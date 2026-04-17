LVV huomautti Pirhaa jatkohoidon ruuhkautumisesta – parissa vuodessa palveluja kehitetty merkittävästi
20.4.2026 13:59:58 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on antanut hyvinvointialueelle huomautuksen Tays Päivystys Acutan ruuhkautumisesta ja jatkohoitoon pääsystä perustason vuodeosastoille vuosien 2024 ja 2025 tapahtumien perusteella. Koska hyvinvointialue on ryhtynyt asiassa jo useisiin toimenpiteisiin, se ei saanut asiassa määräyksiä. Osana omia toimenpiteitään hyvinvointialue avaa huhtikuun aikana muun muassa ikäihmisten voimavaralähtöisen kuntoutusosaston.
Asian käsittely perustuu loppuvuoden 2024 ja kesän 2025 ruuhka- ja jonotietoihin. Ratkaisun perusteella hyvinvointialueen tulee jatkossa huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta, palveluiden saatavuudesta sekä omavalvonnasta.
Vuosien 2024 ja 2025 tapahtumien perusteella valvovalle viranomaiselle on syntynyt käsitys, että päivystykseen on hyvinvointialueen omavalvonnan toimenpiteistä huolimatta ohjautunut potilaita, jotka olisi voitu hoitaa sosiaali- ja terveysasemilla tai kiirevastaanotoilla. Lisäksi valvovalle viranomaiselle on syntynyt vaikutelma, että potilaiden jatkohoidossa tarvittavia perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkoja ei ole hyvinvointialueella saatavilla potilaiden tarvetta vastaavasti.
– Jatkohoitopaikkoihin muodostuneet jonot eivät ole aiheuttaneet vaaratapahtumia. Sen sijaan inhimillisesti ja taloudellisesti on epätarkoituksenmukaista, että ikäihmiset odottavat jatkohoitoa tai asumispaikkaa sairaaloissa liian pitkään. Olemme käynnistäneet sen vuoksi jo viime vuoden puolella useita kehittämistoimia. Painopistettä pitää siirtää sairaalahoidosta hoivaan, joka edellyttää uusien hoivapaikkojen lisäämistä Pirkanmaalle, sanoo vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo Pirkanmaan hyvinvointialueelta.
Omavalvonnallisina toimina hyvinvointialue on muun muassa kehittänyt jatkohoidon koordinaatiotiimin toimintaa, laatinut ja jalkauttanut kotiutusohjeet sairaalapalveluiden ja lähisairaaloiden osastoille, kuvannut potilasprosessit, lisännyt yöaikaista kotihoitoa, laajentanut kotisairaalatoimintaa lähes koko Pirkanmaan kattavaksi sekä kehittänyt asumispalvelun ja kotihoidon ympärivuorokautista lääkäritukea. Viime kesänä käynnistyi myös sote-tilannekeskuksen toiminta. jonka avulla pyritään hoitamaan asumisyksiköissä syntyvät akuutit terveysongelmat paikan päällä ilman potilaan kuljettamista päivystykseen. Tämä edellyttää, että asiakkaiden terveys- ja hoitosuunnitelmat ovat ajan tasalla.
Lisäksi Tays Päivystys Acutassa on parannettu potilaslogistiikkaa ja kehitetty muun muassa vierianalytiikkaa ja rytmihäiriöpotilaiden hoitoketjua.
Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon ja kotiin siirtymistä tuetaan nyt Pirkanmaalla useilla eri toimenpiteillä. Huhtikuun aikana valmistuu muun muassa uusi lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö ikäihmisille, jotka eivät voi yksilöllisten syiden vuoksi kotiutua suoraan kotiin sairaalahoidon jälkeen. Sen toiminnassa keskeisessä roolissa on voimavaralähtöisyys ja kuntoutuminen.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Jatke Pirkanmaa Oy on valittu Tays Keskussairaalan Hoitajantien pysäköintitalon urakoitsijaksi17.4.2026 15:50:15 EEST | Tiedote
Jatke Pirkanmaa Oy sai korkeimmat pisteet sekä tarjouskilpailun laatuosioista että hintaosiosta. Hankkeen urakkamuotona on kokonaisvastuurakentaminen (KVR-urakka). Rakentaminen on tarkoitus aloittaa jo kesäkuussa.
Työikäisten sosiaalipalveluja uudistetaan Pirkanmaalla – tavoitteena paremmin asiakkaiden tarpeisiin kohdennetut ja vaikuttavat palvelut17.4.2026 14:53:46 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa työikäisten sosiaalipalvelujen kokonaisuutta, jotta palvelut vastaisivat aiempaa paremmin asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin sekä valtakunnallisiin linjauksiin ja lakimuutoksiin. Tavoitteena on vahvistaa osallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja turvata erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tuki ja palvelut.
IPS-työhönvalmennusmalli auttaa mielenterveyden häiriötä sairastavia työelämään – uusia työnantajia etsitään toimintaan mukaan16.4.2026 13:25:17 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella parhaillaan kokeilussa oleva IPS-malli (Individual Placement and Support, suomeksi Sijoita ja valmenna!) on työhönvalmennusmalli henkilöille, joilla on todettu mielenterveyden häiriö. Yhteistyö auttaa motivoituneita ja osaavia työntekijöitä ja työnantajien tarpeita kohtaamaan toisensa.
Kaukajärven, Linnainmaan ja Kämmenniemen lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat16.4.2026 12:59:03 EEST | Tiedote
Tampereella Kaukajärven lähiaseman, Linnainmaan sote-aseman ja Kämmenniemen lähiasiointipisteen lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla otetaan käyttöön uusi puhelinjärjestelmä. Samalla puhelinnumeroihin tulee muutoksia.
Tarvitsetko ajan ompeleiden poistoon? – Varaa aika OmaPirhassa16.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue laajentaa OmaPirhan digitaalista ajanvarausta.
