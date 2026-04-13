EK kehysriihestä: Sopeutustoimet välttämättömiä, kasvua tukevat päätökset pieniä

Hallitus teki kehysriihessä varsin pieniä kasvua tukevia päätöksiä. Kotitalousvähennyksen korottaminen, puhtaiden investointien verohyvityksen jatkaminen ja korjausrakentamisen vauhdittaminen ovat oikeansuuntaisia toimia. Riihen veropäätökset olivat elinkeinoelämälle pettymys.

Hallitus ei enää viimeisessä kehysriihessään tehnyt isoja päätöksiä kasvun tukemiseksi. Tehdyt säästöpäätökset olivat vaikeita, mutta välttämättömiä talouden suunnan korjaamiseksi.

”Suomen talous pitää saada nopeasti kasvukäyrälle. Vain kestävällä talouskasvulla varmistetaan hyvinvoinnin tulevaisuus ja taitetaan jatkuva velkaantuminen. Verotuksessa, vienninedistämisessä ja investointiympäristön kehittämisessä tarvitaan johdonmukaisia, pitkäjänteisiä ratkaisuja kasvun ja uudistumisen vahvistamiseksi. Nyt ratkaisut jäivät valitettavan pieniksi”, EK:n toimitusjohtaja Minna Helle toteaa.

On tärkeää, että hallitus kohdentaa työllisyystoimia eritoten nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Työmahdollisuuksien tarjoaminen nuorille on myös yrityksille investointi tulevaisuuteen.

EK pitää valitettavana, ettei kaivosveron hybridimallin ja datakeskusinvestointien veronpalautusmallin valmistelussa edetty. Ratkaisuilla on merkittävä vaikutus Suomen houkuttelevuuteen investointikohteena sekä teollisten investointien näkymiin. Myöskään matkailuveron kaltainen pistemäinen vero ei edistä talouskasvua.

”Toimintaympäristön ennakoitavuus ja kilpailukyky ovat ratkaisevia tekijöitä investointien ja kasvun kannalta. Nyt ei ole aika lisätä uusia hajanaisia veroja, vaan vahvistaa pitkäjänteisesti Suomen houkuttelevuutta”, Helle painottaa.

Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti jo ennen kehysriihtä, että perintö- ja lahjaveron poisto ei ole päätettävien asioiden listalla. EK on todennut, että perintö- ja lahjaveron poisto Ruotsin tapaan vapauttaisi kaivattua pääomaa investointeihin, uudistumiseen ja kasvuun. ”Jatkamme tämän asian edistämistä muun muassa seuraavissa vaaleissa”, Helle kertoo.

EK pitää kuitenkin myönteisenä, että kasvuyrittämistä tuetaan muuttamalla työsuhdeoptioiden verotuksen ajankohtaa.

