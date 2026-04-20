Henkilöstön vahva työ näkyy hyvänä asiakastyytyväisyytenä Keski-Suomen hyvinvointialueella
20.4.2026 14:27:57 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue sai tammi–maaliskuussa lähes 17 000 asiakaspalautetta. Suurin osa asiakkaista oli erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun.
Asiakastyytyväisyyttä kuvaava suositteluindeksi (NPS) oli 67, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana (69).
Terveydenhuollon tekstiviestipalautteita kertyi lähes 13 000. Näiden palautteiden NPS oli 72. Vastaajista 89 prosenttia koki asioinnin helpoksi. Myös tämä tulos laski hieman viime vuoden alkuvuoden tasosta, jolloin vastaava osuus oli 91 prosenttia.
- Viime vuoden loppu ja tämän vuoden alku ovat olleet meille haastavaa aikaa, ja olemme olleet paljon esillä julkisessa keskustelussa muun muassa palveluverkkopäätöksen ja arviointimenettelyn vuoksi. Nämä asiat vaikuttavat varmasti osaltaan myös asiakastyytyväisyyden hienoiseen laskuun. Meidän henkilöstömme on tehnyt upeaa työtä vaikeissa olosuhteissa ja nämä erinomaiset asiakastyytyväisyystulokset kertovat meidän henkilöstön hienosta työstä haastavana aikana. Lämmin kiitos koko henkilöstölle tästä, toteaa strategiajohtaja Anu Pihl.
Asiakaspalaute on arvokas osa palvelujen kehittämistä
Keski-Suomen hyvinvointialueelle kertyi avoimia palautteita yli 13 000. Näistä 81 prosenttia oli myönteisiä, 4 prosenttia neutraaleja ja 15 prosenttia kielteisiä. Myönteisissä palautteissa korostuivat henkilökunnan ammattitaito, asiakaspalvelu, hoidon ja palvelun laatu, hyvä kohtaaminen ja asenne sekä sujuva ajanvaraus. Kielteisissä palautteissa nousivat esiin hoidossa ja palveluissa tai henkilökunnan toiminnassa esiintyneet epäkohdat, varatun ajan viivästyminen ja odotettua pidemmät jonotusajat sekä epäystävällinen asiakaspalvelu.
– Olemme toteuttaneet asiakaspalautteiden perusteella lukuisia pienempiä, mutta asiakkaille merkityksellisiä kehittämistoimenpiteitä eri palveluissa. Lisäksi hyvinvointialueella on käynnissä laajempia kehittämistoimenpiteitä hoidon ja palvelun laadun parantamiseksi, kuten omahoitajan ja omalääkärin nimeäminen jokaiselle keskisuomalaiselle. Jatkossa palautteiden perusteella tehdyistä kehittämistoimenpiteistä tullaan raportoimaan neljän kuukauden välein hyvinvointialueen verkkosivuilla omavalvontatiedon raportoinnin yhteydessä, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Raija Harju-Kivinen.
Sairaala Novassa kerättiin hoitotyön potilaspalautetta maaliskuussa
Maaliskuun ensimmäisellä viikolla kerättiin Sairaala Novassa potilailta palautetta siitä, millaiseksi he kokevat hoitajien toteuttaman hoitotyön. Hoitotyön potilaspalautteen avulla saadaan yksikkökohtaista tietoa, missä kukin yksikkö on onnistunut ja mitkä asiat vaativat vielä kehittämistä. Palautteita saatiin noin 340. Saatu palaute oli pääosin erittäin myönteistä ja vastaajat kokivat saaneensa hyvää hoitoa, ohjausta ja kohtelua.
–Hoitotyön potilaspalautetta kerätään neljä kertaa vuodessa viikon mittaisissa jaksoissa. Tämä tieto täydentää hyvinvointialueen asiakaskokemustietoa. Potilaan kokemus omasta hoidosta ja sen toteutuksesta suuntaa hoitotyön laadun ja osaamisen kehittämistä. Lisäksi hoitotyön potilaspalaute edistää hoitotyön ammattilaisen tietoisuutta oman toimintansa tuloksista. Oman toimintamme ja yksikkökohtaisen tiedon ohella hoitotyön palautetietoa hyödynnetään kansallisessa vertaiskehittämisessä (Kansallinen hoitotyön vertaiskehittämisen verkosto, HoiVerKe), kertoo arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski.
Hoitotyön potilaspalautetta kerätään Sairaala Novassa asioineille ja jatkossa tavoitteena on laajentaa palautteen keräämistä myös muihin toimipisteisiin. Seuraava hoitotyön potilaspalaute kerätään viikolla 22.
Asiakastyytyväisyys esiin
Keski-Suomen hyvinvointialueen Asiakastyytyväisyys -verkkosivuille nostetaan asukkaiden ja eri sidosryhmien nähtäville NPS-tiedot edellisen 30 päivän ajalta koko hyvinvointialueelta sekä palveluittain. Jos NPS-pisteet ovat yli 0, voidaan ajatella suurimman osan asiakkaista suosittelevan palvelua. NPS 0-49 on hyvä, 50–69 on erittäin hyvä ja yli 70 erinomainen.
Yhteyshenkilöt
Jaana PeltokoskiPalvelupäällikkö, tietojohtaminen, asiakaskokemus ja -palaute, Keski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 289 107jaana.peltokoski@hyvaks.fi
Mari KokkonenAsiantuntija, raportointi- ja analytiikkapalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 311 8609mari.kokkomaki@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.4.2026 13:25:16 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.04.2026 Liikennevälinepalo: keskisuuri, Nelostie, Jyväskylä Nelostiellä Jyväskylässä kuorma-auton alustassa syttynyt pieni palo. Tarkka paikka Mannilan rampin jälkeen etelän suuntaan menevät kaistat. Kohteessa kolme pelastuslaitoksen yksikköä. Tilanne haittaa liikennettä etelän suuntaan menevillä kaistoilla. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.4.2026 17:13:15 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedotti keskisuuresta maastopalosta Uuraisten Kurrikadulla. Heinikkoa paloi noin hehtaarin verran, mutta palo saatiin rajattua ja sammutustyöt ovat meneillään. Ei henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja. Palon syynä varomaton tulenkäsittely. Paikalla oli seitsemän pelastusyksikköä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.4.2026 16:19:58 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedotti rakennuspalosta Karstulassa, jossa useampi aitta ja riihi tuhoutuivat. Palo levisi 6,5 hehtaarin alueelle, mutta on rajattu. Omakotitalo vaurioitui asumiskelvottomaksi. Jälkisammutustyöt jatkuvat. Paikalla on yli 15 pelastusyksikköä. Syttymissyystä ei ole tietoa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.4.2026 14:38:45 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Karstulan Kaihlamäentiellä syttyneestä keskisuuresta rakennuspalosta. Useita latoja on tuhoutunut, ja palo leviää pellolle ja metsään. Paikalla on 15 pelastusyksikköä eri alueilta. Sammutustoimet jatkuvat, ja seuraava tiedote julkaistaan ennen kello 17.00.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.4.2026 18:54:46 EEST | Tiedote
Keski- Suomen pelastuslaitos muistuttaa avotulen teon olevan kiellettyä maastopalovaroituksen aikaan. Useita maastopaloja syttynyt roskien ja nuotion polton seurauksena.
