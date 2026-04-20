Kokoomuksen Kiuru: Kompostikyttäys historiaan ja pullopanttitulot verovapaiksi
20.4.2026 15:55:43 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Hallituksen norminpurkutyöryhmän tuore esitys puuttuu sääntelyn ylilyönteihin: kotikompostoinnin viranomaisvalvontaa esitetään poistettavaksi ja pullopanttituloja verovapaiksi. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiurun mukaan esityksillä palautetaan sääntelyyn tervettä järkeä.
Nykyisin kompostista pitää tehdä ilmoitus kunnan viranomaisille ja jätelain mukaan viranomainen voi tulla kotipihalle tarkistamaan kompostin. Hallituksen norminpurkutyöryhmä esittää, että kompostitarkastukset poistettaisiin kokonaan, tai niitä maltillistettaisiin.
Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiurun mukaan kompostointiin liittyvä sääntely on poikinut kansalaisilta valtavasti palautetta.
”En pidä kovin järkevänä, että kunnan viranomaiset käyvät ihmisten kotipihoilla tarkastuskäynneillä seurailemassa kompostoinnin toimivuutta. Eikä tästä tunnu pitävän kovin moni suomalainenkaan. Suurin osa ihmisistä osaa hoitaa asian ilman kunnan valvontaakin. Kuntien resursseja kannattaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ja valvonnan tulee kohdistua todellisiin ongelmatilanteisiin”, Kiuru sanoo.
Norminpurkutyöryhmä esittää myös pullopanttitulojen säätämistä verovapaiksi. Tällä hetkellä muiden kuin itse ostettujen pullojen palauttaminen on teoriassa veronalaista, vaikka käytännössä sitä ei ilmoiteta, eikä valvota.
“Meillä on sääntö, jota vain harva noudattaa. Se alleviivaa minusta oleellisesti sitä, että sääntely on turhaa. Kyse on pienistä summista, joten ei ole järkevää pitää yllä tällaista näennäistä velvollisuutta”, Kiuru toteaa.
Kiurun mukaan molemmissa työryhmän esityksissä on kyse samasta asiasta:
“Hyvä sääntely on sellaista, joka vastaa perustellusti tarpeeseen. Kun sääntely ja ihmisten arki ovat ristiriidassa, pitäisi päivittää ennemmin sääntelyä. Ei toisin päin”, Kiuru sanoo.
Hallitus on sitoutunut purkamaan vähintään 300 normia hallituskauden aikana. Maaliskuuhun 2026 mennessä normeista on purettu jo 243.
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Partanen: SDP harhaanjohtaa kansalaisia talouspoliittisesta linjastaan20.4.2026 12:49:13 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman esitti sunnuntaina 19.4. Helsingin Sanomissa, että Suomessa tulisi seurata Espanjan esimerkkiä elvyttävästä talouspolitiikasta ja kotimaisen kysynnän tukemisesta leikkausten sijaan. Samanaikaisesti SDP on Lindtmanin johdolla julkisesti sitoutunut velkajarruun ja vähintään 8 miljardin euron sopeutukseen ensi vaalikaudella.
Kokoomuksen Sarkomaa: Muistisairauksien hoitopolut kuntoon laaturekisteripilotilla18.4.2026 09:59:49 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa ehdottaa pilottia, jossa luotaisiin edellytykset perustaa valtakunnallinen laaturekisteri muistisairauksien ennaltaehkäisyä, kuntoutusta ja hoitoa varten. Etenevät muistisairaudet ovat mittava kansanterveydellinen ja taloudellinen haaste.
Kokoomuksen Valtola: Sote-rahoitus kasvaa myös ensi vuonna – hallitus uudistaa vastuullisesti muiden rakentamaa rikkinäistä mallia17.4.2026 06:30:00 EEST | Tiedote
Hallitus on tänään julkistanut tiedot hyvinvointialueiden rahoitusmallin III uudistuksesta. Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Oskari Valtola pitää uudistusta välttämättömänä ja kiittää ministeri Ikosta vaikean tehtävän hoitamisesta.
Kokoomuksen Vikman: Vaikuttamistaan Euroopassa lisännyt Venäjä on yhä isoin uhka Suomen turvallisuudelle16.4.2026 18:21:32 EEST | Tiedote
Kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman (kok.) toteaa, että Venäjän aggressiivinen ja imperialistinen toiminta on edelleen merkittävin turvallisuusuhka Suomelle.
Kokoomuksen Partanen: Vain vahva yhteiskunta voi pitää huolta heikoimmista myös tulevaisuudessa15.4.2026 14:31:47 EEST | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen muistutti välikysymyskeskustelussa siitä, että kestävä ja vahvistuva työllisyys ovat ainoa pysyvä keino köyhyyden torjumiseen. Äärimmäisen vaikean maailmantilanteen keskellä hallitus on tehnyt lukuisia määrätietoisia toimenpiteitä haavoittuvimmassa asemassa olevien ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi.
