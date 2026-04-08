Suomen U19-naiset kultajahtiin Italiaan – Yle Areena näyttää ratkaisut
20.4.2026 13:55:37 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Suomen joukkue Italian Lignano Sabbiadorossa ja Latisanassa 6. - 10.5. pelattavaan U19-naisten MM-turnaukseen on nimetty. Alkusarjassa Norjan, Ruotsin ja Puolan kohtaavan Suomen kokoonpanoon kuuluu kaksi maalivahtia ja 18 kenttäpelaajaa.
– Parhaan joukkueen valinta oli valmennuksen vinkkelistä lopulta yksimielinen ja odotettua helpompi. Valittuina on 18+2 peluria ja varalle nimettyinä 8+3 laadukasta pelaajaa. Taidon, peliosaamisen ja riittävän henkisen kapasiteetin perässä ollaan valinnoissa pitkälti oltu ja iso merkitys on myös sillä mitä ihmisenä tuot joukkueen tilille. Nyt ei ratsasteta muutamalla staralla vaan jokaisen pelaajan merkitys matkassa on todella merkityksellinen. Puhutaan ihan oikeasti joukkueesta, päävalmentaja Jarkko Rinne linjaa.
– Olen erittäin tyytyväinen miten joukkue reagoi helmikuun Polish Cupin finaalitappioon Ruotsille. Kenellekään ei riittänyt että pääsi reissuun ja pelasi ihan ok, vaan jokainen aisti viestitti että tälle jengille ei riitä pelkkä tsemppidiplomi.
Suomen MM-joukkue kokoontuu valmistavalle leirille Eerikkilään vappuaattona, ja sieltä matka jatkuu 3.5. lentokentälle ja kohti Italiaa.
– Meillä on todella onnistuneita tapahtumia useampi takana, ja ollaan pelattu ajoittain joukkueena jo erittäin hyvällä tasolla. Valmistavan leirin osalta valmennuksen iso vastuu on löytää ne pienet pelilliset edut suhteessa vastustajiin ja pitää huoli, että jokainen joukkueen jäsen on niin ylpeä roolistaan, että ylämäenkin voi laskea. Alkulohkon vastustajista Ruotsi on ollut meitä edellä parissa viime kohtaamisessa ja Tshekin kanssa on väännetty niitä kuuluisia maalin pelejä. Sveitsiä ei Puolassa kohdattu mutta erittäin laadukasta peliä pelasivat turnauksessa. Luulen, että näistä neljästä voi kuka vaan hyvänä päivänä olla mestari, päävalmentaja miettii.
Kun Suomen salibandymaajoukkue matkustaa MM-turnaukseen, tavoitteesta ei tapaa olla epäselvyyttä. Suomi lähtee voittamaan jokaista otteluaan ja maailmanmestaruutta.
– Lähestyminen siihen ei ole ylimielinen vaan erittäinkin nöyrä ja rehellisen innostunut. Projektin aikana on muodostunut vahva luottamus staffin ja pelaajiston sisällä sekä välillä. Se jos mikä nostaa onnistumiset sfääreihin ja vuorostaan pettymykset helkkarin kauas auringonpaisteesta. Kaikki tunteet ollaan valmiita kohtaamaan mutta ainoastaan voittaminen kelpaa meille, Jarkko Rinne tiivistää.
Alkulohkot:
Lohko A: Ruotsi, Suomi, Norja ja Puola
Lohko B: Sveitsi, Tshekki, Slovakia ja Tanska
Lohko C: Italia, Kanada, Saksa ja Japani
Lohko D: Latvia, Singapore, Australia ja Unkari
Suomen ottelut ja mitalipelit: (ajat Suomen aikaa)
Ke 6.5. klo 20.00 Suomi–Norja
To 7.5. klo 17.00 Ruotsi–Suomi
Pe 8.5. klo 11.00 Suomi–Puola
La 9.5. klo 17.00 Välierä A1–B2
La 9.5. klo 20.00 Välierä B1–A2
Su 10.5. klo 14.00 Pronssiottelu
Su 10.5. klo 17.00 Loppuottelu
Lähetykset, tulospalvelu ja viestintä
Kaikki turnauksen ottelut nähdään maksullisina kirjautumisen vaativassa IFF:n sovelluksessa, joka aukeaa myös selaimella osoitteessa https://app.floorball.sport/. Samasta sovelluksesta löytyy myös MM-turnauksen tulospalvelu.
Suomen jatko-ottelut näyttää myös Yle Areena.
Sisällöntuottajat Roosa Vilkanen ja Iines Koskinen viestivät tapahtumista valmistavalta leiriltä ja paikan päältä MM-kisoista.
