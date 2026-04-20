Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
20.4.2026 13:25:16 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Liikennevälinepalo: keskisuuri, Nelostie, Jyväskylä
Nelostiellä Jyväskylässä kuorma-auton alustassa syttynyt pieni palo. Tarkka paikka Mannilan rampin jälkeen etelän suuntaan menevät kaistat. Kohteessa kolme pelastuslaitoksen yksikköä. Tilanne haittaa liikennettä etelän suuntaan menevillä kaistoilla.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Henkilöstön vahva työ näkyy hyvänä asiakastyytyväisyytenä Keski-Suomen hyvinvointialueella20.4.2026 14:27:57 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue sai tammi–maaliskuussa lähes 17 000 asiakaspalautetta. Suurin osa asiakkaista oli erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.4.2026 17:13:15 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedotti keskisuuresta maastopalosta Uuraisten Kurrikadulla. Heinikkoa paloi noin hehtaarin verran, mutta palo saatiin rajattua ja sammutustyöt ovat meneillään. Ei henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja. Palon syynä varomaton tulenkäsittely. Paikalla oli seitsemän pelastusyksikköä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.4.2026 16:19:58 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedotti rakennuspalosta Karstulassa, jossa useampi aitta ja riihi tuhoutuivat. Palo levisi 6,5 hehtaarin alueelle, mutta on rajattu. Omakotitalo vaurioitui asumiskelvottomaksi. Jälkisammutustyöt jatkuvat. Paikalla on yli 15 pelastusyksikköä. Syttymissyystä ei ole tietoa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.4.2026 14:38:45 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Karstulan Kaihlamäentiellä syttyneestä keskisuuresta rakennuspalosta. Useita latoja on tuhoutunut, ja palo leviää pellolle ja metsään. Paikalla on 15 pelastusyksikköä eri alueilta. Sammutustoimet jatkuvat, ja seuraava tiedote julkaistaan ennen kello 17.00.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.4.2026 18:54:46 EEST | Tiedote
Keski- Suomen pelastuslaitos muistuttaa avotulen teon olevan kiellettyä maastopalovaroituksen aikaan. Useita maastopaloja syttynyt roskien ja nuotion polton seurauksena.
