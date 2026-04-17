U17-tyttöjen EM-kisaryhmä nimetty

U17-tytöt (2009 ja myöhemmin syntyneet) matkaa EM-lopputurnaukseen kolmen maalivahdin ja 18 kenttäpelaajan voimin. Pikkuhelmarit pelaa kisojen B-lohkossa Espanjan, Puolan ja Ranskan kanssa – A-lohkossa nähdään turnausemäntä Pohjois-Irlanti, Saksa, Norja sekä Englanti.



– Meillä on kasassa huikea joukkue. Monet olivat mukana EM-karsinnoissa, kun taistelimme tiemme kisoihin. Meillä on muutama harmittava poissaolo, mutta olemme saaneet kovia paluumuuttajia ja korvaajia. Joukkueessa on myös uusia kasvoja, päävalmentaja Akan Okomoh sanoo.



– Valinnat olivat jälleen todella haastavia. Tiedän, miten iso asia maajoukkueessa ja etenkin EM-lopputurnauksessa pelaaminen on nuorille pelaajillemme. Ei ollut helppoa pudottaa hyviä pelaajia kisaryhmästä.



Pikkuhelmarit leireili viime viikolla Eerikkilän urheiluopistolla. Joukkue kokoontuu yhteen jälleen 1. toukokuuta. Suomi harjoittelee vappupäivänä kotimaassa ja lentää Pohjois-Irlantiin seuraavana päivänä. EM-lopputurnaus alkaa Pikkuhelmareiden osalta 5. toukokuuta, kun Suomi kohtaa Espanjan.



– Leiri valmisti meitä tosi hyvin. Meillä on ollut mukavasti maajoukkuetapahtumia tämän kevään aikana. Olemme saaneet harjoiteltua yhteistoimintaamme kentällä ja sen ulkopuolella. Pääsimme viime viikolla kiinni moneen yksityiskohtiin, mitä tulee pelaamiseemme. Yhteiset päivät olivat erittäin arvokkaita, Okomoh jatkaa.



– Nyt pelaajat painavat puolitoista viikkoa hommia omassa arjessaan, missä kehitys tapahtuu. Kun kokoonnumme, aloitamme valmistautumisen avauspeliin samalla tavalla kuin mihin tahansa maaotteluun. Vaikka puhutaan EM-kisoista, pyrimme pitämään kiinni hyvistä rutiineistamme.



Lohkojen kaksi parasta joukkuetta selviytyy semifinaaleihin – välierät (14.5.) ja finaali 17.5.) pelataan Belfastissa. Kisojen viisi parasta maata etenee MM-lopputurnaukseen, joka järjestetään Marokossa loka-marraskuussa 2026. Viides sija ratkaistaan lohkokolmosten välisessä ottelussa (14.5.).



– Pelaajat asettivat viime viikolla tavoitteeksemme sen, että etenemme viiden parhaan joukkoon eli MM-kisoihin. Sitä kohti mennään, Okomoh päättää.



Suomen ottelut alkulohkossa (Suomen aikaa):

Ti 5.5. klo 20.00 Espanja – Suomi, Inver Park (Larne)

Pe 8.5. klo 20.00 Suomi – Puola, Inver Park (Larne)

Ma 11.5. klo 17.00 Suomi – Ranska, The Showgrounds (Coleraine)



Suomen joukkue (aiemmat seurat Suomessa):

Ronja Leppämäki (mv), HJK (FC POHU)

Kaisla Lyytikäinen (mv), FC Heimo (FC Espoo, LePa)

Frida Hagner (mv), VPS (WFA, Solf IK, Malax IF)

Ulrika Sarelius, HJK

Moona Nurminen, HPS

Karla Kivimäki, FC Honka (HJK, HooGee)

Helmi Kupila, PK-35 Vantaa (FC Espoo, LePa)

Elin Brandt, HJK (FC Honka, FC Kasiysi)

Hertta Ahonen, Ilves (HJK, TPV, FC Haka-j)

Iida Surakka, PKKU (JäPS)

Miona Selkälä, ONS (HauPa)

Tuulianna Artti, PKKU (KP-75)

Aino Lamberg, HPS (HJS)

Aada Mandelin, HJK (PK-35)

Matilda Krause, HJK

Matilda Eskola, HJK (HPS)

Juliet Välkky, CF Damm (JyPK, Komeetat)

Olivia Oulasvirta, HJK (LPS)

Mira Säikkö, HJK (FC Viikingit)

Anni Pulkkanen, KuPS (Pallokissat)

Isabella Ylätalo, HJK (HyPS)

Pikkuhelmareiden mediaohjelma



Lauantai 2.5.

11:00–12:00 mediatunti Scandic Aviacongress -hotellilla



Maanantai 4.5.

17:00–18:00 mediatunti (puhelinhaastattelut)



Tiistai 5.5.

puhelinhaastattelut ottelun jälkeen



Torstai 7.5.

18:00–19:00 mediatunti (puhelinhaastattelut)



Perjantai 8.5.

puhelinhaastattelut ottelun jälkeen



Sunnuntai 10.5.

17:00–18:00 mediatunti (puhelinhaastattelut)

Maanantai 11.5.

puhelinhaastattelut ottelun jälkeen



Kaikki ajat Suomen aikaa. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.



Mediatuntien osalta pyydämme huomioimaan, että varsinaisesti nimettyjä pelaajia ei eri päivien osalta ole, joten pyydämme toimittamaan haastattelupyynnöt ennakkoon U17-maajoukkueen tiedottaja Roni Raunolalle (yhteystiedot alla), jotta voimme varmistaa pyydettyjen pelaajien tavoittamisen. Raunolalta voi myös tiedustella mediatuntien ulkopuolisia haastattelumahdollisuuksia.



Samoin otteluiden jälkeiset haastattelupyynnöt pyydämme toimittamaan ennen ottelua Raunolalle. Mahdolliset tarkennukset haastattelupyyntöihin ottelun jälkeen (esim. pelaaja tehnyt voittomaalin) pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot:



Alle 17-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue

Roni Raunola, tiedottaja

050 347 8119

roni.raunola@palloliitto.fi