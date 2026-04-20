Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 19.4.2026 14:38:45 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Karstulan Kaihlamäentiellä syttyneestä keskisuuresta rakennuspalosta. Useita latoja on tuhoutunut, ja palo leviää pellolle ja metsään. Paikalla on 15 pelastusyksikköä eri alueilta. Sammutustoimet jatkuvat, ja seuraava tiedote julkaistaan ennen kello 17.00.