Psykologiliiton terveiset kehysriiheen: kaikki leikkaaminen ei ole säästämistä
21.4.2026 08:01:00 EEST | Suomen Psykologiliitto | Tiedote
Hallitus kokoontuu 21.–22.4.2026 kehysriiheen suunnittelemaan tulevien vuosien rahankäyttöä. Kun säästökohteita etsitään kiivaasti, on vaara päätyä leikkaamaan sellaisesta toiminnasta, joka todellisuudessa vähentää myöhempiä kuluja huomattavasti omia kustannuksiaan enemmän.
Suomen talous on edelleen tiukassa tilanteessa, jota pyritään ratkomaan niin parlamentaarisesti kuin tarkastelemalla taloutta yhtä vaalikautta pidemmällä aikavälillä. Psykologiliitto painottaa, että nyt olisi vihdoin aika ottaa ennaltaehkäisy ja varhainen moniammatillinen tuki vakavasti ja aidosti laskea, kuinka ne ovat kuluerän sijaan säästö ja itsensä kustantava investointi. Suomella ei ole enää varaa lyödä laimin varhaista tukea ja siten jatkuvasti lisätä kalliiden palvelujen tarvetta.
Psykologiliitto on erityisen huolissaan esillä olleesta ehdotuksesta tehdä suuria muutoksia sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisiin palveluihin sekä säästää jopa 100 miljoonaa euroa niistä. Samaan aikaan Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat vaarantuneet koko Suomessa. Psykologiliitto muistuttaa, että moniammatillinen yhteistyö mielenterveyden edistämiseksi ja vanhemmuuden tukemiseksi on ehdottoman tärkeä osa sosiaalipalveluja. Oikea-aikainen tuki, psykologien osaaminen ja käytössä olevat näyttöön perustuvat psykososiaalisen tuen menetelmät ehkäisevät usein ongelmien kasautumista ja kärjistymistä. Merkittävä osa sosiaalipalveluissa tarjottavasta mielenterveyttä edistävästä tuesta on nimenomaan lasten ja perheiden matalan kynnyksen palvelua, joista erityisesti kasvatus- ja perheneuvonnan rooli on erittäin merkittävä. Varhaisen tuen tarve perheissä on pikemminkin kasvanut kuin vähentynyt, ja siitä leikkaaminen vaarantaisi vakavasti hyvinvointiyhteiskunnan perustan.
Säästöjen toiveessa on esitetty myös palvelutarpeen arvioinnin heikentämistä. Ilman riittävällä asiantuntemuksella tehtyä arviointia vaarana kuitenkin on, että asiakkaiden todelliset tarpeet jäävät tunnistamatta eivätkä he ohjaudu sopivien ja riittävien palvelujen piiriin oikea-aikaisesti. Tämä johtaa resurssien hukkaamiseen, kun niitä käytetään tarpeeseen nähden sopimattomien palvelujen tuottamiseen. Lopulta kustannukset voivat kasvaa hyvinkin suuriksi, kun ilman oikeanlaista varhaista tukea jääneet tarvitsevat raskaampia ja huomattavasti kalliimpia palveluja.
Esimerkiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla on kuvannut ennaltaehkäisyn kustannusvaikutuksia tutkimukseen perustuen siten, että jokainen ennaltaehkäisyyn käytetty euro hyödyttää yhteiskuntaa moninkertaisesti, vähintään yli historiallisen osaketuoton, joka on 5,8 %. Samoin Itla on verrannut näyttöön perustuvien ennaltaehkäisevien toimintamallien kuluja kustannuksiin, joita syntyy nuoren laitossijoittamisesta. Yhden laitossijoituksen hinnaksi laskettiin 171 000 euroa vuodessa, joka ylittää esimerkiksi psykologin palkkaamisen vuosikustannukset. Mikäli siis ammattilaisten varhaisen tuen avulla voidaan jättää edes yksi vuoden kestävä sijoituspäätös tekemättä, yhteiskunta säästää. Nämä esimerkit osoittavat, että ennaltaehkäisyn säästöpotentiaali ei ole uskon asia, vaan helposti todennettavissa eri palvelujen kustannuksia vertaamalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari LipsanenPuheenjohtajaSuomen Psykologiliitto ryPuh:045 720 1097jari.lipsanen@psyli.fi
Vera GergovAmmatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikköSuomen Psykologiliitto ryPuh:040 809 8028vera.gergov@psyli.fi
Suomen Psykologiliitto on psykologien ammattijärjestö. Psykologiliitto edistää jäsentensä palkka- ja ammatillisia etuja sekä työllisyyttä. Liitto pyrkii myös vaikuttamaan psykologeja ja mielenterveyttä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Psykologiliitto
Mielenterveysalan ammattilaisten koulutusvastuu tulee säilyttää korkeakouluilla8.4.2026 13:17:40 EEST | Tiedote
Suomeen kaavaillulla kaksiportaisen psykoterapeuttikoulutuksen ensimmäisellä tasolla on poikkeuksellisen suuri merkitys kansallisessa mielenterveyspalveluiden kehittämisessä. Nyt koulutukseen on kuitenkin esitetty mallia, joka on riittämätön vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja sisältää lisäksi merkittäviä riskejä koulutuksen laatua ja jatkumoa koskien.
Työryhmä esittää suuria muutoksia sosiaalipalveluihin – Psykologiliitto painottaa moniammatillisuuden tärkeyttä12.2.2026 18:53:44 EET | Tiedote
Sosiaalihuollon palvelu-uudistusta valmisteleva työryhmä on julkaissut raporttinsa sosiaalihuoltolain uudistamisesta. Työryhmän raportissa esitetään useita merkittäviä muutoksia sosiaalipalveluihin, ja osa keskeisistä muutoksista koskisi sosiaalipalveluissa tarjottavia mielenterveyspalveluja sekä perheille tarjottavaa tukea.
Jari Lipsanen jatkaa Suomen Psykologiliiton puheenjohtajana15.11.2025 17:25:07 EET | Tiedote
Jari Lipsanen jatkaa Suomen Psykologiliiton johdossa kauden 2026–2027. Lipsasen valitsi jatkokaudelle Psykologiliiton liittovaltuusto syyskokouksessaan 15.11.2025.
Professori Anne Mäkikangas on Vuoden psykologi 202530.10.2025 10:04:51 EET | Tiedote
Professori Anne Mäkikangas on valittu Vuoden psykologiksi 2025. Työelämän tutkimuskeskuksen johtajan ominta tutkimusaluetta ovat työhyvinvointi ja työuupumus. Mäkikankaan asiantuntemus on huomattu myös kansainvälisesti.
Psykologipäivät 2025 nostaa esiin psykologian roolin ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä30.10.2025 06:00:00 EET | Tiedote
Mielenterveyden valtakunnallinen suurtapahtuma Psykologipäivät Helsingissä Finlandia-talossa 30.–31.10.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme