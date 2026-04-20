Kalastus kielletään jälleen Vaasan edustalla 20.4.–20.5.
20.4.2026 16:02:38 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Lähes koko Eteläinen kaupunginselkä ja sinne johtavat salmet sekä Onkilahti rauhoitetaan jälleen kalastuksesta 20.4.-20.5.2026 väliseksi ajaksi. Kuukauden kalastuskielto on ajoitettu ahvenen kutuaikaan ja sillä pyritään elvyttämään viime vuosien aikana heikentynyttä ahvenkantaa. Kaupungin ja Elinvoimakeskuksen asettama kalastuskielto koskee kaikkea kalastusta.
Luonnonvarakeskuksen toimittaman asiantuntijalausunnon mukaan eteläinen kaupunginselkä on koko rannikon mittakaavassa erittäin tärkeä kutupaikka ahvenelle.
Ahvensaaliit ovat kuitenkin heikentyneet huomattavasti viime vuosien aikana. Keskeisinä syinä ovat liian voimakas kalastus erityisesti ahventen kutuaikaan sekä alueella runsaslukuisena esiintyvä merimetso.
Voimakas kalastus keväällä näkyy kalakannan koko- ja ikärakenteessa. Vaasan edustalla vanhempien ahventen osuus on ollut vähäinen, minkä lisäksi kalastuskokoisten ahventen määrä jää loppukesällä ja syksyllä vähäisemmäksi.
– Kattavan asiantuntijalausunnon ja käytyjen keskusteluiden perusteella kalastuskiellolle on painavat syyt. Kiellolla pyritään jakamaan pyyntiä tasaisemmin ympäri vuoden. Luonnonvarakeskuksen mukaan tämä olisi todennäköisesti hyvä kehityssuunta ahvenkantojen hyödyntämisen kannalta, tonttipäällikkö Christoffer Rönnlund toteaa.
Kalastuskielto on voimassa lähes koko eteläisellä kaupunginselällä
Kalastuskieltoalue kattaa Vaasan kaupungin vesialueet eteläisellä kaupunginselällä, sinne johtavat salmet sekä Onkilahden. Eteläinen kaupunginselkä kuuluu vain osittain Vaasan kaupungin omistukseen, mutta kaupungin lisäksi Sundom Vattendelägarlag on kieltänyt kalastuksen omistamillaan vesialueilla. Näin ollen kuukauden kalastuskielto on voimassa lähes koko eteläisellä kaupunginselällä.
Kalastuskiellon lisäksi myös merimetson vaikutuksia ahvenkantaan pyritään hillitsemään. Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue on poikkeusluvalla öljynnyt merimetson munia Juckasgrynnanin kohdalla. Toimenpiteellä pyritään vähentämään poikastuotantoa ja näin rajoittamaan merimetsokantaa.
Christoffer RönnlundTonttipäällikköPuh:0401455351christoffer.ronnlund@vaasa.fi
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Fiske förbjuds igen utanför Vasa under tiden 20.4–20.520.4.2026 16:03:07 EEST | Pressmeddelande
Nästan hela Södra Stadsfjärden och de sund som leder till den samt Metviken fredas igen från fiske under tiden 20.4–20.5.2026. Fiskeförbudet på en månad har förlagts till abborrens lektid och med det strävar man efter att återuppliva abborrstammen, som försvagats under de senaste åren. Fiskeförbudet som utfärdats av staden och Livskraftscentralen gäller allt fiske.
Sommargågatan öppnar igen i centrum20.4.2026 12:54:18 EEST | Pressmeddelande
Sommargågatan har fått positiv respons från både företagare och kunder under tidigare år. Därför öppnas det en sommargågata i centrum även denna sommar, på samma gatuavsnitt mellan Kyrkoesplanaden och Rådhusgatan på Hovrättsesplanaden som tidigare.
Kesäkävelykatu avautuu jälleen keskustaan20.4.2026 12:52:44 EEST | Tiedote
Aiempina vuosina järjestetty kesäkävelykatu on kerännyt positiivista palautetta yrittäjiltä ja asiakkailta. Tämän myötä kesäkävelykatu avataan myös tulevana kesänä. Sijainti on tuttuun tapaan Hovioikeudenpuistikolla, Kirkkopuistikon ja Raastuvankadun välisellä katuosuudella.
Företag kan nu ansöka om stöd för att anställa unga i Österbottens sysselsättningsområde20.4.2026 08:40:24 EEST | Pressmeddelande
Österbottens sysselsättningstjänster öppnar en ansökan om sysselsättningssedel för unga, som stöder företag i anställningen av 18–29-åriga arbetslösa unga. Syftet med stödet är att sänka rekryteringströskeln för företag och underlätta ungas inträde på den privata arbetsmarknaden. Sysselsättningssedeln för unga grundar sig på förordningen om understöd till arbetskraftsmyndigheterna, som statsrådet godkände 22.12.2025. Understödet kan nu sökas i Österbottens sysselsättningsområde.
Yritykset voivat nyt hakea tukea nuorten palkkaamiseen Pohjanmaan työllisyysalueella20.4.2026 08:40:21 EEST | Tiedote
Pohjanmaan työllisyyspalvelut avaa haun nuorten työllistymisseteliin, joka tukee yrityksiä 18–29-vuotiaiden työttömien nuorten palkkaamisessa. Tuen tavoitteena on madaltaa rekrytointikynnystä ja helpottaa nuorten pääsyä yksityisille työmarkkinoille. Nuorten työllistymisseteli perustuu valtioneuvoston 22.12.2025 hyväksymään asetukseen työvoimaviranomaisten avustuksesta. Tuki on nyt haettavissa myös Pohjanmaan työllisyysalueella.