Suomi juhlinut kultaa kahdesti
U19-naisten MM-tittelistä pelataan nyt yhdennentoista kerran. Suomella on ikäluokasta kaksi MM-kultaa (Nitrasta 2012 ja Uppsalasta 2021), kuusi hopeaa ja kaksi pronssia. Ruotsi on voittanut maailmanmestaruuksista seitsemän ja Sveitsi yhden.
Suomen joukkue:
|#
|Maalivahdit
|seura
|kasvattajaseura
|o
|m
|s
|yht.
|23
|Siiri Tulla
|2008
|Classic
|Koovee
|12
|0
|0
|0
|70
|Vilhelmina Niemelä
|2007
|Classic
|SBT PaPo
|9
|0
|0
|0
|Kenttäpelaajat
|2
|Pinja Koivumäki
|2007
|Classic
|Koovee
|17
|0
|3
|3
|10
|Iida Repo
|2008
|EräViikingit
|Tikkurilan Tiikerit
|6
|1
|1
|2
|11
|Venla Siirilä
|2007
|Classic
|SC Weikot
|9
|0
|1
|1
|12
|Vilja Kuutniemi
|2007
|Classic
|Nibacos
|17
|15
|10
|25
|13
|Natalie Sandström
|2007
|EräViikingit
|Esport Oilers
|17
|8
|18
|26
|14
|Janella Järvinen
|2007
|TPS
|O2-Jyväskylä
|17
|7
|7
|14
|20
|Siiri Kainulainen
|2008
|Classic
|Steelers
|12
|7
|5
|12
|21
|Ella Virtanen
|2007
|FBC Loisto
|FBC Turku
|36
|5
|12
|17
|22
|Minea Kärki
|2008
|FBC Loisto
|FB Factor
|15
|2
|3
|5
|25
|Oona Hirsimäki
|2008
|Pirkkalan Pirkat
|Pirkkalan Pirkat
|15
|4
|5
|9
|27
|Jenna Potinoja
|2007
|SB-Pro
|Himangan Pallo
|16
|2
|1
|3
|30
|Veera Kurikkala
|2007
|SB-Pro
|Himangan Pallo
|19
|6
|5
|11
|48
|Aada Honkuri
|2007
|FBC Loisto
|OLS
|15
|10
|5
|15
|60
|Zara Gauffin-Kauste
|2007
|Classic
|SB Vaasa
|17
|12
|7
|19
|65
|Neea Rinne
|2008
|TPS
|Ilves Salibandy
|15
|0
|2
|2
|66
|Leea Kaisti
|2008
|FBC Loisto
|FBC Turku
|15
|7
|2
|9
|75
|Elsa Holopainen
|2007
|SaiPa Salibandy
|Taipalsaaren Kisa
|33
|35
|10
|45
|91
|Iida Syrjä
|2007
|Classic
|Ilves Salibandy
|12
|0
|2
|2
|Varapelaajat
|9
|Sara Laaksonen
|2007
|SBS Wirmo
|SBS Wirmo
|0
|0
|0
|0
|18
|Viola Vainio
|2008
|FBC Loisto
|FBC Turku
|2
|0
|0
|0
|24
|Aada Tervo
|2007
|SSRA
|Kuusamon Pallo-Karhut
|3
|1
|1
|2
|35
|Emmi Hokkinen (mv)
|2007
|PSS
|Kuusamon Pallo-Karhut
|6
|0
|0
|0
|37
|Maria Savander
|2007
|Classic
|Welhot
|5
|2
|1
|3
|39
|Sofianna Tuominen
|2007
|EräViikingit
|Light Iron
|4
|0
|0
|0
|50
|Mea Stigell
|2007
|FBC Loisto
|FBC Turku
|0
|0
|0
|0
|64
|Aino-Maisa Järvenpää
|2007
|SSRA
|Merikoski SBT
|7
|1
|0
|1
|93
|Ella Suonpää
|2007
|Northern Stars
|Tapanilan Erä
|0
|0
|0
|0
|99
|Tiia Liuski (mv)
|2007
|Pirkkalan Pirkat
|Papas
|8
|0
|0
|0
|Staff
|Jarkko Rinne
|päävalmentaja
|Simo Leppänen
|valmentaja
|Arttu Arffman
|valmentaja
|Ville Lindgren
|maalivahtivalmentaja
|Joni Puhakka
|fysio/huoltaja
|Minttu Broström
|hieroja/huoltaja
|Lauri Tourunen
|joukkueenjohtaja
|Petri Kettunen
|videovalmentaja
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
