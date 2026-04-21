Classical Trancelations in Concert -mestariteos saapuu Tampereelle
21.4.2026 11:00:00 EEST | Tampere-talo Oy | Tiedote
Elektronisen musiikin klassikot ja sinfonisen musiikin voima kohtaavat ensimmäistä kertaa pääkaupungin ulkopuolella. Tammikuussa Helsingissä koettiin kaksi loppuunmyytyä 10-vuotisjuhlakonserttia, ja nyt ylistetty Classical Trancelations in Concert saapuu Tampere-taloon perjantaina 28. elokuuta 2026. Tampere Filharmoniaa ja solisteja johtaa kapellimestari Ross Jamie Collins. Liput tulevat myyntiin perjantaina 24. huhtikuuta klo 12.
Classical Trancelations in Concert on rikkonut ennätyksiä, tavoittanut miljoonia ja myynyt konsertteja loppuun minuuteissa. Nyt mestariteos saapuu Tampereelle – kaupunkiin, jossa elektronisen musiikin juuret kohtaavat vahvan kulttuuriperinnön. Luvassa on ilta, jossa nämä maailmat sulautuvat yhteen ainutlaatuisessa, akustiikaltaan huippuluokan konserttisalissa.
Kaiken keskiössä on säveltäjä Petri ”Lowland” Alanko, jonka mahtavat sinfoniset sovitukset elävät yhdessä Tampere Filharmonian ja huippusolistien Mariannan, Elna Rombergin ja Sami Uotilan tulkintoina. Konserttiin julkaistaan lisää solisteja myöhemmin.
Lavaa johtaa nouseva suomalais-brittiläinen kapellimestaritähti Ross Jamie Collins, jonka johdolla yleisö sukeltaa elektronisen musiikin ikonien, kuten Faithlessin, Mobyn, The Prodigyn, Tiëston ja Eric Prydzin uudelleensovitettuihin klassikoihin, jotka avautuvat täysin uudessa mittakaavassa.
Visuaalisesti näyttävä, erityisesti konserttisaliin suunniteltu tuotanto yhdistää intiimiyden, voiman ja eeppisyyden ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Tämä ei ole vain konsertti – tämä on elämys, joka on koettava.
Expect goosebumps. Expect memories. Expect something unforgettable.
"Kokonaistaideteos" – Helsingin Sanomat
"Kylmät väreet taattu" – Billboard
"Häikäisevä" – DJ Mag
"Vuoden koskettavimpia elämyksiä" – Yle
Pe 28.8.2026 klo 21
Classical Trancelations in Concert
Iso sali, Tampere-talo
Liput 89,90/79,90/69,90/59,90 €
Liput tulevat myyntiin perjantaina 24.4.2026 klo 12 Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa.
Permanto: Ikäraja 18 vuotta
Aitiot ja parveke: Ikäraja 16 vuotta
Konsertissa on K18-anniskelualueena Ison salin permanto. Lipun alueelle ostanut voi viedä mukanaan katsomoon ennen esitystä ostamansa juoman. Huomioithan, että anniskelukatsomon 18 vuoden ikäraja on ehdoton, joten alaikäiset eivät pääse katsomoon.
Ison salin A- ja B-aitioihin sekä parvekkeelle ikäraja on 16 vuotta. Sitä nuoremmat ovat tervetulleita konserttiin täysi-ikäisen saattajan kanssa. Huomioithan, että myös saattajan tulee ostaa lippu.
Konsertin kesto on n. 90 minuuttia. Ei väliaikaa.
Muutokset mahdollisia.
Tuotanto: Tampere-talo ja Live Nation, yhteistyössä Tampere Filharmonia
Elsa VähänenViestintäasiantuntijaTampere-talo OyPuh:+358 40 551 2739elsa.vahanen@tampere-talo.fi
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Tampere-talo Oy jakaantui vuoden 2024 alusta kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Vuonna 2024 Tampere-talo-konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 28,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestimme yli 930 tapahtumaa, palvelimme yli 552 000 tyytyväistä kävijää ja tuotimme Tampereen talousalueelle 98 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kalervo Kummola.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
Classical Trancelations in Concert – the masterpiece arrives in Tampere21.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
For the first time ever, the unique meeting of electronic anthems and symphonic power leaves the capital to reach a new landmark. Following the monumental success of two sold-out 10th-anniversary concerts in Helsinki this past January, the acclaimed masterpiece, Classical Trancelations in Concert, now makes its debut at the iconic Tampere Hall on Friday 28 August 2026. The Tampere Philharmonic Orchestra and soloists will be conducted by Ross Jamie Collins. Ticket sales begin on Friday 24 April 2026.
