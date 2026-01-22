Pepperit uudistuvat vauhdilla – korttelibistro kokkaa raikkaammin

Klassikon aseman Pirkanmaalla saavuttaneet Pepper-ravintolat käyvät läpi uudistusta, jossa keittiön linja bistroutuu, makumaailma raikastuu ja ravintolatilat saavat uuden ilmeen. Ensimmäisenä päivittyi ravintolaperheen kuopus, 10 vuotta täyttävä Ylöjärven Pepper.

– Olemme tehneet pieniä päivityksiä vuosien kuluessa, mutta nyt otamme reilun askeleen eteenpäin, kertoo yrittäjä Mikko Hannula.

Uudistuksessa korostuu raikkaus sisustuksessa, laseissa ja lautasilla.

– Asiakkaat valitsevat yhä useammin kevyempiä annoksia ja alkoholittomia juomia. Halusimme tuoda raikkautta koko listalle ja perinteisten annosten rinnalle jotain ihan uuttakin, kuten bowl-annoksen, valaisee yrittäjä Timo Hannula.

Vuosien mittaan venynyttä listaa on lyhennetty ja klassikoita raikastettu. Ravintolan myydyin annos, pekonibroileri, on saatavilla nyt myös salaattilisukkeella. Lisäksi Pepperin burger on hiottu uuteen muotoon.

– Olemme kierrelleet syömässä, testanneet ja analysoineet, mikä tekee hyvästä burgerista oikeasti toimivan. Nyt tuomme uudistuneen burgerin listalle, Mikko Hannula kertoo.

Päivitetyllä juomalistalla mocktailit nousevat näyttävästi esille. Uusi sisustus puolestaan muovaa tutun kortteliravintolan tunnelman valoisammaksi ja seurusteluun houkuttavaksi.

Pepper pyörii kolmen ravintolan ja kolmen sukupolven voimin

Pepperien takana on vuodesta 1989 asti ravintolayrittäjänä toimineen Jari Hannulan perhe. Pepperit pyörivät kolmen sukupolven voimin, vaikka vetovastuussa ovatkin jo toisen polven yrittäjät, sisarukset Mikko ja Timo Hannula sekä Minna Kaikkonen.

Minnan tytär on Pepperin catering-toiminnassa mukana täysipäiväisesti, Mikon tytär opintojensa ohella. Myös remonttiuudistus viedään maaliin porukalla.

– Isä kysyi, voiko hänkin tulla mukaan purkamaan. Hän täytti juuri 79 vuotta, mutta on edelleen innokkaana mukana, toteaa Mikko Hannula hymyillen.

Omistajien läsnäolo on näkynyt ravintoloissa alusta asti.

– Olemme saaneet kiitosta siitä, että tämä ei ole kasvoton ketju, vaan omistajat ovat oikeasti mukana toiminnassa, Hannula jatkaa.

Paikallinen suosikki kantaa myös kauemmaksi

Ensimmäinen Pepper avattiin Nokialle vuonna 2007, seuraava Kangasalle 2013 ja kolmas Ylöjärvelle 2016. Ne ovat paikkakunnan omia ravintoloita, joihin on helppo suunnata lounaalle tai perhepäivälliselle, poiketa harrasteporukalla burgerille, kokoontua visailemaan tai live-musiikkia kuuntelemaan.

– Olemme hyvällä tavalla yleisravintola. Palvelemme erilaisia asiakkaita samassa pöydässä, se on meidän vahvuutemme, kuvailee Hannula.

Peppereiden uudistus on myös panostus tulevaan.

– Uskomme tekemiseemme ja siihen, että ihmiset haluavat jatkossakin syödä ja viihtyä yhdessä ravintoloissa.

– Olemme välillä katselleet uusia liiketiloja. Näemme, että Pepper voisi toimia myös muilla paikkakunnilla, miksei kauppakeskuksissakin. Ehkä jopa Tampereen keskustassa, tuumaa Hannula.