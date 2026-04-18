SDP:n Joona Räsänen: Valtiovarainministerin hurskastelu käy suomalaisille kalliiksi

Huvittavaa on, että valtiovarainministeri Purra käy jo vuosi ennen vaaleja vaatimaan oppositiolta sopeutuslistoja, kun hallitus on itse epäonnistunut kaikissa keskeisissä talouspolitiikan tavoitteissaan.

-Kun oman politiikan surkeista tuloksista ei haluta puhua, niin nyt koetetaan epätoivoisesti kääntää huomio haukkumalla oppositiota. Jos valtiovarainministeri käyttäisi yhtä paljon tarmoa Suomen talouden hoitoon voisivat hallituksen tavoitteen olla edes hitusen lähempänä, Räsänen jatkaa.

Nyt Orpon-Purran hallitus on jättämässä seuraajalleen karmaisevan talouspolitiikan perinnön paisuneena velkavuorena ja massatyöttömyytenä. Hallituksen on aivan turha hakea syyllisiä tähän oppositiosta tai edellisestä hallituksesta.

-Jos hallituksella on vielä jotakin rippeitä toimintakyvystä jäljellä niin nyt tulisi vahvistaa julkista taloutta edes kerran oikeudenmukaisesti ja perua tehoton yhteisöveron lasku pian alkavassa kehysriihessä, Räsänen painottaa.