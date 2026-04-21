Kari Kasanen – Sarjayrittäjän kyydissä
22.4.2026 07:45:00 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Kari Kasasen ja Jouko Marttilan teos Sarjayrittäjän kyydissä kertoo Kasasen elämäntarinan. Kirja on avoin ja rehellinen kertomus yrittämisen jyrkistä nousuista ja syvistä laskuista sekä siitä, mitä menestyminen vaatii.
Yritysmaailman, johtamisen ja opetuksen huippuosaaja Kari Kasanen on ollut perustamassa ja luotsaamassa yli 30:tä yritystä. Niistä parhaiten tunnetaan suositut Valmennuskeskuksen pääsykoekurssit ja Talent Partnersin vaativat muutoshankkeet, jotka ovat auttaneet satojatuhansia suomalaisia toteuttamaan unelmiaan.
Kirjassa Kasanen avaa ovet niin yritysjohdon suljettuihin kabinetteihin kuin omaan yksityiselämäänsä. Hän kertoo kaunistelematta yrittämisen tuskasta, voiton huumasta ja virheistä, jotka opettavat enemmän kuin mikään muu.
Sarjayrittäjän kyydissä tarjoaa käytännönläheistä tietoa strategioiden toteuttamisesta ja johtamisesta maan suurimmissa organisaatioissa Nokiasta Alkoon ja valtionhallinnosta terveydenhuoltoon. Tiukka asia yhdistyy hauskoihin sattumuksiin ja yllättäviin, osin jopa surullisiin käänteisiin.
Kirjasta sanottua:
”Nyt on käänteitä ja meininkiä. Uskomattomia avauksia ja kohtalon väliintuloja. Tämä yrittäjyyden kirja nostaa hymyn huulille ja innostuksen mieleen. Kari on hyväntahtoinen hullu ja posketon tilanneluovuudessaan.” – Esa Saarinen, filosofi
”Kirja on täysosuma. Teksti on suoraa, vauhdikasta ja hauskaa.” – Risto Nieminen, Veikkauksen entinen toimitusjohtaja ja Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja vuosina 2012–2016
”Uskomattomat tarinat yritteliäisyydestä, onnistumisista ja epäonnistumisista pitävät lukijan hereillä. Kirja kertoo lennokkaasti positiivisesta uskosta yrittämiseen.” – Mika Pantzar, tutkimusjohtaja ja Aalto-yliopiston dosentti
Sarjayrittäjän kyydissä on nyt saatavissa kaupoista, sekä e- ja äänikirjana lukuaikapalveluista. Äänikirjan lukee Oskari Katajisto.
Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
KUTSU: Sarjayrittäjän kyydissä -kirjan julkistustilaisuus 21.4.1.4.2026 09:55:01 EEST | Kutsu
Kari Kasasen ja Jouko Marttilan kirja Sarjayrittäjän kyydissä on avoin ja rehellinen kertomus yrittämisen jyrkistä nousuista ja syvistä laskuista sekä siitä, mitä menestyminen vaatii. Kirja julkistetaan tiistaina 21.4. klo 16.30 U14 Hotellissa. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen!
