Suomen Salibandyliitto ry

Suomen U19-naiset kultajahtiin Italiaan – Yle Areena näyttää ratkaisut

20.4.2026 13:55:37 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

Suomen joukkue Italian Lignano Sabbiadorossa ja Latisanassa 6. - 10.5. pelattavaan U19-naisten MM-turnaukseen on nimetty. Alkusarjassa Norjan, Ruotsin ja Puolan kohtaavan Suomen kokoonpanoon kuuluu kaksi maalivahtia ja 18 kenttäpelaajaa.

– Parhaan joukkueen valinta oli valmennuksen vinkkelistä lopulta yksimielinen ja odotettua helpompi. Valittuina on 18+2 peluria ja varalle nimettyinä 8+3 laadukasta pelaajaa. Taidon, peliosaamisen ja riittävän henkisen kapasiteetin perässä ollaan valinnoissa pitkälti oltu ja iso merkitys on myös sillä mitä ihmisenä tuot joukkueen tilille. Nyt ei ratsasteta muutamalla staralla vaan jokaisen pelaajan merkitys matkassa on todella merkityksellinen. Puhutaan ihan oikeasti joukkueesta, päävalmentaja Jarkko Rinne linjaa.
– Olen erittäin tyytyväinen miten joukkue reagoi helmikuun Polish Cupin finaalitappioon Ruotsille. Kenellekään ei riittänyt että pääsi reissuun ja pelasi ihan ok, vaan jokainen aisti viestitti että tälle jengille ei riitä pelkkä tsemppidiplomi.

Suomen MM-joukkue kokoontuu valmistavalle leirille Eerikkilään vappuaattona, ja sieltä matka jatkuu 3.5. lentokentälle ja kohti Italiaa.
– Meillä on todella onnistuneita tapahtumia useampi takana, ja ollaan pelattu ajoittain joukkueena jo erittäin hyvällä tasolla. Valmistavan leirin osalta valmennuksen iso vastuu on löytää ne pienet pelilliset edut suhteessa vastustajiin ja pitää huoli, että jokainen joukkueen jäsen on niin ylpeä roolistaan, että ylämäenkin voi laskea. Alkulohkon vastustajista Ruotsi on ollut meitä edellä parissa viime kohtaamisessa ja Tshekin kanssa on väännetty niitä kuuluisia maalin pelejä. Sveitsiä ei Puolassa kohdattu mutta erittäin laadukasta peliä pelasivat turnauksessa. Luulen, että näistä neljästä voi kuka vaan hyvänä päivänä olla mestari, päävalmentaja miettii.

Kun Suomen salibandymaajoukkue matkustaa MM-turnaukseen, tavoitteesta ei tapaa olla epäselvyyttä. Suomi lähtee voittamaan jokaista otteluaan ja maailmanmestaruutta.
– Lähestyminen siihen ei ole ylimielinen vaan erittäinkin nöyrä ja rehellisen innostunut. Projektin aikana on muodostunut vahva luottamus staffin ja pelaajiston sisällä sekä välillä. Se jos mikä nostaa onnistumiset sfääreihin ja vuorostaan pettymykset helkkarin kauas auringonpaisteesta. Kaikki tunteet ollaan valmiita kohtaamaan mutta ainoastaan voittaminen kelpaa meille, Jarkko Rinne tiivistää.

Alkulohkot:

Lohko A: Ruotsi, Suomi, Norja ja Puola
Lohko B: Sveitsi, Tshekki, Slovakia ja Tanska
Lohko C: Italia, Kanada, Saksa ja Japani
Lohko D: Latvia, Singapore, Australia ja Unkari

Suomen ottelut ja mitalipelit: (ajat Suomen aikaa)

Ke 6.5. klo 20.00 Suomi–Norja
To 7.5. klo 17.00 Ruotsi–Suomi
Pe 8.5. klo 11.00 Suomi–Puola

La 9.5. klo 17.00 Välierä A1–B2
La 9.5. klo 20.00 Välierä B1–A2
Su 10.5. klo 14.00 Pronssiottelu
Su 10.5. klo 17.00 Loppuottelu

Lähetykset, tulospalvelu ja viestintä

Kaikki turnauksen ottelut nähdään maksullisina kirjautumisen vaativassa IFF:n sovelluksessa, joka aukeaa myös selaimella osoitteessa https://app.floorball.sport/. Samasta sovelluksesta löytyy myös MM-turnauksen tulospalvelu.

Suomen jatko-ottelut näyttää myös Yle Areena.

