerkiksi kunnat, järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset) etätilaisuuteen. Tilaisuuden aiheena on Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman valmistelu.
Järjestämissuunnitelman päivittämiseen johdattelevat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ja strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen. Sidosryhmien edustajilla on mahdollisuus tuoda näkemyksiään järjestämissuunnitelman sisältöihin.
Sidosryhmätilaisuus järjestetään maanantaina 4.5.2026 klo 16.30-18.30 teams-yhteydellä ja siihen pitää ilmoittautua etukäteen.
Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä 4.5.2026 klo 8 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään tilaisuuden Teams-linkki tämän jälkeen.
Pohteen nykyiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaan (2023–2025) voit tutustua Pohteen verkkosivuilta.
Pohde järjestää myös asukastilaisuuksia Oulussa, Nivalassa ja Pudasjärvellä. Niihin voi osallistua paikan päällä ja niitä voi seurata myös etäyhteydellä. Lue lisää asukkaille suunnatuista tilaisuuksista
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena LiimatainenProjektisuunnittelija, järjestöyhteistyöPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 520 1081helena.liimatainen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme