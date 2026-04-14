Pori Jazzin pääkonserttiohjelma on valmis

Göteborgilainen Magnolia ammentaa vaikutteensa soul-musiikin kultakaudesta. Yhtyeen solisteina kuullaan Ruotsin kärkinimiin lukeutuvat Albin Lee Meldau ja Arvid Nero. The Brand New Heavies juhlistaa yli 30-vuotista uraansa groovaavalla yhdistelmällä soulia, funkia ja jazzia sekä lukuisilla maailmalla menestyneillä hiteillään. Pratt & Moody (Tuomo Prättälä ja Markus Nordenstreng) edustaa kotimaista soul- ja americana-perinnettä Cold Diamond & Mink -yhtyeen säestyksellä.

Suomi Jazz 100 Nyt! -kokoonpano on osa kotimaisen jazzin satavuotisjuhlavuotta, joka huipentuu vuonna 2026. Mikko Innasen kokoama juhlayhtye tarjoaa ajankohtaisen katsauksen suomalaisen jazzin historiaan ja nykypäivään. Yhtyeen solisteina loistavat Juhani Aaltonen, Emma Salokoski sekä Kalevi Louhivuori ja kompista vastaavat Mikko Innanen, Teemu Viinikainen, Kirke Karja, Eero Tikkanen ja Mika Kallio.

Pori Jazzin pääkonserttien monipuolinen ohjelma ulottuu soulista ja funkista moderniin R&B:hen ja jazzin legendoihin. Festivaalin toimitusjohtaja Sampsa Jolman mukaan kokonaisuus on rakennettu harkitusti palvelemaan laajaa yleisöä:

– Kesän pääkonserttiohjelma on monipuolinen ja tasapainoinen kokonaisuus, jossa rytmimusiikin eri genret pääsevät esiin jokaisena pääkonserttipäivänä. Haluamme, että Pori Jazz puhuttelee erilaisia yleisöjä – sekä festivaalin konkareita että uusia kävijöitä. Perinteet ovat meille tärkeitä, mutta yhtä lailla haluamme katsoa eteenpäin ja tuoda lavalle tuoreita ääniä ja uusia näkökulmia. Näin festivaali elää ajassa ja kehittyy myös tulevaisuutta ajatellen, toimitusjohtaja kommentoi.

Festivaalin pääkonserttien liput ovat saatavilla Ticketmasterin kanavista kautta maan. Pori Jazzin muu ohjelma, muun muassa pääsymaksuttomat konsertit, julkaistaan toukokuun alussa.