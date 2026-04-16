Nimitys: Diakonissalaitoksen yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtajaksi Vivikka Richt

Vivikka Richt on monipuolinen viestinnän ammattilainen ja johtaja, jonka työura alkoi toimittajana Yleisradiossa, ja eteni sieltä viestinnän johtamisen tehtäviin. Ennen sosiaali- ja terveysministeriötä Richt on työskennellyt viestintäjohtajana muun muassa Keravan, Riihimäen ja Vantaan kaupungeilla sekä Kansallisgalleriassa. Viestintäalan Procom ry valitsi hänet Vuoden viestintäammattilaiseksi vuonna 2024.

Diakonissalaitoksella Vivikka Richt tulee vastaamaan konsernin johtoryhmän jäsenenä organisaation yhteiskuntasuhteista ja viestinnästä.

”Yhteiskunnalliset paineet kasvavat ja tarve ihmisarvon puolustamiselle on entistä suurempi. Diakonissalaitos on tässä muutoksessa aktiivinen uudistaja, ja Vivikka tuo tehtävään juuri sen osaamisen ja näkemyksen, jota nyt tarvitsemme”, sanoo Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Elina Juntunen.

”On hienoa päästä mukaan Diakonissalaitoksen työhön tässä vaiheessa. Diakonissalaitos toimii siellä, missä yhteiskunnalliset päätökset ja niiden seuraukset näkyvät suoraan ihmisten arjen kokemuksissa. Näiden kokemusten kääntäminen vaikuttamistyöksi sekä niiden tekeminen näkyväksi ja muutosta vauhdittavaksi tekee tehtävästä erityisen merkityksellisen juuri nyt”, sanoo Diakonissalaitoksen yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtajana 18.5.2026 aloittava Vivikka Richt.

Lämpimästi tervetuloa taloon, Vivikka!