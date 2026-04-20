Hyvinvointialue teki rikosilmoituksen mahdollisesta väärinkäytöksestä

21.4.2026 14:31:37 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialue on tehnyt rikosilmoituksen aiemmin hyvinvointialueella työskennelleestä työntekijästä, jonka epäillään siirtäneen luvattomasti rahaa tekaistuille toimeentulotukiasiakkaille.

Siirtojen arvo on kymmeniä tuhansia euroa. Työntekijän työsuhde hyvinvointialueelle on päättynyt. 

– Olemme tunnistaneet väärinkäytösepäilyn osana hyvinvointialueen omaa valvontaa. Väärinkäytökset ovat erittäin harvinaisia, mutta otamme ne aina vakavasti ja selvitämme perusteellisesti, jotta asukkaat voivat luottaa toimintaamme, sanoo vastaava sosiaalihuollon johtaja Minna Kuusela Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Poliisi vastaa tutkintaan liittyvästä viestinnästä.

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

