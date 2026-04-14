Pori Jazzin pääkonserttiohjelma on valmis
21.4.2026 10:00:00 EEST | Pori Jazz Festival Oy | Tiedote
Pori Jazz -festivaalin pääkonsertin ohjelma torstaille 16.7. on valmis ja sen myötä kaikkien Kirjurinluodon pääkonserttien 16.–18.7. esiintyjät on julkaistu. Torstain ohjelman viimeistelevät ruotsalainen Magnolia, brittiläinen The Brand New Heavies, kotimainen Pratt & Moody sekä saksofonisti Mikko Innasen johtama Jazz Suomi 100 Nyt! -kokoonpano.
Göteborgilainen Magnolia ammentaa vaikutteensa soul-musiikin kultakaudesta. Yhtyeen solisteina kuullaan Ruotsin kärkinimiin lukeutuvat Albin Lee Meldau ja Arvid Nero. The Brand New Heavies juhlistaa yli 30-vuotista uraansa groovaavalla yhdistelmällä soulia, funkia ja jazzia sekä lukuisilla maailmalla menestyneillä hiteillään. Pratt & Moody (Tuomo Prättälä ja Markus Nordenstreng) edustaa kotimaista soul- ja americana-perinnettä Cold Diamond & Mink -yhtyeen säestyksellä.
Suomi Jazz 100 Nyt! -kokoonpano on osa kotimaisen jazzin satavuotisjuhlavuotta, joka huipentuu vuonna 2026. Mikko Innasen kokoama juhlayhtye tarjoaa ajankohtaisen katsauksen suomalaisen jazzin historiaan ja nykypäivään. Yhtyeen solisteina loistavat Juhani Aaltonen, Emma Salokoski sekä Kalevi Louhivuori ja kompista vastaavat Mikko Innanen, Teemu Viinikainen, Kirke Karja, Eero Tikkanen ja Mika Kallio.
Pori Jazzin pääkonserttien monipuolinen ohjelma ulottuu soulista ja funkista moderniin R&B:hen ja jazzin legendoihin. Festivaalin toimitusjohtaja Sampsa Jolman mukaan kokonaisuus on rakennettu harkitusti palvelemaan laajaa yleisöä:
– Kesän pääkonserttiohjelma on monipuolinen ja tasapainoinen kokonaisuus, jossa rytmimusiikin eri genret pääsevät esiin jokaisena pääkonserttipäivänä. Haluamme, että Pori Jazz puhuttelee erilaisia yleisöjä – sekä festivaalin konkareita että uusia kävijöitä. Perinteet ovat meille tärkeitä, mutta yhtä lailla haluamme katsoa eteenpäin ja tuoda lavalle tuoreita ääniä ja uusia näkökulmia. Näin festivaali elää ajassa ja kehittyy myös tulevaisuutta ajatellen, toimitusjohtaja kommentoi.
Festivaalin pääkonserttien liput ovat saatavilla Ticketmasterin kanavista kautta maan. Pori Jazzin muu ohjelma, muun muassa pääsymaksuttomat konsertit, julkaistaan toukokuun alussa.
Sampsa JolmaPori Jazz Festival OyPuh:0445902555sampsa.jolma@porijazz.fi
Kansainvälinen Pori Jazz -festivaali järjestetään heinäkuussa jo 59. kerran. Festivaali käynnistyy tänä kesänä perjantaina 10.7. ja päättyy lauantaina 18.7. Luvassa on laaja ja monipuolinen rytmimusiikkiohjelmisto, josta yli puolet on yleisölle pääsymaksutonta tarjontaa. Tapahtuman järjestää Pori Jazz Festival Oy.
En Vogue Pori Jazziin14.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Pori Jazzin pääkonserttien ohjelma vahvistuu neljällä merkittävällä artistilisäyksellä, kun lavalle nousevat ikoninen R&B-lauluyhtye En Vogue, jazzpianisti Kenny Barron ”Songbook” feat. Kiyoshi Kitagawa, Gregory Hutchinson & Ekep Nkwelle, yhdysvaltalainen sellisti-säveltäjä Tomeka Reid kvartetteineen sekä kotimaisen R&B:n suunnannäyttäjä Karri Koira. Tomeka Reid Quartetin ja Karri Koiran myötä perjantain 17.7. pääkonserttiohjelma on kokonaan valmis.
Pori Jazzin lauantain pääkonsertin ohjelma on valmis – Scissor Sisters, Corinne Bailey Rae ja Kiefer vahvistavat monipuolista artistikattausta24.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
59. kerran järjestettävän kansainvälisen Pori Jazz -festivaalin lauantain 18.7. pääkonsertin ohjelma on nyt kokonaisuudessaan valmis. Jo ennakkoon runsaasti kiinnostusta herättäneeseen konserttipäivään liittyvät Scissor Sisters, Corinne Bailey Rae, Kiefer sekä Kaisa’s Machine ”Moving Parts” ja Good Boys. Ohjelmakokonaisuudessa Kirjurinluodon lavoille nousee sekä kansainvälisiä huippunimiä että kotimaisen jazzin tuoreita tekijöitä – luvassa on monipuolinen läpileikkaus rytmimusiikin eri muodoista popista ja soulista moderniin jazziin.
Sugababes ja Don West Pori Jazziin26.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Pori Jazz vahvistaa pääkonserttiohjelmistoaan kahdella kansainvälisellä nimellä. Sugababes ja Don West esiintyvät Kirjurinluodossa perjantaina 17.7. Festivaalin perjantain ohjelma muodostaa monipuolisen ja kansainvälisen kokonaisuuden, joka tarjoaa elämyksiä laajalle yleisölle ja liikkuu sulavasti popin, soulin, jazzin ja vaihtoehtoisen rytmimusiikin välillä.
Mikko Koivusipilä vahvistamaan Pori Jazzin ohjelma- ja kehitystyötä24.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Musiikkialan kokeneimpiin sisältö- ja ohjelmastrategisteihin kuuluva Mikko Koivusipilä liittyy mukaan Pori Jazzin ohjelma- ja kehitystyöhön. Koivusipilällä on pitkä kokemus musiikin, median, festivaalien ja kaupallisen toiminnan yhdistämisestä kokonaisuuksiksi, joissa yleisö ja sisältö muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Nelonen Median musiikkijohtajana.
Saimaa esiintyy Pori Jazzissa17.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Pori Jazz tarjoaa yhdessä Satakunnan Osuuskaupan kanssa aiempien vuosien tapaan pääsymaksuttoman ja ikärajattoman konsertin keskiviikkona 15.7. klo 20 Lokkilavalla, jossa esiintyy kotimaisista huippumuusikoista koostuva Saimaa.
