SDP:n Joona Räsänen: Valtiovarainministerin hurskastelu käy suomalaisille kalliiksi
20.4.2026 14:36:12 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Valtiovarainministeri Purra jatkaa epätoivoisia hyökkäyksiään SDP:tä kohtaan, kun hallituksen omalla politiikalla velkavuori sen kuin kasvaa, työttömyys on Euroopan surkeinta ja konkurssit ennätystasolla, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaa Joona Räsänen (sd).
Huvittavaa on, että valtiovarainministeri Purra käy jo vuosi ennen vaaleja vaatimaan oppositiolta sopeutuslistoja, kun hallitus on itse epäonnistunut kaikissa keskeisissä talouspolitiikan tavoitteissaan.
-Kun oman politiikan surkeista tuloksista ei haluta puhua, niin nyt koetetaan epätoivoisesti kääntää huomio haukkumalla oppositiota. Jos valtiovarainministeri käyttäisi yhtä paljon tarmoa Suomen talouden hoitoon voisivat hallituksen tavoitteen olla edes hitusen lähempänä, Räsänen jatkaa.
Nyt Orpon-Purran hallitus on jättämässä seuraajalleen karmaisevan talouspolitiikan perinnön paisuneena velkavuorena ja massatyöttömyytenä. Hallituksen on aivan turha hakea syyllisiä tähän oppositiosta tai edellisestä hallituksesta.
-Jos hallituksella on vielä jotakin rippeitä toimintakyvystä jäljellä niin nyt tulisi vahvistaa julkista taloutta edes kerran oikeudenmukaisesti ja perua tehoton yhteisöveron lasku pian alkavassa kehysriihessä, Räsänen painottaa.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Raumalainen kansanedustaja Juha Viitala ehdolle SDP:n varapuheenjohtajaksi18.4.2026 18:30:00 EEST | Tiedote
Rauman Työväenyhdistys esittää kansanedustaja Juha Viitalaa SDP:n varapuheenjohtajaksi. Yhdistys päätti asiasta kokouksessaan 18.4.2026 ja esittää Viitalaa myös ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin 2027.
SDP:n Skinnari ja Kaarisalo: Suurten järvien matala vedenpinta selvitettävä – kirjallinen kysymys hallitukselle18.4.2026 09:41:29 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Ville Skinnari ja Riitta Kaarisalo (sd.) ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen Suomen suurten järvien, erityisesti Päijänteen, Saimaan ja Pielisen, poikkeuksellisen matalista vedenkorkeuksista. Skinnari korostaa, että ilmiö näkyy konkreettisesti ihmisten arjessa erityisesti järvialueilla.
SDP:n Aki Lindén: Hallitus hakee säästöt vanhuksilta – hoivan ja kotihoidon maksuja korotetaan17.4.2026 15:37:26 EEST | Tiedote
Hallitus tavoittelee sosiaalihuollon uudistuksella 55 miljoonan euron säästöjä jo ensi vuonna ja noin 100 miljoonan euron säästöjä vuonna 2028. Säästöjä haetaan korottamalla asiakasmaksuja palveluissa, joita käyttävät erityisesti ikääntyneet ja paljon palveluja tarvitsevat.
Sote-valiokunnan opposition edustajat: Sote jätettävä hankintalain kiristämisen ulkopuolelle17.4.2026 15:14:54 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli lausuntoaan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä hankintalain muuttamiseksi. Lausunnon käsittelyn yhteydessä valiokunnassa tehtiin SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden toimesta useita muutosehdotuksia hallituksen esitykseen uudesta hankintalaista. Niillä olisi turvattu sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen riittävyyttä ja toimivuutta hyvinvointialueiden vaikeassa tilanteessa. Opposition edustajien mukaan esitys sisältää merkittäviä riskejä palvelujen jatkuvuudelle, potilasturvallisuudelle ja hyvinvointialueiden vastuulle järjestää palvelut. Valiokunnassa tehdyt muutosesitykset kaatuivat äänin 9–6, 2 tyhjää.
SDP:n Riitta Kaarisalo: Koulutettujen maallikkoelvyttäjien toiminta hätätilanteissa turvattava - kirjallinen kysymys hallitukselle17.4.2026 15:00:35 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontaviraston 2.4.2026 julkistaman päätöksen seurauksena koulutettujen vapaaehtoisten sydäniskuriryhmien hälyttäminen äkillisten sydänpysähdysten yhteydessä on estetty Keski-Suomen hyvinvointialueella. Päätös on herättänyt vakavaa huolta paitsi Keski-Suomessa myös valtakunnallisesti, sillä kyse on linjauksesta, joka vaikuttaa suoraan siihen, miten vastaavaa vapaaehtoistoimintaa voidaan järjestää eri puolilla Suomea.