Sisällöntuottajat Roosa Vilkanen ja Iines Koskinen viestivät tapahtumista valmistavalta leiriltä ja paikan päältä MM-kisoista.

Suomi juhlinut kultaa kahdesti

U19-naisten MM-tittelistä pelataan nyt yhdennentoista kerran. Suomella on ikäluokasta kaksi MM-kultaa (Nitrasta 2012 ja Uppsalasta 2021), kuusi hopeaa ja kaksi pronssia. Ruotsi on voittanut maailmanmestaruuksista seitsemän ja Sveitsi yhden.

Suomen joukkue:

# Maalivahdit seura kasvattajaseura o m s yht.
23 Siiri Tulla 2008 Classic Koovee 12 0 0 0
70 Vilhelmina Niemelä 2007 Classic SBT PaPo 9 0 0 0
Kenttäpelaajat
2 Pinja Koivumäki 2007 Classic Koovee 17 0 3 3
10 Iida Repo 2008 EräViikingit Tikkurilan Tiikerit 6 1 1 2
11 Venla Siirilä 2007 Classic SC Weikot 9 0 1 1
12 Vilja Kuutniemi 2007 Classic Nibacos 17 15 10 25
13 Natalie Sandström 2007 EräViikingit Esport Oilers 17 8 18 26
14 Janella Järvinen 2007 TPS O2-Jyväskylä 17 7 7 14
20 Siiri Kainulainen 2008 Classic Steelers 12 7 5 12
21 Ella Virtanen 2007 FBC Loisto FBC Turku 36 5 12 17
22 Minea Kärki 2008 FBC Loisto FB Factor 15 2 3 5
25 Oona Hirsimäki 2008 Pirkkalan Pirkat Pirkkalan Pirkat 15 4 5 9
27 Jenna Potinoja 2007 SB-Pro Himangan Pallo 16 2 1 3
30 Veera Kurikkala 2007 SB-Pro Himangan Pallo 19 6 5 11
48 Aada Honkuri 2007 FBC Loisto OLS 15 10 5 15
60 Zara Gauffin-Kauste 2007 Classic SB Vaasa 17 12 7 19
65 Neea Rinne 2008 TPS Ilves Salibandy 15 0 2 2
66 Leea Kaisti 2008 FBC Loisto FBC Turku 15 7 2 9
75 Elsa Holopainen 2007 SaiPa Salibandy Taipalsaaren Kisa 33 35 10 45
91 Iida Syrjä 2007 Classic Ilves Salibandy 12 0 2 2
Varapelaajat
9 Sara Laaksonen 2007 SBS Wirmo SBS Wirmo 0 0 0 0
18 Viola Vainio 2008 FBC Loisto FBC Turku 2 0 0 0
24 Aada Tervo 2007 SSRA Kuusamon Pallo-Karhut 3 1 1 2
35 Emmi Hokkinen (mv) 2007 PSS Kuusamon Pallo-Karhut 6 0 0 0
37 Maria Savander 2007 Classic Welhot 5 2 1 3
39 Sofianna Tuominen 2007 EräViikingit Light Iron 4 0 0 0
50 Mea Stigell 2007 FBC Loisto FBC Turku 0 0 0 0
64 Aino-Maisa Järvenpää 2007 SSRA Merikoski SBT 7 1 0 1
93 Ella Suonpää 2007 Northern Stars Tapanilan Erä 0 0 0 0
99 Tiia Liuski (mv) 2007 Pirkkalan Pirkat Papas 8 0 0 0
Staff
Jarkko Rinne päävalmentaja
Simo Leppänen valmentaja
Arttu Arffman valmentaja
Ville Lindgren maalivahtivalmentaja
Joni Puhakka fysio/huoltaja
Minttu Broström hieroja/huoltaja
Lauri Tourunen joukkueenjohtaja
Petri Kettunen videovalmentaja

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

Joulukuun salibandyn MM-kisojen virallinen otteluohjelma on julkaistu8.4.2026 16:01:13 EEST | Tiedote

Lipunmyynti käynnistyy keskiviikkona 22.4. Ensi joulukuussa pelattavien miesten salibandyn MM-kisojen virallinen otteluohjelma on julkaistu. Tampereella 5.–13.12.2026 pelattava turnaus tuo yhteen maailman parhaat maajoukkueet. Kisaviikosta on luvassa tiivis kokonaisuus täynnä huippuotteluita kolmella pelipaikalla Tampereen ytimessä. Alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä, sekä puolivälieristä alkaen ratkaisevat ottelut pelataan Nokia Arenalla.

