Kokoomuksen Kiuru: Kompostikyttäys historiaan ja pullopanttitulot verovapaiksi

Nykyisin kompostista pitää tehdä ilmoitus kunnan viranomaisille ja jätelain mukaan viranomainen voi tulla kotipihalle tarkistamaan kompostin. Hallituksen norminpurkutyöryhmä esittää, että kompostitarkastukset poistettaisiin kokonaan, tai niitä maltillistettaisiin.



Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiurun mukaan kompostointiin liittyvä sääntely on poikinut kansalaisilta valtavasti palautetta.



”En pidä kovin järkevänä, että kunnan viranomaiset käyvät ihmisten kotipihoilla tarkastuskäynneillä seurailemassa kompostoinnin toimivuutta. Eikä tästä tunnu pitävän kovin moni suomalainenkaan. Suurin osa ihmisistä osaa hoitaa asian ilman kunnan valvontaakin. Kuntien resursseja kannattaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ja valvonnan tulee kohdistua todellisiin ongelmatilanteisiin”, Kiuru sanoo.



Norminpurkutyöryhmä esittää myös pullopanttitulojen säätämistä verovapaiksi. Tällä hetkellä muiden kuin itse ostettujen pullojen palauttaminen on teoriassa veronalaista, vaikka käytännössä sitä ei ilmoiteta, eikä valvota.



“Meillä on sääntö, jota vain harva noudattaa. Se alleviivaa minusta oleellisesti sitä, että sääntely on turhaa. Kyse on pienistä summista, joten ei ole järkevää pitää yllä tällaista näennäistä velvollisuutta”, Kiuru toteaa.



Kiurun mukaan molemmissa työryhmän esityksissä on kyse samasta asiasta:



“Hyvä sääntely on sellaista, joka vastaa perustellusti tarpeeseen. Kun sääntely ja ihmisten arki ovat ristiriidassa, pitäisi päivittää ennemmin sääntelyä. Ei toisin päin”, Kiuru sanoo.



Hallitus on sitoutunut purkamaan vähintään 300 normia hallituskauden aikana. Maaliskuuhun 2026 mennessä normeista on purettu jo 243.