LVV huomautti Pirhaa jatkohoidon ruuhkautumisesta – parissa vuodessa palveluja kehitetty merkittävästi

Asian käsittely perustuu loppuvuoden 2024 ja kesän 2025 ruuhka- ja jonotietoihin. Ratkaisun perusteella hyvinvointialueen tulee jatkossa huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta, palveluiden saatavuudesta sekä omavalvonnasta.

Vuosien 2024 ja 2025 tapahtumien perusteella valvovalle viranomaiselle on syntynyt käsitys, että päivystykseen on hyvinvointialueen omavalvonnan toimenpiteistä huolimatta ohjautunut potilaita, jotka olisi voitu hoitaa sosiaali- ja terveysasemilla tai kiirevastaanotoilla. Lisäksi valvovalle viranomaiselle on syntynyt vaikutelma, että potilaiden jatkohoidossa tarvittavia perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkoja ei ole hyvinvointialueella saatavilla potilaiden tarvetta vastaavasti.

– Jatkohoitopaikkoihin muodostuneet jonot eivät ole aiheuttaneet vaaratapahtumia. Sen sijaan inhimillisesti ja taloudellisesti on epätarkoituksenmukaista, että ikäihmiset odottavat jatkohoitoa tai asumispaikkaa sairaaloissa liian pitkään. Olemme käynnistäneet sen vuoksi jo viime vuoden puolella useita kehittämistoimia. Painopistettä pitää siirtää sairaalahoidosta hoivaan, joka edellyttää uusien hoivapaikkojen lisäämistä Pirkanmaalle, sanoo vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Omavalvonnallisina toimina hyvinvointialue on muun muassa kehittänyt jatkohoidon koordinaatiotiimin toimintaa, laatinut ja jalkauttanut kotiutusohjeet sairaalapalveluiden ja lähisairaaloiden osastoille, kuvannut potilasprosessit, lisännyt yöaikaista kotihoitoa, laajentanut kotisairaalatoimintaa lähes koko Pirkanmaan kattavaksi sekä kehittänyt asumispalvelun ja kotihoidon ympärivuorokautista lääkäritukea. Viime kesänä käynnistyi myös sote-tilannekeskuksen toiminta. jonka avulla pyritään hoitamaan asumisyksiköissä syntyvät akuutit terveysongelmat paikan päällä ilman potilaan kuljettamista päivystykseen. Tämä edellyttää, että asiakkaiden terveys- ja hoitosuunnitelmat ovat ajan tasalla.

Lisäksi Tays Päivystys Acutassa on parannettu potilaslogistiikkaa ja kehitetty muun muassa vierianalytiikkaa ja rytmihäiriöpotilaiden hoitoketjua.

Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon ja kotiin siirtymistä tuetaan nyt Pirkanmaalla useilla eri toimenpiteillä. Huhtikuun aikana valmistuu muun muassa uusi lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö ikäihmisille, jotka eivät voi yksilöllisten syiden vuoksi kotiutua suoraan kotiin sairaalahoidon jälkeen. Sen toiminnassa keskeisessä roolissa on voimavaralähtöisyys ja kuntoutuminen.