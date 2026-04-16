Nimitys: Diakonissalaitoksen yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtajaksi Vivikka Richt
20.4.2026 13:52:45 EEST | Diakonissalaitos | Tiedote
Diakonissalaitoksen yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty M.Sc., YTK Vivikka Richt. Hän siirtyy tehtävään sosiaali- ja terveysministeriöstä, jossa hän on toiminut viestintäjohtajana vuodesta 2020. Richt aloittaa tehtävässä 18.5.2026.
Vivikka Richt on monipuolinen viestinnän ammattilainen ja johtaja, jonka työura alkoi toimittajana Yleisradiossa, ja eteni sieltä viestinnän johtamisen tehtäviin. Ennen sosiaali- ja terveysministeriötä Richt on työskennellyt viestintäjohtajana muun muassa Keravan, Riihimäen ja Vantaan kaupungeilla sekä Kansallisgalleriassa. Viestintäalan Procom ry valitsi hänet Vuoden viestintäammattilaiseksi vuonna 2024.
Diakonissalaitoksella Vivikka Richt tulee vastaamaan konsernin johtoryhmän jäsenenä organisaation yhteiskuntasuhteista ja viestinnästä.
”Yhteiskunnalliset paineet kasvavat ja tarve ihmisarvon puolustamiselle on entistä suurempi. Diakonissalaitos on tässä muutoksessa aktiivinen uudistaja, ja Vivikka tuo tehtävään juuri sen osaamisen ja näkemyksen, jota nyt tarvitsemme”, sanoo Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Elina Juntunen.
”On hienoa päästä mukaan Diakonissalaitoksen työhön tässä vaiheessa. Diakonissalaitos toimii siellä, missä yhteiskunnalliset päätökset ja niiden seuraukset näkyvät suoraan ihmisten arjen kokemuksissa. Näiden kokemusten kääntäminen vaikuttamistyöksi sekä niiden tekeminen näkyväksi ja muutosta vauhdittavaksi tekee tehtävästä erityisen merkityksellisen juuri nyt”, sanoo Diakonissalaitoksen yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtajana 18.5.2026 aloittava Vivikka Richt.
Lämpimästi tervetuloa taloon, Vivikka!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina JuntunenToimitusjohtaja
Tohtori, valtiotieteiden maisteri Elina Juntunen on Diakonissalaitoksen konsernin toimitusjohtaja.
Vivikka RichtYhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja (18.5.2026 alkaen)Puh:0505346689
Jenni SarolahtiViestintäpäällikkö
Diakonissalaitoksen yleishyödyllinen toiminta (mm. nuoret, katutyö, päihteet, paperittomat, kidutettujen kuntoutus, Itä-Euroopan liikkuva väestö, kansalaistoiminta)
Kuvat
Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen. Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme