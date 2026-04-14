FIM Vuokratontti Ky teki lähes kuuden miljoonan euron tonttikaupan Helsingin Nihdissä
21.4.2026 09:00:00 EEST | S-Pankki Oyj | Tiedote
S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoima FIM Vuokratontti Ky on sopinut merkittävästä tonttikaupasta Helsingin Nihdin kehittyvällä alueella. Kaupan kohteena on asuntorakentamiseen kaavoitettu tontti, jonka myyjänä toimi Helsingin kaupunki. Kaupan arvo on vajaa kuusi miljoonaa euroa.
Järjestelyn myötä FIM Vuokratontti Ky hankki tontin omistukseensa ja vuokrasi sen pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Hausia Oy:n omistamalle, perustettavalle asunto-osakeyhtiölle. Tontille toteutettavan asuinkohteen rakennuttajana toimii Hausia Oy, ja 35 asunnon rakentamisen on määrä käynnistyä lähiaikoina.
Hanke on osa FIM Vuokratontti Ky:n sijoitusstrategiaa, jossa keskitytään kaavoitettuihin asuntotontteihin Suomen kasvukeskuksissa. Pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset tarjoavat rahastolle ennustettavaa kassavirtaa ja vakautta muuttuvassa markkinaympäristössä.
– Helsingin Nihti on sijainniltaan ja pitkän aikavälin näkymiltään erittäin kiinnostava alue. Yhteistyö Hausia Oy:n kanssa tuo rahaston salkkuun laadukkaan kohteen, joka tukee rahaston tuottotavoitteita ja sijoitusstrategiaa, sanoo FIM Vuokratontti Ky:n rahastonhoitaja Ville Vääränen.
Median yhteydenotot:
S-Pankin viestintä
010 767 9300
viestinta@s-pankki.fi
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
