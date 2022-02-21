Kuntoutuspsykoterapia tukee työ- ja opiskelukykyä
21.4.2026 13:00:00 EEST | Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy | Tiedote
Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy:n toteuttaman asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella Kelan osittain tukema kuntoutuspsykoterapia tukee vahvasti ihmisten jaksamista, työkykyä ja elämänlaatua. Hoitamalla mielenterveysongelmia voidaan välttyä pitkittyneiltä sairauspoissaoloilta ja työkyvyttömyydeltä.
Maaliskuussa 2026 toteutetun kyselyn perusteella 98 prosenttia vastaajista koki terapian tukeneen jaksamistaan ja 91 prosenttia pysyi työ- tai opiskelukykyisenä tai palautui työ- tai opiskelukykyiseksi terapian aikana.
Kyselyyn vastasi 59 Kelan kuntoutuspsykoterapian loppuvaiheessa olevaa tai terapian päättänyttä asiakasta. Tulokset osoittavat erittäin korkeaa kokonaistyytyväisyyttä: 98 prosenttia vastaajista olisi valmis suosittelemaan Kelan kuntoutuspsykoterapiaa muille.
– Tulokset osoittavat, että riittävän pitkä psykoterapia voi tukea merkittävästi toimintakykyä ja auttaa ihmisiä jatkamaan työelämässä tai opinnoissa, sanoo Mind Repression Oy toimitusjohtaja, psykoterapeutti Marjo Kankkonen.
Terapiasuhteen laatu keskeinen tekijä hoidon onnistumisessa
Kyselyn mukaan 96 prosenttia vastaajista koki terapiasuhteen luottamukselliseksi, avoimeksi ja turvalliseksi. Terapeuttisen yhteistyösuhteen toimivuus on tutkimuskirjallisuuden mukaan keskeinen psykoterapian vaikuttavuutta selittävä tekijä.
Osa asiakkaista kokee terapian keston riittämättömäksi
Mielenterveyden häiriöiden hoidon riittävä kesto on keskeinen tekijä pitkäaikaisten hoitotulosten kannalta. Kyselyn perusteella 30 prosenttia vastaajista piti kolmivuotista Kela-kuntoutuspsykoterapiajaksoa liian lyhyenä.
Kankkosen mukaan ihmisen yksilöllistä, monimutkaista sisäistä maailmaa ei ole mahdollista redusoida nopeiksi interventioiksi tai digitaalisiksi ratkaisuiksi.
- Psyykkiset rakenteet eivät muutu hetkessä, eikä varhaisten kokemusten muovaama säätelyjärjestelmä korjaannu yksittäisillä oivalluksilla, muistuttaa psykoterapeutti Kankkonen Mind Repression Oy:stä.
Mind Repression Oy
Marjo Kankkonen
toimitusjohtaja, psykologi, YET-psykoterapeutti
marjo.kankkonen@mindrepression.fi
P. 0400 286838
Mind Repression Oy on vuonna 2007 perustettu perheyritys. Yrityksessä toimii kolmisenkymmentä psykoterapeuttia. Liikevaihto 1 631 000 € (vuonna 2025).
Päätoimiala on psykoterapia. Hoitosuhteista on Kelan kuntoutuspsykoterapioita n. 70%, Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapioita n. 15%, HUS:n ostopalvelupsykoterapiaa tai vakuutuslaitoksen rahoittamaa psykoterapiaa n. 5 % ja asiakkaan kokonaan itse rahoittamia psykoterapiahoitoja n. 10 %.
Toimipisteet sijaitsevat Helsingin Kaartinkaupungissa, Helsingin Siltasaarenkadulla, Espoon Matinkylässä ja Porvoossa.
