Kari Kasanen – Sarjayrittäjän kyydissä

Yritysmaailman, johtamisen ja opetuksen huippuosaaja Kari Kasanen on ollut perustamassa ja luotsaamassa yli 30:tä yritystä. Niistä parhaiten tunnetaan suositut Valmennuskeskuksen pääsykoekurssit ja Talent Partnersin vaativat muutoshankkeet, jotka ovat auttaneet satojatuhansia suomalaisia toteuttamaan unelmiaan.

Kirjassa Kasanen avaa ovet niin yritysjohdon suljettuihin kabinetteihin kuin omaan yksityiselämäänsä. Hän kertoo kaunistelematta yrittämisen tuskasta, voiton huumasta ja virheistä, jotka opettavat enemmän kuin mikään muu.

Sarjayrittäjän kyydissä tarjoaa käytännönläheistä tietoa strategioiden toteuttamisesta ja johtamisesta maan suurimmissa organisaatioissa Nokiasta Alkoon ja valtionhallinnosta terveydenhuoltoon. Tiukka asia yhdistyy hauskoihin sattumuksiin ja yllättäviin, osin jopa surullisiin käänteisiin.

Kirjasta sanottua:

”Nyt on käänteitä ja meininkiä. Uskomattomia avauksia ja kohtalon väliintuloja. Tämä yrittäjyyden kirja nostaa hymyn huulille ja innostuksen mieleen. Kari on hyväntahtoinen hullu ja posketon tilanneluovuudessaan.” – Esa Saarinen, filosofi

”Kirja on täysosuma. Teksti on suoraa, vauhdikasta ja hauskaa.” – Risto Nieminen, Veikkauksen entinen toimitusjohtaja ja Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja vuosina 2012–2016

”Uskomattomat tarinat yritteliäisyydestä, onnistumisista ja epäonnistumisista pitävät lukijan hereillä. Kirja kertoo lennokkaasti positiivisesta uskosta yrittämiseen.” – Mika Pantzar, tutkimusjohtaja ja Aalto-yliopiston dosentti

Sarjayrittäjän kyydissä on nyt saatavissa kaupoista, sekä e- ja äänikirjana lukuaikapalveluista. Äänikirjan lukee Oskari Katajisto.

