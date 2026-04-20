Tela-blogi: YEL-uudistus ei saa kasvattaa valtion kustannuksia
20.4.2026 15:27:59 EEST | Työeläkevakuuttajat Tela | Blogi
Yrittäjien eläkelain uudistus ei saa johtaa siihen, että valtion rahoitusvastuu yrittäjien eläkemenojen kattamisesta kasvaa. Esillä olevan esityksen on julkisuudessa arvioitu lisäävän valtion kustannuksia kokovaisuudessaan noin 80 miljoonalla eurolla vuoden 2030 tasossa myös verovaikutukset huomioiden.
Valtion kustannuksia yrittäjäeläkkeistä on kestämätöntä lisätä merkittävästi, kun samaan aikaan Suomi valmistautuu mittaviin julkisen talouden sopeutuksiin, joiden kokoluokka on arviolta 8–11 miljardia euroa. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että YEL:n rahoitus on nykyisellään pakkasella noin 600 miljoonaa euroa vuodessa.
Samaan aikaan eduskunnassa käsitellään myös työmarkkinaosapuolten sopimaa eläkeuudistusta, joka vahvistaa julkista taloutta noin 2 miljardilla pitkällä aikavälillä. Orpon hallituksen YEL-uudistus näyttäisi menevän aivan toiseen suuntaan. Julkisen talouden heikentyminen esillä olleen 80 miljoonan euron verran on varsin paljon esimerkiksi suhteessa 400 miljoonaan, jonka kokoisista korvaavista julkisen talouden sopeutustoimista hallituksen on määrä sopia tässä riihessä.
On poikkeuksellista, että YEL-uudistus kulkee vastakkaiseen suuntaan ja kasvattaa valtion menoja. Yrittäjien eläkejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä, mutta sen on tapahduttava tavalla, joka ennen pitkää vahvistaa järjestelmän rahoituksellista kestävyyttä. Valtionosuuden kasvattaminen vaikeuttaa YEL-järjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä.
Jostain syystä hallitus ei ole ollut valmis käsittelemään muutosta, jossa YEL-järjestelmän rahoituspohjaa voitaisiin vahvistaa alentamalla YEL-vakuuttamisen alarajaa. Tämä toisi uusia vakuutettuja järjestelmän piiriin ja kasvattaisi maksutuloa, mikä vahvistaisi järjestelmän kestävyyttä.
Hyvää esillä olleissa ideoissa on ansiotuloihin nojautuvan vakuuttamisen edistäminen. Todellisiin ansioihin perustuva YEL-työtulo olisi yrittäjille selkeä, yhdenvertainen ja joustava ratkaisu. Esillä olleen mallin mukaan myös laskennallisen työtulon tulisi jatkossa olla vähintään 50 prosenttia yrittäjän todellisista ansiotuloista. Osuus voisi olla suurempikin.
Työeläkevakuuttajat ovat jo pitkään kannattaneet puhdasta ansiomallia, jossa kaikki yrittäjät vakuutetaan todellisten ja mahdollisimman reaaliaikaisten ansiotulojen perusteella. Laajalla ansioilla vakuuttamisella olisi lähivuosikymmeninä työeläkemaksutuloa ja julkista taloutta vahvistava vaikutus, kuten Rantalan selvityksenkin yhteydessä on todettu hybridimallin osalta.
Julkisuudessa on toistaiseksi käsitelty vain osaa esillä olleesta mallista, eikä siihen sisältyvää valinnanvapautta ole laajemmin avattu. Valinnanvapaus voisi mahdollistaa yrittäjien työtulojen uudenlaisen optimoinnin, mikä saattaisi sekin kasvattaa valtion menoja. Näiden menovaikutusten lopullista suuruutta voi olla vaikea ennakoida luotettavasti. On toivottavaa, että näistä kysymyksistä saadaan jatkovalmistelussa ja vaikutusarvioissa lisätietoa, kun hallitus antaa lopullisen esityksensä YEL:n uudistamisesta.
YEL-uudistuksen on oltava linjassa muun työeläkejärjestelmän perusperiaatteiden ja julkisen talouden kestävyyden kanssa. Nykyisessä taloustilanteessa on perusteltua tarkastella kriittisesti ratkaisuja, jotka lisäävät valtion menoja.
Janne PelkonenerityisasiantuntijaPuh:050 559 5894janne.pelkonen@tela.fi
Työeläkevakuuttajat Tela
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
https://www.tela.fi/
Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
