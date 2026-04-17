U17-tyttöjen EM-kisaryhmä nimetty
20.4.2026 14:03:44 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
EM-lopputurnaus järjestetään Pohjois-Irlannissa 4.–17. toukokuuta. Turnauksen kaikki ottelut näkyvät maksutta uefa.tv:ssä. Löydät tiedotteen lopusta joukkueen mediaohjelman.
U17-tytöt (2009 ja myöhemmin syntyneet) matkaa EM-lopputurnaukseen kolmen maalivahdin ja 18 kenttäpelaajan voimin. Pikkuhelmarit pelaa kisojen B-lohkossa Espanjan, Puolan ja Ranskan kanssa – A-lohkossa nähdään turnausemäntä Pohjois-Irlanti, Saksa, Norja sekä Englanti.
– Meillä on kasassa huikea joukkue. Monet olivat mukana EM-karsinnoissa, kun taistelimme tiemme kisoihin. Meillä on muutama harmittava poissaolo, mutta olemme saaneet kovia paluumuuttajia ja korvaajia. Joukkueessa on myös uusia kasvoja, päävalmentaja Akan Okomoh sanoo.
– Valinnat olivat jälleen todella haastavia. Tiedän, miten iso asia maajoukkueessa ja etenkin EM-lopputurnauksessa pelaaminen on nuorille pelaajillemme. Ei ollut helppoa pudottaa hyviä pelaajia kisaryhmästä.
Pikkuhelmarit leireili viime viikolla Eerikkilän urheiluopistolla. Joukkue kokoontuu yhteen jälleen 1. toukokuuta. Suomi harjoittelee vappupäivänä kotimaassa ja lentää Pohjois-Irlantiin seuraavana päivänä. EM-lopputurnaus alkaa Pikkuhelmareiden osalta 5. toukokuuta, kun Suomi kohtaa Espanjan.
– Leiri valmisti meitä tosi hyvin. Meillä on ollut mukavasti maajoukkuetapahtumia tämän kevään aikana. Olemme saaneet harjoiteltua yhteistoimintaamme kentällä ja sen ulkopuolella. Pääsimme viime viikolla kiinni moneen yksityiskohtiin, mitä tulee pelaamiseemme. Yhteiset päivät olivat erittäin arvokkaita, Okomoh jatkaa.
– Nyt pelaajat painavat puolitoista viikkoa hommia omassa arjessaan, missä kehitys tapahtuu. Kun kokoonnumme, aloitamme valmistautumisen avauspeliin samalla tavalla kuin mihin tahansa maaotteluun. Vaikka puhutaan EM-kisoista, pyrimme pitämään kiinni hyvistä rutiineistamme.
Lohkojen kaksi parasta joukkuetta selviytyy semifinaaleihin – välierät (14.5.) ja finaali 17.5.) pelataan Belfastissa. Kisojen viisi parasta maata etenee MM-lopputurnaukseen, joka järjestetään Marokossa loka-marraskuussa 2026. Viides sija ratkaistaan lohkokolmosten välisessä ottelussa (14.5.).
– Pelaajat asettivat viime viikolla tavoitteeksemme sen, että etenemme viiden parhaan joukkoon eli MM-kisoihin. Sitä kohti mennään, Okomoh päättää.
Suomen ottelut alkulohkossa (Suomen aikaa):
Ti 5.5. klo 20.00 Espanja – Suomi, Inver Park (Larne)
Pe 8.5. klo 20.00 Suomi – Puola, Inver Park (Larne)
Ma 11.5. klo 17.00 Suomi – Ranska, The Showgrounds (Coleraine)
Suomen joukkue (aiemmat seurat Suomessa):
Ronja Leppämäki (mv), HJK (FC POHU)
Kaisla Lyytikäinen (mv), FC Heimo (FC Espoo, LePa)
Frida Hagner (mv), VPS (WFA, Solf IK, Malax IF)
Ulrika Sarelius, HJK
Moona Nurminen, HPS
Karla Kivimäki, FC Honka (HJK, HooGee)
Helmi Kupila, PK-35 Vantaa (FC Espoo, LePa)
Elin Brandt, HJK (FC Honka, FC Kasiysi)
Hertta Ahonen, Ilves (HJK, TPV, FC Haka-j)
Iida Surakka, PKKU (JäPS)
Miona Selkälä, ONS (HauPa)
Tuulianna Artti, PKKU (KP-75)
Aino Lamberg, HPS (HJS)
Aada Mandelin, HJK (PK-35)
Matilda Krause, HJK
Matilda Eskola, HJK (HPS)
Juliet Välkky, CF Damm (JyPK, Komeetat)
Olivia Oulasvirta, HJK (LPS)
Mira Säikkö, HJK (FC Viikingit)
Anni Pulkkanen, KuPS (Pallokissat)
Isabella Ylätalo, HJK (HyPS)
Pikkuhelmareiden mediaohjelma
Lauantai 2.5.
11:00–12:00 mediatunti Scandic Aviacongress -hotellilla
Maanantai 4.5.
17:00–18:00 mediatunti (puhelinhaastattelut)
Tiistai 5.5.
puhelinhaastattelut ottelun jälkeen
Torstai 7.5.
18:00–19:00 mediatunti (puhelinhaastattelut)
Perjantai 8.5.
puhelinhaastattelut ottelun jälkeen
Sunnuntai 10.5.
17:00–18:00 mediatunti (puhelinhaastattelut)
Maanantai 11.5.
puhelinhaastattelut ottelun jälkeen
Kaikki ajat Suomen aikaa. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.
Mediatuntien osalta pyydämme huomioimaan, että varsinaisesti nimettyjä pelaajia ei eri päivien osalta ole, joten pyydämme toimittamaan haastattelupyynnöt ennakkoon U17-maajoukkueen tiedottaja Roni Raunolalle (yhteystiedot alla), jotta voimme varmistaa pyydettyjen pelaajien tavoittamisen. Raunolalta voi myös tiedustella mediatuntien ulkopuolisia haastattelumahdollisuuksia.
Samoin otteluiden jälkeiset haastattelupyynnöt pyydämme toimittamaan ennen ottelua Raunolalle. Mahdolliset tarkennukset haastattelupyyntöihin ottelun jälkeen (esim. pelaaja tehnyt voittomaalin) pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.
Lisätiedot:
Alle 17-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue
Roni Raunola, tiedottaja
050 347 8119
roni.raunola@palloliitto.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme