Fingrid on valinnut reitin kantaverkon voimajohdolle Sipoon Anttilasta Vantaan Länsisalmeen

Fingrid suunnittelee uutta 400 kilovoltin voimajohtoyhteyttä Sipoon ja Porvoon rajalla sijaitsevalta Anttilan sähköasemalta Sipoon ja Helsingin kautta Vantaan Länsisalmen sähköasemalle. Hankkeessa tarkasteltuja voimajohtoreittejä sijoittuu Sipoon kunnan sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien alueille. Hanke on tärkeä osa tulevaisuuden puhdasta sähköjärjestelmää.



Voimajohtoyhteys tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi sähkönsiirtotarpeiden kasvaessa Suomen tavoitellessa hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Voimajohtoyhteys varmistaa sähkön toimitusvarmuutta etenkin pääkaupunkiseudulla ja korvaa alueelta poistunutta fossiilista sähkön- ja lämmöntuotantoa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) aikana voimajohtoreitteihin tehtiin muutoksia ja lisäyksiä ihmisille ja luontoarvoille aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston (ent. Uudenmaan ELY-keskus) perusteltu päätelmä ympäristövaikutuksista saatiin helmikuussa 2026. Nyt Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevän johtoreitin YVA-menettelyn tuottaman ympäristötiedon ja saatujen palautteiden avulla.

Reittivalinta huomioi ihmisiä ja luontoarvoja

Suunniteltu voimajohtoyhteys rakennetaan pääosin nykyisten voimajohtojen rinnalle valtakunnallisten alueidenkäyttösuositusten mukaisesti. Pohjoisosassa välillä Anttila – Rimossen jatkosuunnitteluun etenee YVA-menettelyssä tarkasteltu läntinen reittivaihtoehto VE1/I. Reitin keskivaiheilla Sipoossa Rimossenin ja Landbon välillä johtoreitiksi on valittu YVA-menettelyssä läntisin vaihtoehto VE1/II, jossa suunniteltu voimajohto sijoittuu Fingridin nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon kanssa samaan maastokäytävään, ja suunnittelun erityiskohteessa lähellä Sipoonkorven kansallispuistoa yhteispylväisiin nykyisen voimajohdon kanssa. Koska ratkaisun tekninen toteutuskelpoisuus edellyttää laajoja käyttökeskeytyksiä sähkönsiirtoon voimajohdon rakennusaikana, ei kyseistä yhteispylväsratkaisua voida jatkaa Genaträskin eteläpuolelle. Reitin eteläisimmässä osassa Landbosta Länsisalmeen YVA-menettelyssä ei tarkasteltu vaihtoehtoisuutta ja suunniteltu voimajohto sijoittuu nykyisen Fingridin 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle sen pohjoispuolelle yhteispylväisiin Fingridin nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon kanssa.

Jatkosuunnitteluun etenevän reitin todettiin ympäristövaikutusten arvioinnissa aiheuttavan reittivaihtoehdoista vähiten ihmisvaikutuksia. Valittu reitti noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttösuosituksia voimajohdon sijoittuessa pääosin nykyisten voimajohtojen kanssa samoihin maastokäytäviin. Reittivalinnassa huomioitiin myös valitun reitin vähäisimmät vaikutukset maisemaan ja muuhun maankäyttöön. Saadut mielipiteet ja muu palaute tukevat reittivalintaa.

Uuden voimajohdon sijoittuminen on kokonaisuudessaan esitetty liitteenä olevassa kartassa.

Hankkeen jatkosuunnittelu etenee maastotutkimuksilla, joiden perusteella määritetään tarkempi johtoreitti ja voimajohtopylväiden sijainnit. Alueen maanomistajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2028–2030.



Lisätietoja:

Maria Arola, asiantuntija, YVA ja ympäristöasiat, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5562

Pasi Saari, vanhempi asiantuntija, johtoreitit, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5178

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Hanke Fingridin verkkosivuilla: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/rakentaminen/hankkeet/anttila-lansisalmi/